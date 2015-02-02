Кузьму Скрябіна вшановують на майданах
Сотні киян прийшли на Майдан Незалежності, аби вшанувати музиканта Кузьму Скрябіна, який загинув в автомобільній аварії.
Люди співають пісні гурту і тримають свічки і портрети Кузьми.
Схожі акції відбуваються і в інших містах України, зокрема у Харкові, а також у Рівному, де "Скрябін" мав виступати 12 лютого.
"Сьогодні ще люди телефонували - хотіли квитки придбати і не вірили, що він помер. Запитували, чи ми не вигадали це", - розповіли організатори.
Андрій Кузьменко у понеділок зранку загинув в аварії у Дніпропетровській області.
У міліції повідомили про зіткнення позашляховика, в якому їхав співак, та вантажівки.
Жаль з приводу загибелі Кузьми у соцмережах вже висловили багато з його колег, шанувальників, а також президент Порошенко.
"Жаль кожного, хто гине, але разом з Кузьмою ми ніби втратили частинку серця", - написав Петро Порошенко у себе на Twitter.