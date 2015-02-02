Кузьму Скрябіна вшановують на майданах

Копирайт изображения Slava Mavrichev Image caption Пам'ятні акції відбуваються у багатьох містах

Сотні киян прийшли на Майдан Незалежності, аби вшанувати музиканта Кузьму Скрябіна, який загинув в автомобільній аварії.

Люди співають пісні гурту і тримають свічки і портрети Кузьми.

Схожі акції відбуваються і в інших містах України, зокрема у Харкові, а також у Рівному, де "Скрябін" мав виступати 12 лютого.

"Сьогодні ще люди телефонували - хотіли квитки придбати і не вірили, що він помер. Запитували, чи ми не вигадали це", - розповіли організатори.

Копирайт изображения Slava Mavrichev Image caption Кузьму вшановують у Харкові

Копирайт изображения Anastasiya Starostina Image caption У Києві поціновувачі творчості Кузьми зібралися на Майдані

Андрій Кузьменко у понеділок зранку загинув в аварії у Дніпропетровській області.

У міліції повідомили про зіткнення позашляховика, в якому їхав співак, та вантажівки.

Жаль з приводу загибелі Кузьми у соцмережах вже висловили багато з його колег, шанувальників, а також президент Порошенко.

"Жаль кожного, хто гине, але разом з Кузьмою ми ніби втратили частинку серця", - написав Петро Порошенко у себе на Twitter.