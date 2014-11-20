Галина Ткачук: Київ - як Краків, але більш закритий

Image caption Галина Ткачук каже, що хотіла розповісти дітям про Київ щось нове

Книга Галини Ткачук "Вечірні крамниці вулиці Волоської" увійшла до довгого списку номінантів на премію Книга року ВВС-2014.

Авторка вже не вперше потрапляє до довгого списку премії.

В інтерв'ю ВВС Україна пані Ткачук розповіла про закритість Києва і про те, як можна відкрити його таємниці, а також про своїх улюблених авторів і стан дитячої літератури в Україні.

ВВС Україна: Про що ваша книга? Чим вона для вас особлива?

Галина Ткачук: Книга про Київ. Її особливість полягає у тому, що я хотіла написати не про історію міста, не про його архітектуру, не про будинки, грубо кажучи, а про людей. Тобто, про Київ як специфічний стиль спілкування, особливу культуру зустрічей.

Взагалі, я хотіла написати дитячу книжку про культурні цінності, про те, що у чужих руках - руках тих, хто цього не цінує - вони втрачають будь-яке значення. Метафорично ці цінності зображені як чарівні предмети у київських таємних місцях. Але коли їх викрадають прибульці, вони не знають, що з ними робити.

ВВС Україна: Чи не хотіли ви цим сказати, що Київ, можливо, не одразу відкривається для усіх людей, які сюди приїздять?

Галина Ткачук: Власне про це і йдеться. Я думаю, що, порівняно з багатьма іншими містами, Київ насправді дуже закритий та езотеричний. Якщо приїхати на кілька тижнів, то можна взагалі не впізнати найважливішого про це місто. А якщо жити тут довше, то поволі починаєш розуміти київську таємницю через зустрічі, знайомства, книжки, натяки.

Київ насправді дуже закритий та езотеричний. Якщо приїхати на кілька тижнів, то можна взагалі не взнати найважливішого про це місто Галина Ткачук, письменниця

Я люблю порівнювати Київ із Краковом, де я жила певний час. Це також дуже містичне місто, місто легенд. Але там навіть на рівні архітектури, розваг можна одразу побачити усі його таємниці, легенди, казки. А Київ дуже закритий.

До речі, на одній із зустрічей, присвячених цій книжці, один із моїх співрозмовників висловив думку про те, що і Київ архітектурний весь закритий. Давньоруський вигляд Софії Київської закритий якимось пізнішим, Золоті Ворота закриті і тому подібне.

У кожного свої чари

ВВС Україна: В іншим містах навпаки намагаються виставити усе найцікавіше напоказ туристам. Чому цього не відбувається у Києві?

Галина Ткачук: Я думаю, що це питання часу. Але я не стільки цікавлюся туристичними темами, як дитячою літературою. У дитячій літературі мені бракувало у книгарнях загадкового оригінального чтива. Є путівники, довідкова література, розважальна, яка пишеться за однаковим шаблоном для усіх міст. А мені ішлося про щось саме київське.

ВВС Україна: Тобто українські письменники не дуже добре використовують тему історій та легенд, якими обросли Поділ і Київ загалом?

Галина Ткачук: По-різному. Насправді хороших дитячих книжок про Київ немало. Той самий Всеволод Нестайко - дія у його "Тореодорах із Васюківки" відбувається у Києві, там є багато цікавих описів. Нестайко був дуже київським письменником. Віктор Близнець - також чудовий письменник.

Image caption Книга "Вечірні крамниці вулиці Волоської"

Загалом київська тема присутня у багатьох дитячих повістях, але, мабуть, вона не так акцентована в актуальних книгах, які можна придбати у книгарнях. Я власне хотіла спробувати знайти щось своє і розповісти про Київ щось нове.

ВВС Україна: Звідки взялася тема із магічними крамницями?

Галина Ткачук: Тут багато всього переплелося. По-перше, мені дуже хотілося наголосити на різноманітності Києва - різні крамниці, у кожного свої чари, вони закриті... По-друге, коли я писала цю книжку, був ювілейний рік Бруно Шульца, який написав книгу "Цинамонові крамниці". І хоча це вершинний твір дорослого модернізму, розповідь ведеться від імені дитини. І багато у чому це твір про дитинство.

І саме титульне оповідання "Цинамонові крамниці" - дуже містичне, міфологічне і перегукується із моїми власними снами та відчуттям міського простору. Ось ця прогулянка дитини через місто, у процесі якої воно змінюється, у пошуках особливих крамниць, які відчиняються лише у вечері - це дуже накладається на мої власні дитячі переживання Києва і на те, як я б хотіла зобразити це для сучасних дітей.

Відбувається багато цікавого

ВВС Україна: Наскільки важливою для вас є участь у премії "Книга року" від ВВС?

Галина Ткачук: Я вже втретє потрапляю до довгого списку, і мені дуже подобається, що ця премія множить розмови довкола книжок. Тобто вона націлена не на нагородження чи вирізнення, а на обговорення багатьох книжок у сучасному медіапросторі. Мені здається, що це важливо. Наприклад, у 2011 році до довгого списку потрапила моя книга "Вікно до собаки", а згодом я помітила, що рецензії, опубліковані на сайті ВВС Україна, читали бібліотекарі і почали запрошувати мене на зустрічі. Це реально діє.

ВВС Україна: Окрім Всеволода Нестайка, хто із авторів іще надихає вас?

У 2011 році до довгого списку потрапила моя книга "Вікно до собаки", а згодом я помітила, що рецензії, опубліковані на сайті ВВС Україна, читали бібліотекарі і почали запрошувати мене на зустрічі. Це реально діє Галина Ткачук, письменниця

Галина Ткачук: Серед українських дитячих письменників моїм улюбленим є Віктор Близнець, який також писав про Київ. Якщо говорити про письменників світової слави, що пишуть для дітей, я найбільше люблю Туве Янссон із її серією про Мумі-тролів.

Окрім того, мені часто вказують на те, що я, мабуть, надихнулася кимось, і для мене спершу це не очевидно, але потім я починаю розуміти, наскільки точно людина висловилася. Колись мені казали, що, пишучи свою химерну прозу, я напевно надихаюся Валерієм Шевчуком. Мабуть я так і роблю, але просто не усвідомила.

Так само, рецензуючи нову книжку, Антон Санченко порівняв її із творами Ернста Теодора Амадея Гофманна. Це для мене було дивним - інше століття, інша культура. А потім я збагнула, наскільки його розмежування реальних подій і якихось символічних, двосвіття мені близьке.

ВВС Україна: У якому стані, на вашу думку, зараз перебуває українська дитяча література?

Галина Ткачук: Мій погляд на літературу завжди дуже мікроскопічний. Я уникаю узагальнень, натомість заглиблююся у якусь конкретну книжку і можу багато розповісти про неї, а не про весь процес загалом.

Втім, мені здається, що впродовж останніх років дитяча література розвивається жвавіше, ніж література для дорослих. Дуже багато там цікавого відбувається.

Інтерв'ю записав Роман Лебедь.