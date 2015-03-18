Напад в Тунісі: загинули 20 іноземних туристів

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліцейська операція в столиці Тунісу триває

Офіційні ЗМІ Тунісу повідомили, що під час спецоперації застрелили двох бойовиків, які напали на музей.

За словами прем'єр міністра країни, внаслідок атаки загинули 22 людей, 20 з них - іноземні туристи.

Також повідомляється, що у перестрілці загинув один поліцейський.

Заручники, яких утримували бойовики, - звільнені.

Співчуття родинам загиблих та туніському народові вже виразили, зокрема, уповноважена ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні та державний секретар США Джон Керрі.

"Критичний момент"

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Прем'єр-міністр Тунісу Хабіб Ессід заявив, що жертви - громадяни Польщі, Іспанії, Німеччини, Італії та Тунісу.

Пізніше колумбійський президент заявив, що внаслідок атаки загинули двоє громадян його держави.

Щонайменше 22 туристів і двоє тунісців зазнали поранень, заявив пан Ессід. Утім, за іншими даними, кількість постраждалих може досягати півсотні людей.

Також, за словами прем'єра, загинули двоє нападників, хоча кількість причетних до нападу може бути більшою - до п'яти осіб. Туніські правоохоронці уточнюють ці дані, поліція продовжує операцію на місці події.

Раніше повідомлялося про мінімум сімох загиблих туристів.

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Прес-секретар МЗС Польщі Марчін Войчеховський заявляв, що під час нападу в Тунісі поранені три громадянина Польщі.

Як повідомили ВВС Україна в міністерстві закордонних справ, посольство України в Тунісі перевіряє інформацію, чи є серед постраждалих українці.

Стрілянина сталася у музеї Бардо, розташованому поряд з будинком парламенту у центрі Туніса - столиці країни, яка називається так само, як і держава.

В цей час депутати обговорювали антитерористичні закони. Після початку стрілянини парламентарів евакуювали.

"Це критичний момент у нашій історії, і визначальний момент для нашого майбутнього", - заявив Хабіб Ессід.

Очікується, що у середу ввечері парламент Тунісу проведе позачергову сесію. За повідомленням однієї з членів парламенту, Саїди Оніссі, вона відбудеться всередині в музеї Бардо.

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За словами речника міністерства внутрішніх справ Тунісу Мухаммеда Алі Арої, музей атакували "двоє або більше" бойовиків, озброєних автоматами Калашникова.

Більшість туристів одразу евакуювали з музею.

Музей відомий своєю колекцією старовини та є головною туристичною пам'яткою в Тунісі.

Туризм - ключовий сектор економіки Тунісу. Щороку багато європейців відвідують курорти країни.

Редактор BBC Arab Себастьян Ашер відзначає, що ця атака стане серйозним ударом по туніській економіці.