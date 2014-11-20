Галина Ткачук: Київ - як Краків, але більш закритий
Книга Галини Ткачук "Вечірні крамниці вулиці Волоської" увійшла до довгого списку номінантів на премію Книга року ВВС-2014.
Авторка вже не вперше потрапляє до довгого списку премії.
В інтерв'ю ВВС Україна пані Ткачук розповіла про закритість Києва і про те, як можна відкрити його таємниці, а також про своїх улюблених авторів і стан дитячої літератури в Україні.
ВВС Україна: Про що ваша книга? Чим вона для вас особлива?
Галина Ткачук: Книга про Київ. Її особливість полягає у тому, що я хотіла написати не про історію міста, не про його архітектуру, не про будинки, грубо кажучи, а про людей. Тобто, про Київ як специфічний стиль спілкування, особливу культуру зустрічей.
Взагалі, я хотіла написати дитячу книжку про культурні цінності, про те, що у чужих руках - руках тих, хто цього не цінує - вони втрачають будь-яке значення. Метафорично ці цінності зображені як чарівні предмети у київських таємних місцях. Але коли їх викрадають прибульці, вони не знають, що з ними робити.
ВВС Україна: Чи не хотіли ви цим сказати, що Київ, можливо, не одразу відкривається для усіх людей, які сюди приїздять?
Галина Ткачук: Власне про це і йдеться. Я думаю, що, порівняно з багатьма іншими містами, Київ насправді дуже закритий та езотеричний. Якщо приїхати на кілька тижнів, то можна взагалі не впізнати найважливішого про це місто. А якщо жити тут довше, то поволі починаєш розуміти київську таємницю через зустрічі, знайомства, книжки, натяки.
Я люблю порівнювати Київ із Краковом, де я жила певний час. Це також дуже містичне місто, місто легенд. Але там навіть на рівні архітектури, розваг можна одразу побачити усі його таємниці, легенди, казки. А Київ дуже закритий.
До речі, на одній із зустрічей, присвячених цій книжці, один із моїх співрозмовників висловив думку про те, що і Київ архітектурний весь закритий. Давньоруський вигляд Софії Київської закритий якимось пізнішим, Золоті Ворота закриті і тому подібне.
У кожного свої чари
ВВС Україна: В іншим містах навпаки намагаються виставити усе найцікавіше напоказ туристам. Чому цього не відбувається у Києві?
Галина Ткачук: Я думаю, що це питання часу. Але я не стільки цікавлюся туристичними темами, як дитячою літературою. У дитячій літературі мені бракувало у книгарнях загадкового оригінального чтива. Є путівники, довідкова література, розважальна, яка пишеться за однаковим шаблоном для усіх міст. А мені ішлося про щось саме київське.
ВВС Україна: Тобто українські письменники не дуже добре використовують тему історій та легенд, якими обросли Поділ і Київ загалом?
Галина Ткачук: По-різному. Насправді хороших дитячих книжок про Київ немало. Той самий Всеволод Нестайко - дія у його "Тореодорах із Васюківки" відбувається у Києві, там є багато цікавих описів. Нестайко був дуже київським письменником. Віктор Близнець - також чудовий письменник.
Загалом київська тема присутня у багатьох дитячих повістях, але, мабуть, вона не так акцентована в актуальних книгах, які можна придбати у книгарнях. Я власне хотіла спробувати знайти щось своє і розповісти про Київ щось нове.
ВВС Україна: Звідки взялася тема із магічними крамницями?
Галина Ткачук: Тут багато всього переплелося. По-перше, мені дуже хотілося наголосити на різноманітності Києва - різні крамниці, у кожного свої чари, вони закриті... По-друге, коли я писала цю книжку, був ювілейний рік Бруно Шульца, який написав книгу "Цинамонові крамниці". І хоча це вершинний твір дорослого модернізму, розповідь ведеться від імені дитини. І багато у чому це твір про дитинство.
І саме титульне оповідання "Цинамонові крамниці" - дуже містичне, міфологічне і перегукується із моїми власними снами та відчуттям міського простору. Ось ця прогулянка дитини через місто, у процесі якої воно змінюється, у пошуках особливих крамниць, які відчиняються лише у вечері - це дуже накладається на мої власні дитячі переживання Києва і на те, як я б хотіла зобразити це для сучасних дітей.
Відбувається багато цікавого
ВВС Україна: Наскільки важливою для вас є участь у премії "Книга року" від ВВС?
Галина Ткачук: Я вже втретє потрапляю до довгого списку, і мені дуже подобається, що ця премія множить розмови довкола книжок. Тобто вона націлена не на нагородження чи вирізнення, а на обговорення багатьох книжок у сучасному медіапросторі. Мені здається, що це важливо. Наприклад, у 2011 році до довгого списку потрапила моя книга "Вікно до собаки", а згодом я помітила, що рецензії, опубліковані на сайті ВВС Україна, читали бібліотекарі і почали запрошувати мене на зустрічі. Це реально діє.
ВВС Україна: Окрім Всеволода Нестайка, хто із авторів іще надихає вас?
Галина Ткачук: Серед українських дитячих письменників моїм улюбленим є Віктор Близнець, який також писав про Київ. Якщо говорити про письменників світової слави, що пишуть для дітей, я найбільше люблю Туве Янссон із її серією про Мумі-тролів.
Окрім того, мені часто вказують на те, що я, мабуть, надихнулася кимось, і для мене спершу це не очевидно, але потім я починаю розуміти, наскільки точно людина висловилася. Колись мені казали, що, пишучи свою химерну прозу, я напевно надихаюся Валерієм Шевчуком. Мабуть я так і роблю, але просто не усвідомила.
Так само, рецензуючи нову книжку, Антон Санченко порівняв її із творами Ернста Теодора Амадея Гофманна. Це для мене було дивним - інше століття, інша культура. А потім я збагнула, наскільки його розмежування реальних подій і якихось символічних, двосвіття мені близьке.
ВВС Україна: У якому стані, на вашу думку, зараз перебуває українська дитяча література?
Галина Ткачук: Мій погляд на літературу завжди дуже мікроскопічний. Я уникаю узагальнень, натомість заглиблююся у якусь конкретну книжку і можу багато розповісти про неї, а не про весь процес загалом.
Втім, мені здається, що впродовж останніх років дитяча література розвивається жвавіше, ніж література для дорослих. Дуже багато там цікавого відбувається.
Інтерв'ю записав Роман Лебедь.