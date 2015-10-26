Вікторіанський "Шерлок" вийде у перший день нового року

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1895 вважають саме тим роком, коли Конан Дойль вирішив відродити Шерлока Холмса, вбитого ним раніше. Новий епізод телесеріалу ВВС "Шерлок", дію якого перенесено у вікторіанську добу, покажуть на каналі ВВС One 1 січня 2016 року.

Одночасно його покажуть у понад 100 британських кінотеатрах. Стрічка також вийде в ефір у США в мережі PBS.

Йдеться про серію "Гидка наречена", що відбувається у Лондоні 1 січня 1895 року.

У випущеному ВВС трейлері нової серії Бенедікт Камбербетч та Мартін Фрімен постають у звичних ролях Шерлока Холмса і доктора Ватсона, проте одягнені вони за модою вікторіанської доби і ходять по вулицях Лондона кінця ХІХ століття, оповитих туманом.

Крім власне "Гидкої нареченої" у кінотеатрах покажуть документальні фільми про те, як знімали цю серію, а один із авторів сценарію, Стівен Моффат, проведе екскурсію у знаменитому будинку на Бейкер-стріт, 221Б.

Очікуючи на доктора Моріарті

Зйомки четвертого сезону "Шерлока" почнуться навесні наступного року. Третій сезон завершився минулого року сценою, у якій знаменитий детектив вбиває Чарлза Огастеса Магнуссена. У фіналі також є натяк, що доктор Моріарті також міг залишитися живим, і готовий з'явитися на екрані.

Сценаріст Стівен Моффат повідомив, що новий "вікторіанський" епізод серіалу не ґрунтується на тексті Конан Дойла. Проте автори намагалися передати атмосферу вікторіанського Лондона, і приділили особливу увагу жіночим персонажам.

Раніше Стівен Моффат повідомляв виданню Entertainment Weekly, що це буде екскурс до минулого, який матиме особливе місце у циклі про знаменитого детектива.

"Це є особлива серія, абсолютно окрема. Вона не є частиною трьох сезонів "Шерлока". Тому ми вирішили перенести дію у вікторіанську добу", - розповів сценарист.

Продаж квитків у лондонських кінотеатрах, які показуватимуть "Гидку наречену", розпочнеться 2 листопада.

Загалом в рамках проекту ВВС "Шерлок" було знято дев'ять телефільмів, об'єднаних у три сезони, кожен по три фільми. Останній сезон вийшов в ефір у 2014 році, і став найпопулярнішим серіалом у Британії від 2001 року.

Серіал "Шерлок" був показаний у понад 200 країнах світу.