Вбивці "Американського снайпера" дали довічне

Копирайт изображения Reuters Image caption Едді Рея Раута засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення

Техаські присяжні визнали Едді Рея Раута винним у вбивстві американського військовослужбовця, "морського котика" Кріса Кайла, який написав книгу "Американський снайпер".

Едді Раута засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Смертної кари прокурори не вимагали.

Адвокати Раута заявляли, що 27-річний чоловік був у стані психозу, коли два роки тому застрелив двох людей. Але прокурори заявили, що він усвідомлював, що робив.

Фільм, знятий на основі мемуарів Кайла про його службу в Іраку, цього року був номінований на премію "Оскар" у категорії "найкращий фільм".

Колишній "морський котик", відомий як найрезультативніший снайпер в історії США, був застрелений разом зі своїм компаньйоном Чадом Літлфілдом на стрільбищі.

Після звільнення з армії Кайл допомагав іншим ветеранам боротися з посттравматичним стресом.

У день вбивства Кайл і Літлфілд пішли на стрільбище, взявши з собою Раута, мати якого просила допомогти її сину дати раду психічним проблемам.

Як згодом стверджували адвокати Раута, він страждав на синдром посттравматичного стресу і у день вбивства був переконаний, що двоє чоловіків нападуть на нього.

Втім, один з психологів дав свідчення, за якими Раут юридично не був божевільним, а натомість мав параноїдальний розлад, посилений зловживанням алкоголю й курінням марихуани.