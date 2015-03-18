Стрілянина в музеї в Тунісі: загинули семеро туристів

Копирайт изображения AFP

Щонайменше семеро іноземних туристів та один громадянин Тунісу загинули внаслідок стрілянини у музеї в столиці Тунісу.

Про це повідомляє державне телебачення країни.

Повідомляється, що кількох людей взяли в заручники. Як повідомляє місцеве радіо - серед них громадяни Великої Британії, Франції та Іспанії.

Посольство України в Тунісі перевіряє, чи є серед постраждалих українські громадяни - про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс у Twitter.

Стрілянина сталася у музеї Бардо, розташованому поряд з будинком парламенту у центрі Туніса, столиці країни, яка називається так само, як і сама держава.

В цей час депутати обговорювали антитерористичні закони. Після стрілянини парламентарів евакуювали.

Копирайт изображения AFP

За даними поліції, силовики вже зайшли в музей.

"Терористи атакували музей Бардо", - заявив речник міністерства внутрішніх справ Мухаммед Алі Арої журналістам.

За його словами, музей атакували "двоє або більше" бойовиків, озброєних автоматами Калашникова.

Більшість туристів евакуювали з музею, але вважається, що декілька людей досі залишаються усередині, сказав представник поліції.

Музей відомий своєю колекцією старовини та є головною туристичною пам'яткою в Тунісі.