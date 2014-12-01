Lego більше не розвиває уяву?

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Цього тижня любителі Lego можуть відвідати виставку виробів з кольорових цеглинок Brick 2014, що відбувається у Лондоні. Втім, критики нарікають, що цей відомий конструктор уже не такий корисний для творчих здібностей, як було раніше: творчість обмежується інструкціями до збірки і вузьким призначенням деталей. Чи справді це так?

Колись конструктор Lego був простим, скаржаться критики. З кількох видів цеглинок, зазвичай квадратних чи прямокутних, можна було зібрати все на світі. Єдиним обмеженням був брак уяви.

Сьогодні ж до наборів компанії входить близько 3000 різних елементів – наприклад, таких як капелюх мага, плащ вампіра, круасан чи крило птеродактиля. Посібники, що додаються, крок за кроком направляють користувачів у створенні потрібної іграшки.

На думку видатного хіміка, володаря Нобелівської премії сера Гаррі Крото, кориснішим для дитячого розвитку є британський конструктор Meccano, де іграшки збираються за допомогою гвинтиків і гайок, адже він потребує застосування справжніх принципів інженерії.

"Це зовсім різні речі, – каже він. – Діти мають починати з Lego – це проста іграшка з деталями-цеглинками. Ми ж не будуємо автомобілі чи іншу техніку з цегли".

Meccano має бути наступним етапом дитячого розвитку, вважає він.

Мільйони шанувальників Lego не погодилися б з думкою пана Крото. Навіть так, окремі елементи цього конструктора викликають непорозуміння – наприклад, дах для моделі трактора, випущеної у 2003 р. Цей оранжевий елемент фігурує лише в одному наборі та свідчить про те, що Lego стає надто спрощеним, а сам трактор в одному блозі називають "осоружним".

Lego навчив мене мистецтву творчого руйнування – необхідно було щось зламати, щоб зробити щось краще Кріс Сван, блоґер

Прибічники традиційних цінностей віддають перевагу простим і звичним елементам, таким як прямокутна цеглинка 2х4, яка входить до складу майже 2000 наборів, за даними каталогу Bricklink. Виставка Brick 2014, що проходить з четверга по неділю у виставковому центрі ExCel у східному Лондоні, показує, як з найпростіших деталей можна зібрати найдивовижніші речі. Серед них – вокзал Сент-Панкрас і велетенська мозаїка, складена відвідувачами.

Представник компанії Lego Рор Руд Тренґбек заперечує, що конструктори Lego стали менш творчими. "Як і раніше, діти мають цеглинки, які можна поєднувати по-різному, – пояснює він. – Удома цеглинки зазвичай потрапляють до великих коробок, що стають джерелом творчості".

В останні роки набори включають дедалі більше деталей. Згідно з каталогом Bricklink, найбільше їх у моделі Тадж-Махалу, що була випущена у 2008 р. й налічує 5 922 будівельні елементи. Вона випередила попереднього лідера з його 5462 деталями, – мозаїку "M&M у Зоряних війнах", що вийшла обмеженим накладом у 2005 р. Модель космічного корабля "Тисячолітний сокіл" (2007) вимагає скласти докупи 5174 елементи.

Набори, розраховані на збирання певної іграшки з інструкцією, яка докладно описує процес, не є новинкою для Lego. Компанія випускає їх ще з 1964 р. поруч з коробками базових деталей з різними способами застосування.

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На думку блоґера Кріса Свана, саме інструкції стали початком занепаду творчості.

"Lego навчив мене мистецтву творчого руйнування – необхідно було щось зламати, щоб зробити щось краще, – пише він. – Набори ж, розраховані на єдиний виріб, заохочують зберігати, а не руйнувати. На жаль, це робить їх менш корисними для дитячого розвитку (і, як на мене, менш цікавими)".

Компанія Lego дотримується своєї основної бізнес-моделі вже багато десятиліть; вона пропонує як універсальні комплекти, так і набори для збирання конкретних виробів, поступово додаючи нові лінії. Так, вона розробила лінію Duplo для найменших користувачів і Technic – для дітей старшого віку. Комерційні лінії за мотивами "Зоряних війн" і "Гаррі Поттера" також мали успіх. Всі вони, як і раніше, були конструкторами – потребували збірки деталей.

Але на початку 2000-х Lego зробило спробу завоювати нову аудиторію – дітей, які більше цікавляться комп’ютерними іграми і супергероями. Були розроблені лінії з власними героями: серія про шукача пригод Джека Стоуна (у продажу з 2001 р.) і серія "Ґалідор" про пригоди Ніка Блютуса, підлітка, що став міжгалактичним воїном (у продажу з 2002 р.).

