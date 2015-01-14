McDonald's захищає свою рекламу зі знаками

Копирайт изображения mcdonalds.tumblr Image caption McDonald's звинуватили в експлуатації трагічних подій у рекламній кампанії

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's виступила на захист своєї рекламної кампанії у США після того, як її розкритикували у соціальних мережах.

У рекламі "M Signs" показані червоно-жовті вказівники ресторану з різними повідомленнями під ними, зібраними за кілька років.

Серед них такі підписи як "Сильний Бостон" та "Пам'ятаємо 9 11", що апелюють до вибухів на Бостонському марафоні та у Нью-Йорку.

Копирайт изображения mcdonalds.tumblr

Також на вказівниках є річниці шлюбів, дні народження чи вітання з поверненням військових після служби.

Копирайт изображения mcdonalds.tumblr Image caption McDonald's вітає з днем народженням 95-річчного жителя міста Келлар, штат Техас

У мережі компанію звинуватили в експлуатації трагічних подій у рекламній кампанії.

В офіційній заяв McDonald's сказано, що у компанії раді, що "потужні рекламні знаки" викликали коментарі.

"Це частина нашої кампанії - більше слухати та вести серйознішу розмову з нашими клієнтами, і ця реклама цього досягає", - йдеться у заяві McDonald's, яку отримав Newsbeat.

"Ми бачили і сильну похвалу і негативні коментарі. Ми це очікували і вітаємо", - йдеться у заяві.

Рекламу показали у США під час трансляції нагородження "Золотими глобусами" та плей-офф Національної футбольної гри.

В мережі Tumblr McDonald's розповідає, які історії стоять за знаками, використаними у рекламі.

Копирайт изображения mcdonalds.tumblr

Наприклад, знак "Збережіть робочі місця в Толедо" був зроблений на підтримку робітників, коли з'явилася загроза закриття лінії заводу.

Як розповів представник компанії у Огайо, працівники заводу також отримували знижку у фаст-фуді під час обідньої перерви.

Останнім часом McDonald's у США також критикують через низьку оплату праці своїх працівників.