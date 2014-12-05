Британський музей передав Ермітажу скульптуру Парфенону

Копирайт изображения Reuters Image caption Вивезені лордом Елгіним скульптури Парфенону від 1816 року ще ніколи не виїздили за межі Британії

Британський музей уперше в історії тимчасово передав в іншу країну один з експонатів своєї знаменитої колекції мармурових скульптур Парфенона, відомих у Британії як "мармури Елгіна".

Статуя річкового бога Іліссоса буде до середини січня виставлена в санкт-петербурзькому Ермітажі, який святкує своє 250-річчя.

Ця скульптура входить до колекції давньогрецького мистецтва, яке на початку XIX століття з Афін вивіз британський дипломат лорд Елгін.

Греція неодноразово вимагала від Британії повернути скульптури до Парфенону.

Грецька влада відмовляється визнати легітимним дозвіл влади Османської імперії на вивезення скарбів і наполягає, що лорд Елгін вивіз культурні скарби незаконно.

Ніл Макгрегор, директор Британського музею, назвав рішення показати мармурову скульптуру в Росії видатною подією.

"Народ Росії вперше в історії отримає можливість оглянути ці великі приклади європейського мистецтва і європейської думки, - сказав пан Макгрегор в інтерв'ю ВВС і припустив, що уряд Греції зрадіє такому повороту подій. - Я сподіваюсь, вони будуть дуже задоволені з того, що багато нових глядачів ознайомляться з великими досягненнями стародавньої Греції".

На запитання ВВС, чи мармурові скульптури Парфенону можуть теоретично передати на певний час Греції, якби влада країни пообіцяла їх повернути, Ніл Макгрегор сказав, що Британський музей готовий позичити частини своєї колекції за умов гарантій безпечного транспортування і повернення.

Грецький уряд, за його словами, досі не звертався до Британського музею з таким проханням.

'Перші з великих музеїв'

Минулого місяця адвокат і дружина голлівудського актора Амаль Клуні провела переговори з прем'єр-міністром Греції Антонісом Самарасом у межах кампанії, спрямованої на те, щоб повернути Греції "мармури Елгіна".

Копирайт изображения EPA Image caption Переговори про передання Ермітажу скульптур почалися ще минулого року, але цих планів не афішували через політичну ситуацію

Грецький уряд найняв пані Клуні і її колег з базованої у Лондоні адвокатської компанії, щоб представляти інтереси грецького уряду в спробах повернути скульптури Парфенону.

Британський прем'єр-міністр Дейвід Кемерон у 2013 році зазнав критики, коли виступив проти повернення скульптур Греції, а діаманта "Кохінур" - Індії. Він казав, що такими скарбами потрібно "належним чином ділитися з народами світу", а також додав, що не вірить у так званий "повернізм".

Директор Британського музею Ніл Макгрегор назвав свій заклад "музеєм світу і для світу". За його словами, чудовою ілюстрацією цього стало рішення позичити Ермітажу мармурову скульптуру на відзнаку його 250-річчя.

Він назвав Ермітаж і Британський музей "майже близнюками" і першими великими музеями європейського Просвітництва. Британський музей відкрився для публіки 1759 року, а Ермітаж - через п'ять років, зазначив Макгрегор.

У блозі музею він написав, що поява статуї в Ермітажі є знаком тривалої дружби і співпраці між двома музеями.

Макгрегор повідомив, що як тільки надійшла пропозиція російських колег, опікуни Британського музею відразу ж погодилися передати на певний час рідкісний експонат зі своєї колекції.

Директор Ермітажу Михайло Піотровський також відзначив значення передачі скульптури, що, за його словами, підкреслює єдність цінностей двох музеїв.