Що слід заборонити, аби зупинити зґвалтування в Індії?

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Уряд Делі заборонив використовувати на території країни сервіс виклику таксі Uber. Це сталося після зґвалтування 25-річної жінки, в якому звинуватили водія Uber.

Щойно у Делі заборонили Uber, а потім й інші веб-таксі, блогери почали вправлятися у написанні сатиричних списків того, що ще слід заборонити, аби припинити зґвалтування.

За тим, як варіюються настрої індійців - від сатири до відчаю, - простежив кореспондент BBC Hindi Паруль Агравал.

1. "Заборонити сусідів, чоловіків та бойфрендів"

"Уряд Делі повинен заборонити стосунки між дорослими чоловіками і дорослими жінками. Бойфрендів слід заборонити. Чоловіків слід заборонити теж, аби упевнитися, що проблема зґвалтування в шлюбі вирішена", - пише Нітін Пай у блозі The Acorn blog.

Багато-хто з блогерів схильні до думки, що зґвалтування - насправді не є прямим наслідком існування мобільних додатків веб-таксі, але має більш широкі й тривожні соціальні та психологічні причини.

Твіт @SethShruti: Цікаво, як всю провину покладають на @Uber. Адже індійські ґвалтівники ніколи не ґвалтують, перш ніж їм подадуть автомобіль? #missingthepoint

2. "Навіщо зупинятися на Uber? Забороніть увесь транспорт"

"Водіїв автобусів, метро та потягів слід щоранку садити в клітку на їхньому робочому місці і відпускати лише по закінченню їхньої зміни", - веде далі Нітін Пай. За цією ж логікою, як багато-хто зазначає, після групового зґвалтування в автобусі, яке сталося 2012 року, уряд мав би заборонити автобуси.

Однак блогери озвучують і серйозні позиції. Працююча жінка в Делі - і це я знаю з особистого досвіду - постійно зважує ціну та безпечність транспорту. Деякі жінки покладаються на дешевші веб-служби таксі, аби дістатися до роботи. А коли жінка виходить з дому пізно ввечері, то відчуває більшу свободу вдягти спідницю, коли не їде громадським транспортом.

"Тож план полягає в тому, щоб після інциденту з #Uber заборонити всі веб-таксі. Клас! Тепер всі жінки будуть почуватися набагато безпечніше, чи не так?", - твітить Асім Растожі.

3. "Uber - не проблема. Це все жінки. Давайте заборонимо жінок"

Перелічується, звичайно, і багато причин зґвалтувань: від вбрання жінок до знаків зодіаку чоловіків.

"Заборонити Uber - це великий крок. Слід також заборонити офіси, коледжі, ресторани, кінотеатри й решту місць, куди ходять жінки. Просто забороніть жінкам виходити з дому", - пише @gauravkapur.

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4. "Забороніть мобільний телефон і електрику теж"

Здається, немає межі пропозиціям індійців, які лірично розмірковують про життя у темній кімнаті, без електрики, транспорту і людського контакту.

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5. "Забороніть одяг, паби, життя, але злочинці хай тиняються вільно"

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Усе це нагадує мені випадок, коли група моїх друзів радила одній з нетутешніх жінок, як пересуватися містом. Кожен з нас давав різні поради: не беріть таксі; подорожуйте у метро лише у відсіку для жінок; не сідайте в автобус. Зрештою до нас дійшло, що єдиний варіант, який ми їй пропонували - це сидіти у своєму номері в готелі.

6. "Якщо хтось пірне вас ножем, наклейте пластир"

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Більшість жінок пишуть в онлайн, що уряд не розуміє головного. Замість систематичних змін, влада обрала те, що люди вважають просто косметичними змінами.

Індійці вперше відреагували настільки сатирично на рішення уряду. Після кількох гучних справ про зґвалтування, люди втомилися від, як їм здається, маленьких кроків без жодних реальних змін.

7. "Що індійці роблять найкраще... заборони, заборони, заборони"

Розміщені у блогах дотепи поєднані з огидою людей, які, як виглядає, вражені забороною Uber. Уряд завжди демонструє саме таку реакцію, кажуть користувачі.

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Але дехто захищає заборону

Побоювання з приводу заборони Uber висловив навіть міністр транспорту Нітін Гадкарі.

Додаток заборонили з формальних причин, але мало хто вважає, що цій компанії і далі треба дозволяти проводити таку надмірно ліберальну політику щодо найму персоналу.

У деяких із твітів індійців відчутний гумор, але він відбиває більш глибокий відчай з приводу суспільства, уряду і ставлення до жінок.