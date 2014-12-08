Австралійців переконують: лисиці - шкідники, а не домашні улюбленці

Image caption Лисиці не є рідним для Австралії видом, але швидко розплодилися після того, як їх завезли з Європи

У Новому Південному Уельсі лисиць офіційно оголосили шкідниками, але незважаючи на це, влада австралійського штату побоюється, що люди намагаються приручати їх як хатніх тварин.

Місцевий уряд видав наказ про контроль над кількістю шкідників, уперше включивши туди лисиць, які в Австралії не є місцевим видом.

Наказ полегшить санітарним службам контроль за популяцією лисиць.

Згідно з оцінками, лисиці завдають економіці і довкіллю Австралії шкоди на 227,5 млн австралійських доларів (121 мільйон фунтів стерлінгів).

"Запровадження режиму боротьби із шкідниками гармонізує становище в Новому Південному Уельсі з іншими австралійськими штатами і покладає відповідальність за контроль над кількістю лисиць на власників земельних ділянок", - сказала міністр природних ресурсів штату Катріна Годжкінсон.

"Лисиці - не домашні тварини, і наш наказ про боротьбу із шкідниками посилає чіткий сигнал, що вони є шкідниками, а не домашніми улюбленцями", - додала міністр.

Спустошена природа

"Лисиці завдають великої шкоди м'ясній промисловості, бо, як показують дослідження, втрати ягнят унаслідок нападів лисиць можуть сягати 30%", - каже міністр природних ресурсів.

Ті мешканці штату, які зараз тримають лисиць, будуть змушені писати заяву на спеціальний дозвіл.

Благодійна організація Sydney Fox Rescue, яка опікується пораненими або осиротілими лисицями, стурбована відсутністю положень про те, що робити з лисицями, які вже перебувають під опікою людей.

Керівник організації Чарлі Джексон-Мартін каже, що, на його думку, нові положення призведуть до того, що люди триматимуть лисиць удома незаконно і умови їхнього утримання стануть гіршими.

Копирайт изображения Getty Image caption Австралійське скотарство потерпає від нападів лисиць

За його словами, всіх лисиць, якими опікується його центр, каструють.

"Наша кінцева мета - скоротити кількість лисиць у природі. Наскільки нам відомо, в одному лише Сіднеї живуть біля 120 тисяч лисиць", - каже він.

Однак голова Служби інформації і порятунку дикої природи Білл Томпсон привітав рішення влади штату.

За його словами, лисиці катастрофічно зменшили популяцію цілої низки місцевих видів тварин. Вони вбивають птахів, малих ссавців і рептилій, а також заражають нірки австралійських вомбатів кліщами-паразитами, які переносять хворобу шкіри - коросту.

"Це страшна смерть, - сказав пан Томпсон. - Коли ми знаходимо вомбатів, які підчепили коросту, то вони зазвичай у такому стані, що їхні страждання можна полегшити лише евтаназією".

За словами Білла Томпсона, він розуміє, чому деякі люди вважають лисиць привабливим тваринами, але "від цього австралійському навколишньому середовищу не краще".