"10 днів про Вітчизну": рецензія на кингу Олексія Чупи

Олексій Чупа. 10 слів про Вітчизну. – Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014.

Перше враження. Книга несподівано завершилася коротким описом безтурботного життя Романа та Аґнешкі десь у маленькому містечку на чорноморському узбережжі. Зважаючи на час, куди відніс автор своїх героїв – рік минулий, так і хочеться дописати наприкінці цього абзацу ще одне речення: "А завтра була війна". І кинувся Роман з київського Майдану відразу до добровольчого батальйону, відправивши зарюмсану Аґнешку до свого рідного Дніпра, а може, та сама зібралася до свого зворушливого пам’ятника в зелених глибинах Варшави. Щастя коротке, чи як пише Олексій Чупа "Долю не обманеш!".

Друге враження несподівано сформувалося лише через кілька днів після прочитання книги. Зібралися якось на літературному форумі у Львові, наприклад, Сергій Жадан (майстер персоналій), Юрій Андрухович (соціально-політична складова), а може по сусідству сиділа ще й Ірена Карпа (майстриня сцен жіночого еротизму). Сиділи вони у затишній кнайпі, випили по келиху, а потім ще, а коли охолола кава то й вирішили – а давайте створимо такого собі Олексія Чупу. І формула успіху універсальна – інтенціональні (чи екзистенціальні) переживання українця на чужині, десь у Празі, навіть якщо ця Прага не справжня, а якась внутрішня. Та ще трішечки варшавськості і львівського колориту (ну яка полячка не повезе українського заробітчанина до столиці Kresy Wschodnie), а ще додамо еротизму, ну і політичний антураж (явно вписаний в останній момент з якогось іншого файлу). Та й куди ж без нього, без соціальних алюзій на кшталт людина-влада чи людина-церква, чи церква-церква, чи людина-бог, от що нове, так це сучасна алюзія поляк-українець, не надто заїжджена з часів Тараса Бульби тема, однак вона стовідсотково гарантує інтерес польських видавців.

І з‘явився такий собі Роман, гарний, може, й талановитий (?) хлопець із непостійною роботою, коханою дівчиною та бажанням змінити Свій Світ на краще. І в пошуках своєї Праги він прагнув здійснити втечу – чи від себе, чи навпаки – до себе, хтозна.

І усі ці священики у калюжах чи осінні вибори (а чим весняні чи літні вибори останніх двадцяти років були кращі?), що стали поштовхом для рішення залишити Україну, – це суто формальний привід до розуміння, що "Україну навмисне заганяють у вигрібну яму і вже можна валити", такий собі авторський антураж.

І тому, замість того, щоб позичити гроші у прекрасної панянки і рушити самому будувати Світ, він будує світ ілюзій для себе, та ще й для своєї Оленки, і не своїми руками, а її – чи то ангела чи то диявола?

І, нарешті, третє враження, воно не могло не скластися, про що автор сам щиро зізнався. Всі читачі (чи "копачі") таки познаходять у тексті масу алюзій, паралелей та пафосних висловів. Символами в книзі можна греблю гатити, можна лопатою перегортати, символи лежать на поверхні, символи лежать вглибині, символи, символи, символи…

Олексій Чупа буквально накачав свою книгу символами. Вони повсюди – постмодерністські, постфрейдистські, соціальні, політичні та соціально-політичні, – загалом може вийти гарна тема магістерської роботи якогось студента-відмінника літературного факультету.

І можна побачити у Аґнешці не молоду та самостійну жінку – а Східну Європу, але ніяк не Західну – бо тій пані вже за 80, хоча вона й носить різнокольорові слакси. Можна побачити нову і молоду Польщу, Чехію, Словаччину, які зробили себе працею, які ось-ось відчули переваги свого стану, але ще добре пам’ятають, ким вони були чверть століття назад. І навіть любов Аґнешки до ірисок – це не лише смак дитинства, це смак цукерок, які продавалися за рогом в магазині народної кооперації а потім солодко смакотались на скаутській лінійці.

А ось Оленка та Роман – то ми, то Україна, у всій своїй єдності та різноманітності. Тут тобі все в одному флаконі – і бажання шари та насолоди, і бажання волі і правди, і водночас вміння брехати та зраджувати. Одне ціле – як Інь та Янь, але таке ж відмінне та половинчасте. Як ті скоби, що не дають двом частинам України розповзтися в різні боки.

І чи то не символ – сліпота Оленки, але сліпота якась чудернацька, неначе навіяна. І краса Аґнешки – така ж сама, щира і нещира водночас. І Оленкіна впертість та егоїстичність, і Романова вольність та бездіяльність. Кожен знайде своє, кожному своє щастя.

І останнє. Заробітчани, обережно там у Варшаві, коли будете топтати обітовану землю Євросоюзу: містом швендяють молоді польські письменниці в пошуках нових сюжетів. Від долі не втечеш!