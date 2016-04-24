Африканський співак Папа Вемба помер на сцені

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Впливовий музичний виконавець із Конго Папа Вемба помер прямо під час виступу на сцені в Абіджані у Кот-д'Івуарі, передають медіа.

На відеокадрах із концерту видно, як 66-річна зірка падає на сцені, при цьому танцюристи продовжують виконувати номер, не розуміючи, що відбувається.

Смерть артиста підтвердила французька телекомпанія France 24, посилаючись на його менеджера.

Папа Вемба, чим справжнім ім'ям було Жюль Шунгу Вебадіо, почав виступати на сцені у 1969 році. Його називали "королем румби".

Він також став натхненником культового руху Sapeurs, представники якого - молоді чоловіки - витрачають значні суми на дизайнерський одяг.

У 2004 році його засудили до трьох місяців в'язниці у Франції, звинувативши у причетності до нелегальної міграції.