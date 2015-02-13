Обама знявся в жартівливому ролику для BuzzFeed

Копирайт изображения BuzzFeed Image caption На що готовий піти президент Обама заради важливої справи

Президент США Барак Обама знявся у гумористичному ролику для порталу BuzzFeed, в якому він корчить кумедні пики, робить селфі за допомогою спеціального монопода і намагається грати в баскетбол уявним м'ячем.

Менше ніж за добу ролик зібрав понад 20 млн переглядів і був перепублікований більше 300 тисяч разів.

Насправді відеоролик "Речі, які всі роблять, але нікому про це не розповідають" - реклама урядового сайту з придбання страхування.

"Як ми змусили Обаму використовувати палицю для селфі? Ну, просто він хотів, щоб ви зайшли на healthcare.gov", - йдеться в описі відео.

Як підкреслюють автори ролика BuzzFeed, президент США теж звинувачує в усьому Обаму, коли йому щось не вдається, наприклад, вмочити печиво у склянку з молоком.

Відео про зомбі і ріпка

Реформа системи охорони здоров'я, в результаті якої і з'явився сайт healthcare.gov, стала однією з найбільш суперечливих за час правління Обами.

Закон про доступну охороні здоров'я вимагає від приватних осіб обов'язкового медичного страхування під загрозою штрафних санкцій і пропонує субсидії малозабезпеченим, щоб ті могли придбати медичну страховку.

Прихильники реформи заявляють, що таким чином мільйони досі не застрахованих людей отримають доступ до медичної допомоги. Критики вважають цю програму величезною і безглуздою тратою грошей.

Дружина американського президента Мішель Обама також неодноразово знімалася в соціальній рекламі.

Восени минулого року перша леді США знялася в сатиричному відео про зомбі, розміщеному на сайті гумористичного проекту Funny or Die. У ролику зображені "наслідки" продажу шкідливої їжі в автоматах в американській школі.

Крім того, минулого року Мішель Обама навіть виконала невеликий музичний номер із ріпкою.