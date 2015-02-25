Соцмережі про курс гривні: Лесі Українці 144 роки і 5 доларів

Копирайт изображения Getty Image caption Увечері уряд має оголосити нові заходи для стимулювання гривні

"Міняю телефонні номери двох неодружених програмістів з зарплатою в доларах на однушку біля метро, район не важливо, краще правий берег", - пише жартівлива сторінка у Facebook під назвою "Фестиваль паніки й істерики "На дні".

Стрімке падіння гривні відгукнулося хвилею розпачу і жартів у соціальних мережах, на тлі яких новини з боїв на Донбасі частково відійшли на задній план.

Серед інших дописів з цієї сторінки: "Майстер-клас для власників авто з механікою "Як доїхати в офіс на нейтралці". Або: "Здам в оренду кота. Мисливець. Риболов. Годувальник. Оплата погодинна".

Здам в оренду кота. Мисливець. Риболов. Годувальник "Фестиваль паніки й істерики "На дні"

Не відстають і користувачі Twitter. "Дівчата, а в 40 долар тільки починається, каже Анна Безулик :)", - пише Любов Багатська.

А Twitter-сторінка "Український Щитоносець" публікує зображення двістігривневої купюри з підписом: "Сьогодні Лесі Українці 144 роки ... і приблизно 5 доларів".

Дехто згадує, як ще недавно українці тішилися з обвалу російського рубля.

"Схоже, ролі помінялися, і тепер будь-який росіянин до сліз сміється з фінансових досягнень незалежної, або, наприклад, з Гривнезавра", - пише користувач ЖЖ sergs_inf з Донецька.

Копирайт изображения barnejek Image caption Курс рубля до гривні за минулий рік

А сторінка "Типовий Укроп" у ВКонтакті пише, що мінімальна зарплата встановила антирекорд: "1218 гривень - це тепер менше 43 доларів. Навіть у бідних Бангладеші, Гані та Замбії отримують на 4 долари більше".

Дехто все ж сподівається, що після падіння гривні настане зростання.

"Продав усі бакси по 32, сиджу в гривні. Назад куплю по 25 через місяць. Запам'ятайте цей пост", - пише Роман Кривенко на Facebook.