Переможниця Книги року ВВС-2016: "Вибачте, що я виграла"

"Кожен письменник пише, як він дихає. Таня дихала інфарктно", - сказала член журі Ольга Герасим'юк про переможницю конкурсу Книга року BBC-2016 Таню Малярчук.

Цьогоріч "дорослою" Книгою року BBC став роман пані Малярчук "Забуття".

"Книга-переможець - твір дуже важливий і дуже своєчасний", - заявив Артем Лісс, голова Європейського департаменту Всесвітньої служби BBC, представляючи переможницю конкурсу.

"Забуття" - історія життя В'ячеслава Липинського, поляка за походженням, який обрав українську землю і все життя зберігав вірність своїй ідеї. Як сказала пані Герасим'юк, це "безнадійна їдея своєї України".

Авторка йшла слідами пана Липинського, могилу якого колись зрівняв із землею тракторист за пляшку горілки, і крок за кроком наче відроджувала його із забуття.

Image caption Таня Малярчук не стримувала сліз, коли дізналась про свою перемогу

Таня Малярчук живе у Відні і спостерігала за церемонією нагородження через Skype.

"Це перемога - не тільки моя, але і перемога В'ячеслава Липинського, якому я не давала спокою у смерті останні чотири роки", - сказала вона.

І зі сльозами на очах звернулась до інших авторів, які претендували на премію: "Вибачте мені, що я виграла".

Члени журі відзначили й інші книги, які увійшли до короткого списку Книги року BBC-2016.

"Є всі підстави сказати, що Ярослав Мельник написав роман про кохання", - сказала Віра Агеєва про книгу "Маша, або Постфашизм".

Image caption Ярослав Мельник в очікуванні оголошення переможця конкурсу

"Я і не знав, що я такий роман написав: про альпіністів і про кохання", - відповів їй пан Мельник.

"Література - це як збільшене скло, перебільшення, що показує, звідки походить людська жорстокість, і куди ми у своїй жорстокості дійшли", - розповів він про свою книгу.

Трилер Макса Кідрука "Зазирни у мої сни" Світлана Пиркало назвала одним з найпрофесійніших текстів, які вона читала за останні 12 років. Вона сказала, що такі книги - "показник здоров'я і успіху української літератури".

"Уперше від 1961 року (видання роману Олеся Гончара "Тронка") український роман має назву, яку ніхто не може зрозуміти", - сказала Віра Агеєва про роман Мирослава Лаюка "Баборня".

Image caption Мирослав Лаюк увійшов до короткого списку "Книги року BBC-2016" зі своїм дебютним романом "Баборня"

Книга вже стала бестселером. Випусковий редактор BBC Україна і член журі конкурсу Марта Шокало довго не могла вполювати цю книжку в книгарні, аби, за "домашньою" традицією BBC Україна, передати її почитати своїй колезі в Лондон.

У своєму дебютному романі автор, як сказала Марта Шокало, "із насолодою описує всю огидність нашого суспільства на прикладі життя вчительки з провінційного містечка" і демонструє нам усі хвороби, на які ми хворіємо.

"Степан Шагута - чотири штуки, пірати - одна штука, натяк на фемінізм - 40 сторінок", - коротко резюмувала Світлана Пиркало зміст книги братів Капранових "Забудь-річка".

"В якийсь момент мені здалося, що Капранови замахнулись на Льва Толстого - на "Війну і мир", - додала вона.

Image caption Дитячою Книгою року BBC-2016 стали страшилки Галини Ткачук "Тринадцять історій у темряві"

BBC Україна проводить конкурс Книга року вже дванадцятий рік поспіль. Протягом останніх п'яти років існує окрема премія Дитяча Книга року.

"Книга нагадує нам про те, що не варто боятися тих речей, які нас лякають. Вона нагадує нам, що, можливо, не всі монстри захочуть вас з'їсти, бо вони вегетаріанці… Темряву можна перемогти не за допомогою ще більшої темряви, а за допомогою сміху", - так представив книгу-переможницю керуючий директор ЄБРР з внутрішніх та зовнішніх звязків Джонатан Чарльз.

І дехто з гостей церемонії в залі одразу зрозумів, про яку книгу йдеться, і посмішками почали вітати переможницю.

Нею стала Галина Ткачук зі своїми страшилками "Тринадцять історій у темряві".

Image caption Галина Ткачук почала свою книжку зі збирання історій, які розповідали їй діти

"Для мене найголовніше, що ця книжка почалася зі слухання дітей. Я просто намагалася розговорити дітей, щоб вони говорили за мною так, як говорять між собою, і розповіли мені те, що кажуть у своїх дитячих компаніях", - сказала пані Ткачук.

"Ми пам'ятаємо, що книжка має бути передусім цікавою і веселою, а вже потім повчальною, - пояснювала критерії відбору переможця Дитячої Книги року Світлана Пиркало. - Треба думати про те, від чого дитина отримає величезне задоволення".

Наступний книжковий конкурс від ВВС Україна розпочнеться восени 2017 року.