Уявіть собі: Lego раптом створила набори, де не треба нічого збирати. У них було з десяток елементів Девід Робертсон, автор книжки "Цеглина за цеглиною"

Ці серії майже не потребували збирання. "Джек Стоун" збирався лише з семи деталей; з чотирьох типів елементів, що входили до модуля "Ґалідор", три більше ніде не повторювались.

"Ці розробки спиралися на якесь дослідження ринку, яке я так і не знайшов і яке нібито стверджувало, що більшість дітей байдужа до конструювання, – розповідає Девід Робертсон, автор книжки "Цеглина за цеглиною", в якій він пояснює успіх компанії Lego в останні роки. – Уявіть собі: Lego раптом створила набори, де не треба нічого збирати. У них було з десяток елементів".

"Це був фінансовий провал. Після цього компанія усвідомила: хто не любить конструювання, той взагалі Lego не купує. І навпаки, якщо вже люди купують Lego, вони дуже розчаровуються, коли там нічого збирати".

На створення нової деталі зазвичай іде близько 50 тисяч доларів, каже пан Робертсон; це, в основному, вартість ливарних форм і запуску виробництва. Модулі "Ґалідор" і "Джек Стоун" з їхніми унікальними деталі обійшлися компанії дорого. Крім того, вони навіть ззовні не були схожі на Lego, особливо "Ґалідор".

Станом на 2003 р. компанія відчула значні фінансові збитки. Тоді вона вирішила, що будь-які нововведення мають відповідати духу Lego: розвивати творчість через конструювання. Випуск "Ґалідора" і "Джека Стоуна" припинили, але співпраця з торговельними марками "Зоряні війни", "Гаррі Поттер", "Марвел комікс" та ін. продовжилась. До цих серій входило багато універсальних будівельних елементів.

"І хай люди не кажуть, що теперішні набори Lego складаються геть з спеціалізованих елементів, – сперечається Давід Ґонтлет, професор масової комунікації, мистецтва і дизайну з Університету Вестмінстера. – Виготовляти такі елементи, яким немає іншого застосування, – це комерційне безумство. Lego розуміє, що це невигідно. Ми часто чуємо, що "Lego вже не те" – але це просто ностальгія, що має мало спільного з реальністю. Вона мене дратує".

"Щось таке можна було б стверджувати 12 років тому, коли Lego втрачало популярність і компанія мало не збанкрутіла. Але з того часу вона переоцінила свої цінності, міцно за них тримається і більше не робить дурниць", - додає він.

З історії Lego Ця данська компанія була заснована у 1916 р. і спочатку виробляла дерев’яні іграшки.

Сучасна назва з’явилася у 1934 р. як скорочення від данської фрази "leg godt", що означає "грайся добре". Згодом виявився доречний збіг обставин – латиною це слово означає "я збираю".

У 1958 р. компанія запатентувала свій спосіб з’єднання пластмасових деталей і почала продавати іграшки на експорт.

Операційний прибуток компанії Lego за перше півріччя цього року склав 3,63 млрд данських крон (близько 0,6 млрд доларів США), не в останню чергу завдяки величезному успіху анімаційній стрічці "Лего. Фільм". Нині Lego суперничає з компанією Mattel за право називатись найбільшим у світі виробником іграшок.

"Сьогодні ми виготовляємо лише те, що треба збирати", – заявляє пан Тренґбек. Lego більше не робить іграшок для "миттєвого задоволення". "Ми знаємо, чого хочуть діти в усьому світі", – додає він.

Не слід очікувати повернення до "безінструкційних 1950-х". Утім, мобільний додаток Lego Fusion, випущений цього року, пропонує користувачам фотографувати свої творіння і завантажувати фото в онлайн-каталог, де іграшки житимуть ще довго після того, як їх розберуть.

Більше того, ці цифрові копії можна поєднувати у віртуальному просторі, будуючи міста, курорти, траси для перегонів чи фортеці. На думку розробників, це дозволяє дітям перемикатися між віртуальними іграми і реальним, фізичним конструктором, запобігаючи "зомбуванню за екраном".

Представники компанії також стверджують, що, на відміну від попередніх невдалих спроб підключитися до прибуткового ринку комп’ютерних ігор, ця новинка, навпаки, заохочує дітей до ігор з цеглинками і відповідно до розвитку уяви, рольових навичок і вільного моделювання.

Власне ж комп’ютерні ігри і кінофільми Lego лишає іншим виробникам.

"Для нас важливо зосередити увагу на справжніх пластмасових деталях", – підсумовує пан Тренґбек.