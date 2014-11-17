У світі 36 мільйонів рабів - дані Глобального індексу рабства

Копирайт изображения Getty Image caption Сучасне розуміння рабства - це люди, які працюють під примусом

Близько 36 мільйонів людей у світі або 0,5% населення Землі живуть як раби, йдеться у звіті групи Walk Free.

Глобальний індекс рабства, який укладає група, свідчить, що найбільше рабів у Індії, а найвищий відсоток - у Мавританії.

Загальна їх кількість у світі зросла на 20% порівняно з минулим роком, але причиною цього є кращі методологія підрахунку та доступ до даних.

Доповідь визначає рабів як людей, котрі є жертвами примусової праці, боргової кабали, торгівлі людьми, сексуальної експлуатації, а також примусового шлюбу.

Група тлумачить рабство в сучасному розумінні цього слова, а не в традиційному - люди як чужа власність.

Глобальний індекс рабства подає більшу кількість рабів у світі, ніж інші установи. У 2012 році Міжнародна організація праці оцінила кількість жертв примусової праці у майже 21 мільйон.

Країни з найбільшим відсотком рабів

Мавританія - 4%

Узбекистан - 3,97%

Гаїті - 2,3%

Катар - 1,36%

Індія - 1,14%

Глобальний індекс рабства

Група Walk Free каже, що знайшла приклади рабства у всіх 167 країнах, які вона досліджувала.

Найбільші проблеми з викоріненням цього явища мають Африка і Азія, натомість у Європі воно менш поширене, кажуть в організації.

У Індії живуть як раби понад 14 мільйонів людей. На другому місці за кількістю - Китай із більш ніж 3 млн, далі - Пакистан і Узбекистан.

Росія посідає в цьому рейтингу п'яте місце. Країна, як сказано в доповіді, використовує працю поневолених робітників-мігрантів у будівництві та в сільському господарстві.

Україна - на 40 місці за кількістю рабів: за даними організації, їх у країні близько 112 600.

Найвищий відсоток рабів серед населення - у Мавританії (4%). Багато людей у цій африканській країні успадковують цей статус від своїх предків.

Автори доповіді закликають до значно ширшого міжнародного співробітництва із боротьби з рабством. Вони прагнуть, щоб уряди збільшили штрафи за торгівлю людьми і переконували бізнес боротися з використанням рабської праці своїми постачальниками.

Найкраще, за даними індексу, борються з рабством Нідерланди.

Уперше Глобальний індекс рабства опублікували минулого року.