Катастрофа А320: в будинку пілота провели обшуки

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Слідчі намагаються з’ясувати мотивацію другого пілота Germanwings, якого підозрюють у тому, що він навмисно розбив літак.

В будинку Андреаса Любіца в Німеччині пройшли обшуки. Пілот жив в у місті Монтабаур неподалік від Франкфурта. Є інформація, що він жив разом з батьками.

Airbus A320, що летів із Барселони до Дюссельдорфа, розбився у горах Франції після восьми хвилин швидкого зниження.

Із 150 людей, що були на борту, не вижив ніхто.

Копирайт изображения Unknown from Twitter Image caption Фото Андреаса Любіца з його сторінки у соцмережі

Що відомо про Андреасі Любіца

Йому було 28 років. Почав навчання льотній справі в 2008 році, навчався в Бремені і штаті Арізона, США

З 2013 року працював другим пілотом. За словами колег, своєю роботою був задоволений

Мав багато друзів і вів активний спосіб життя

Судячи з профілю у Facebook, захоплювався бігом і цікавився поп-музикою

Один у кабіні

У четвер французька прокуратура заявила, що пілот Андреас Любіц ймовірно хотів "знищити літак".

У момент аварії пілот був у кабіні один, заявив прокурор Марселю Бріс Робін, посилаючись на дані "чорних скриньок".

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Прокурори вважають, що пілот навмисно почав знижуватись, коли інший пілот вийшов із кабіни і вже не зміг повернутися назад.

Пілот був живий до останнього моменту, кажуть прокурори.

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"Ми чули, як пілот просить другого пілота взяти управління літаком, і ми чуємо звук, як сидіння відсувається назад та закриваються двері", - розповів пан Робін журналістам.

За його словами, пілот у кабіні натиснув кнопку для спуску літака.

"Ця дія управління висотою може бути тільки умисною", - сказав прокурор.

Як заявив прокурор Робін, у кабіні була "абсолютна тиша".

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Раніше ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли, що один з двох пілотів літака був заблокований поза кабіною.

"Хлопець ззовні стукає злегка у двері, а там немає відповіді", - сказав слідчий на умовах анонімності виданню New York Times, описуючи аудіо з чорної скриньки.

"І тоді він б'є в двері сильніше - ніякої відповіді... Можна почути, як він намагається вибити двері", - розповіло джерело NYT.

Востаннє пілоти говорили із управлінням повітряним рухом та підтвердили інструкції щодо польоту - однак за хвилину судно почало знижуватись.

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Як сказав керівник французького агентства з розслідування авіаподій BEA Ремі Джуті, авіадиспетчери намагалися зв'язатись із літаком - однак безрезультатно.

"Літак летів прямо до кінця", - сказав представник агентства, заперечивши ймовірність вибуху.

Lufthansa шокована

В авіакомпаніях Germanwings і Lufthansa кажуть, що шоковані заявами французької влади про те, що другий пілот літака, що розбився в Альпах, хотів знищити літак.

Про це заявив на прес-конференції глава Lufthansa Карстен Шпор. "Я й уявити собі не міг, що ситуація стане ще гіршою", - сказав він.

"Незалежно від того, які у вас заходи безпеки, незалежно від того, як високо ви ставите планку, а у нас неймовірно високі стандарти, неможливо повністю виключити таку подію", - визнав він.

За даними пана Шпора, пілот Андреас Любіц пройшов всі необхідні перевірки і не мав жодних обмежень на роботу. Про мотиви пілота нічого не відомо.

"Ми відбираємо наших співробітників дуже-дуже ретельно. В наших найстрашніших кошмарах ми не могли собі уявити, що така трагедія станеться в нашій компанії", - додав глава Lufthansa - компанії, якій належить бюджетний перевізник Germanwings.

Водночас голова аероклубу, членом якого був Любіц, заявив агенції AP, що не згоден з оцінкою французьких прокурорів.

"Я не розумію, як хтось може зробити такі висновки до завершення розслідування", - сказав він.