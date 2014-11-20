ООН: на Донбасі за час перемир'я загинули майже тисяча людей

Копирайт изображения Reuters Image caption У звіті сказано, що на ситуацію з правами людини на Донбасі впливає присутність великої кількості зброї

Жертвами конфлікту на Донбасі від квітня стали 4 317 людей, повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

При чому за час перемир'я, про яке домовилися на початку вересня, загинули близько тисячі людей - тобто в середньому по 13 людей на день.

ООН також каже про 9921 пораненого, причому попереджає, що в реальності загиблих і постраждалих може бути більше.

"Кількість жертв і далі зростає", - ідеться в заяві Верховного комісара ООН з прав людини.

"Цивільні, зокрема жінки, діти, меншини і низка вразливих груп та індивідів продовжують страждати від наслідків конфлікту", - додав він.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у четвер оприлюднила свій сьомий звіт про ситуацію з правами людини в країні.

У повідомленні сказано про серйозні порушення, особливо у регіонах, підконтрольних сепаратистам. Але поведінку урядових сил також критикують.

"Тортури, затримання, страти"

Копирайт изображения AFP Image caption Село Степанівка Донецької області, що перебуває під контролем сепаратистів

У документі згадано такі порушення з боку озброєних груп як "тортури, затримання, страти, примусова праця, сексуальне насильство, руйнування і вилучення власності".

Ситуацію в самопроголошених республіках Донецька й Луганська в ООН описали як "повне порушення закону і порядку".

"Присутність великої кількості високотехнологічної зброї та іноземних бойовиків, зокрема військових з Російської Федерації, прямо впливає на ситуацію з правами людини на сході України", - ідеться в повідомленні ООН.

Росія послідовно заперечує свою участь у конфлікті на Сході, твердячи, що там воюють лише добровольці.

Водночас в ООН розкритикували і урядові сили.

Також у звіті сказано про тисячі зниклих людей і те, що в регіоні і далі знаходять місця поховання.

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні за останні дві місяці також різко зросла - з 275 до 467 тисяч, кажуть в ООН.