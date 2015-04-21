Фанам лох-несського чудовиська допоможе Google

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Фанати лох-несського чудовиська зможуть оглянути його "домівку" за допомогою Google Street View.

Компанія завантажила у систему Street View зображення, зняті на поверхні і під поверхнею озера.

Якщо ввести в пошук слово "Лох-Несс", іконка Street View зміниться з жовтої людини на зеленого монстрика.

Копирайт изображения Getty Image caption Фото, з якого усе почалося

Проект Loch Ness Street View запустили того ж дня, коли в 1934 році в газеті було опубліковане фото "чудовиська".

Поважний британський хірург Роберт Вілсон заявив, що зробив цей знімок напередодні, проїжджаючи по північному березі озера.

Щоб привернути увагу до свого проекту, Google також розмістив на головній сторінці пошуковика "дудл" на тему Нессі.

Експерт Едріен Шайн присвятив багато часу наводним і підводним зйомкам - разом з командами Google Street View і Catlin Seaview Survey.

Копирайт изображения Google Image caption Тепер ви знаєте, що означав цей дудл

Він розповідає, що проект був оповитий атмосферою секретності.

"Коли люди питали, що там мерехтить у озері під час спеціальних дайвінгових експедицій, я уперше не мав що сказати", - каже він.

"Я дуже пишаюся, що став частиною цієї ініціативи, і сподіваюся, що люди в усьому світі з задоволенням подивляться на озеро за допомогою Street View, і це надихне їх на подорож до Шотландії, щоб відкрити цю землю магічної краси", - розповідає пан Шайн.