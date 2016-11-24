Чорна п'ятниця: правила гри

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знижки в магазинах часто діють не тільки в п'ятницю

Як щопонеділка ми чекаємо на початок нового життя, так в Чорну п'ятницю чомусь очікуємо на єдиний шанс скупити все і впевнені, що пропозиція магазинів буде вигідною.

А зрештою, придбати щось на розпродажі у Чорну п'ятницю - це модно чи вигідно?

Щороку в цей день з нами трапляється одне і те саме. Очікування не співпадають із пропозиціями продавців.

Важко балансувати між потрібними покупками та задоволенням від витрачання грошей. Хочеться відчути, що ти таки можеш дозволити купити собі все, що заманеться.

Хтось вже знімає гроші з банківських карток, щоб уберегти себе від істерії і не збанкрутувати 25 листопада. Але якщо ви знаєте "правила гри", ваші шанси на виграш збільшуються.

Це не один день

Чорна п'ятниця - насправді не тільки п'ятниця, далеко не завжди найвигідніші пропозиції і це не тільки про речі.

"День Ч" - лише один з найперших днів зимових розпродажів.

Ціни саме в цей день зовсім не обов'язково найнижчі. Особливо в українських торгівельних центрах й магазинах дорогих брендів та прикрас.

І за кордоном, і в Україні знижки у магазинах часто починаються раніше, вже з понеділка, й можуть тривати ще протягом вихідних після Чорної п'ятниці.

Проте до п'ятниці, чи то на знак поваги до традиції чи то задля економії коштів на рекламу, магазини не оголошують про спеціальні пропозиції промовистими цифрами на вітринах.

Про них можна дізнатися безпосередньо від продавців або на сторінках магазинів в соцмережах.

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Якщо говорити саме про українських дизайнерів, то не всі в принципі влаштовують сезонні розпродажі зі знижкою до -70%.

Йдеться саме про дизайнерів, які відшивають по один-два екземпляри кожної моделі в колекції, а не про українські бренди.

Тому якщо хтось із ваших улюблених дизайнерів пропонує -30% у ЧП, це може бути цілком вигідною пропозицією.

Деякі українці навіть пропонують забронювати свій товар напередодні "дня Ч". А викупити його у п'ятницю вже зі знижкою - і відчути свою приналежність до давньої американської традиції.

Взагалі у "Чорну п'ятницю" вигідно купувати речі з лімітованих колекцій, щоб не боятися, що до передноворічних знижок закінчиться ваш розмір.

Цього року в Україні у Чорну п'ятницю знижки пропонують не тільки магазину одягу, косметики чи техніки, але і салони краси, спортивні клуби та автозаправки. Можна "зловити" також знижки на тренінги і семінари, підписки на ЗМІ, квитки на транспорт. Знижки тут можуть бути дійсно унікальним шансом. Навряд чи під новий рік можна буде дешевше зробити нову зачіску у дорогого стиліста чи купити сертифікат на тренінг з публічних виступів.

Як пережити це вигідно

Якщо ви з тих, хто займає чергу в магазин перед відкриттям, любите адреналін перегонів за своїм розміром, штовханину перед касою, спонтанні покупки в інтернеті і нескінченні перепродажі своїх "провалів", готуватися вам не потрібно.

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Якщо все це - стрес для вас, але дуже кортить "пошопитися" і таки знайти вигідні пропозиції, готуйтеся.

Складіть бюджет та список бажаних речей. Найкраще буквально записати бренди, розміри та артикули, за якими ці речі швидко можна знайти на сайті чи просто запитати у продавця в магазині і купити одразу.

Якщо ви консерватор і купуєте в магазинах, а не онлайн, то приходьте вранці.

Обирайте у першу чергу те, чого у вас дійсно немає, що ви не можете дозволити собі без знижки.

Наприклад, замість четвертих джинсів звичної для вас моделі, сьомої чорної сукні та дванадцятої літньої, третіх Converse можна купити фотоапарат, на який ніяк не вдається відкласти гроші, бо четверті джинси завжди потрібні.

Варто моніторити ціни в магазинах до знижок, щоб не купитися на 20% знижку на товар, ціну якого підняли на 30% напередодні розпродажу.

Більше того, слідкуйте за колекціями. У "День Ч" магазини можуть виставити моделі попередніх років, які не вдалося продати раніше. Так само діють й мультибрендові сайти.

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Не жалійтеся, що сайти в Європі чи США не здійснюють доставку в Україну, або вона задорого коштує. По-перше, є спеціальні сервіси, які доставляють товари в Україну. По-друге, можна замовити речі на адресу друзів, які мешкають в Європі чи Америці. Вони вас мають зрозуміти.

У вас будуть другий і третій шанси скупитися вигідно та отримати задоволення від витрачання грошей.

Після Чорної п'ятниці починається Кіберпонеділок - день знижок в онлайн магазинах США.

Інформацію про найкращі пропозиції на всі ці дні в онлайн магазинах Європи та Америки легко знайти в інтернеті.

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А вже у грудні починаються сезонні знижки. Ближче до Нового року та Різдва вони сягнуть максимальної позначки у -70-80%.

У Чорну п'ятницю таких пропозицій в українських магазинах знайти досить складно. Тож залиште трошки грошей і на цей період.