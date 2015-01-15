Двоє єдиноросів ненадовго зникли в Антарктиді

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Депутати російської Держдуми від партії "Єдина Росія" Олександр Сидякін і Олег Савченко на деякий час втратили зв'язок із зовнішнім світом, перебуваючи в Антарктиді. Про це повідомив прес-секретар пана Сидякіна Павло Склянчук.

За словами пана Склянчука, депутати прямували в супроводі гіда з тренувального табору до гори Вінсон, щоб поставити на її вершині прапори Росії, Татарстану і Волгоградської області.

"Мене звуть Павло, прес-секретар Олександра Геннадійовича. Він і депутат Савченко не вийшли на зв'язок з Антарктиди. Боюся, біда", - повідомив представник депутата в "Тwitter".

Проте потім туроператор, клієнтами якого є депутати, повідомив Російській службі Бі-бі-сі, що зв'язок відновлений.

"Хочу відразу сказати, що зворотний зв'язок отримано. Сходження триває в штатному порядку", - заявила менеджер турклубу "Сім вершин" Ольга Румянцева.

Депутати приблизно добу тому повинні були вийти на зв'язок по супутникових телефонах.

До 8 січня Олександр Сидякін публікував повідомлення в соцмережах. Імовірно в супутникових телефонах депутатів-полярників "сіли" батарейки.

Мороз в розпал антарктичного літа

За словами пана Склянчука, сходження на пік мало б відбуватися поетапно, щоб учасники експедиції могли легше звикнути до розрідженого повітря. Напередодні у парламентаріїв був запланований привал перед останнім етапом підкорення вершини, однак на зв'язок вони тоді не вийшли.

Незважаючи на початкові метеорологічні зведення про -10 градусів за Цельсієм на вівторок-середу, в розпал антарктичного літа і полярного дня температура на масиві Вінсона знизилася до -40 градусів.

Гора Вінсон є найбільшим піком антарктичного континенту: її висота становить 4892 метра.

На Південному полюсі наразі встановилася вітряна погода за температури -27 градусів за Цельсієм.

За словами полярних фахівців, січень і лютий - це найкращий час для відвідання Антарктики.

"Це ж розпал літа. Це найбільш сприятливий сезон. Кращим для поїздок може бути тільки лютий", - сказав Російській службі Бі-бі-сі начальник відділу зовнішніх зв'язків Арктичного і Антарктичного НДІ в Санкт-Петербурзі Сергій Пряміков.

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В обхід Росгідромету

Цікаво, що самі депутати у 2012 році голосували за закон про порядок відвідування Антарктиди: згідно з текстом документа, поїздки росіян на континент повинні здійснюватися шляхом інформування оператора.

Державним оператором є Росгідромет, проте приватні компанії, згідно з цим законом, також можуть здійснювати свою діяльність в Антарктиці за наявності у них договору страхування ризику цивільної відповідальності або банківських гарантій.

"Я не розумію, яким чином депутати Держдуми опинилися в Антарктиді. Мені абсолютно достовірно відомо, що ніяка юридична або фізична особа не надсилала запиту на дозвіл на діяльність в Антарктиці в 2015 році, пов'язану із гірським сходженням. До нас вони аж ніяк не зверталися", - заявив агентству РІА Новини голова Російської антарктичної експедиції Валерій Лукін.

Як зазначив пан Лукін, у РАЕ не буде можливості у разі потреби розпочати рятувальну операцію.

За словами представника "Семи вершин", суперечностей між позицією РАЕ і приватною поїздкою парламентаріїв до Антарктики немає, оскільки вони вирушали за міжнародним маршрутом, не переслідуючи наукові цілі.

Після приватного прибуття до Пунта-Аренас депутати контактували з Adventure Network International - оператором, що базується в США і направляє міжнародні групи до Антарктиди.

"У разі НС, була б звичайна рятувальна операція за американською страховкою з літаком і місцевими гідами", - підкреслила Ольга Румянцева, описуючи несприятливий варіант розвитку подій.

Учасники походу були застраховані американською компанією Travelex Insurance на суму не менше 150 тис. доларів.

Затратні відпустки

"Сім вершин" оцінює тільки сходження у суму в майже 43 тис. доларів. При цьому у вартість туру не входить переліт з Росії до чилійського Пунта-Аренаса, який коштує туристам приблизно 2,5 тис. доларів.

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Інші компанії, які спеціалізуються на антарктичних турах, також оцінюють підйом на масив Вінсона у 40 тис. доларів.

При цьому задекларований річний прибуток пана Савченка за 2013 лише на 600 тис рублів перевищує 2,9 млн, які за відвідування Антарктиди просить "Сім вершин".

Згідно з декларацією пана Сидякіна за 2013 рік, цей парламентарій заробив близько 12 млн рублів за рік, тобто подорож могла коштувати йому близько третини його річного доходу.

"Сподіваюся, депутат Сидякін знайдеться живим і здоровим, щоб пояснити нам, де він взяв гроші на поїздку до Антарктиди", - зазначив у "Тwitter" Олексій Навальний.

#JesuisSidiakine

У соціальних мережах на зникнення депутатів відгукнулися так званими фотожабами і чорним гумором, хоча деякі користувачі щиро хвилювалися за долю парламентарів.

Деякі жартома пропонували додати хештег #JesuisSidiakine ("Я - Сидякін") за аналогією з JesuisCharlie ("Я - Шарлі"), що є символом солідарності з вбитими працівниками французького видання Charlie Hebdo.

Інші запитували, чи не потрапили депутати до ущелини та чи не зустрілися їм на шляху агресивні тварини, як повідомляли деякі ЗМІ.

Низка користувачів провела паралелі між тимчасовим зникненням єдиноросів і полоном репортерів LifeNews на Донбасі у травні минулого року: журналістів звали Олег Сидякін і Марат Сайченко.