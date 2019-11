Теми расової політики, рівних можливостей для жінок та людської смертності голосно звучать в музичних альбомах цього року, вподобаних критиками.

У пошуках найкращих альбомів 2016 року журналісти ВВС дослідили 25 рейтингів, складених впливовими музичними виданнями - New Music Express, Rolling Stone, Vice, Billboard і Q Magazine та іншими.

Розповідаємо вам про десятку найкращих, а також про те, що кажуть про них критики.

10) Mitski - Puberty 2

У підлітковому віці ви, напевно, часто чули, що причина всіх лих - гормони. Це вони винні у ваших загострених і нестабільних почуттях. Пубертатний період закінчиться, і все в житті владнається саме собою. Та раптом це не так?

У своєму четвертому альбомі 26-річна співачка в жанрі інді-поп Міцкі Міявакі рішуче це заперечує, з головою пірнаючи у тривогу, депресію, щастя та численні проміжні емоції. Пісні віддзеркалюють її переживання, від тихої щирості у композиції Once More To See You до верескливого панку в My Body's Made of Crushed Little Stars.

"Один з найемоційніших альбомів десятиліття - і перший прорив сольного співу в інді-музиці ХХІ ст." [Billboard]

9) Енджел Олсен - My Woman

Яскрава зірочка на небосхилі американського лоу-фай фольк-року, співачка з Міссурі Енджел Олсен у своєму четвертому альбомі вирішила побавитись. Надихнувшись творчістю Девіда Боуї, вона експериментує з різними стилями, новими голосами, а також, у відеокліпі на пісню Intern, сріблястою перукою з мішури.

Альбом ділиться на дві частини: жвава "сторона А" з поп-звучанням і більш медитативна "сторона Б", що тримається навколо катартичної рок-балади Woman сім хвилин завдовжки і з використанням фузз-боксу. У ній Енджел співає: "Спробуйте зрозуміти, що робить мене жінкою!"

"Саме у цій другій частині Олсен по-справжньому сяє: вона міркує про жіночність і ностальгію та просочує кожну ноту тремтливою напругою". [Time Magazine]

8) Radiohead - A Moon Shaped Pool

Гурт Radiohead відродив свої стосунки з мелодійністю у прекрасному, сповненому спокою дев'ятому альбомі - A Moon Shaped Pool.

В альбомі дуже відчувається розрив Тома Йорка з давньою партнеркою Рейчел Овен (на жаль, вона померла наприкінці минулого тижня), який додає меланхолійності багатьом композиціям - не в останню чергу, заключній пісні True Love Waits, написаній у 1995 р. на початку їхніх стосунків, але завершеній лише цього року.

"Тут Radiohead постає найменш кровожерливим і найбільш доступним для слухачів". [The Telegraph]

7) A Tribe Called Quest - We Got It From Here... Thank You 4 Your Service

Записаний потаємно перед тим, як у березні помер від діабету репер Phife Dawg, перший за останні вісімнадцять років альбом гурту A Tribe Called Quest став для всіх несподіванкою.

Ключова композиція We The People говорить про розквіт ультраправого шовінізму ("Мусліми і геї, ми вас ненавидимо!" - саркастично співає Q-Tip), тоді як пісня Musical Youth-sampling Dis Generation - вітання реперам, які дивляться на A Tribe Called Quest як на взірець соціально активного хіп-хоп гурту.

"Q-Tip - абсолютний віртуоз римування". [Rolling Stone]

6) Каньє Вест - The Life Of Pablo

Гіперактивний, амбітний і так ніколи й не завершений альбом The Life of Pablo дає унікальну можливість зазирнути у творчий процес Каньє Веста - не кажучи вже про душу цього "38-річного восьмирічного хлопчика".

Альбом був викладений як ексклюзивний стрім на сайті Tidal і кілька разів оновлювався й перероблявся. Багатьох дратує відсутність цілісності, та з іншого боку, це прекрасно відображає зневагу Веста до будь-яких правил у музиці. Слухати це захопливо.

"Дивний альбом… Але це так схоже на Каньє!" [NME]

5) Соланж - A Seat At The Table

Рік тому Соланж Ноулз опублікувала статтю про ворожість та упередження, з якими вона стикалася в учбових закладах, аеропортах і концертних залах лише тому, що вона - темношкіра жінка.

Це підштовхнуло її до кількох років музичного самопошуку, протягом яких вона переїхала до Луїзіани (де колись жили її дідусь з бабусею, аж поки в їхній будинок не жбурнули коктейль Молотова) і записала вишуканий і стриманий альбом, що зачіпає теми сегрегації, зворотного расизму, жорстокості з боку поліції, плагіату та гордості за чорний колір шкіри.

"У 2016 році, коли альбом про тонкощі життя чорношкірої жінки усе ще сприймається як радикальний, Соланж записала такий альбом з приголомшливою щирістю". [Pitchfork]

4) Chance The Rapper - Coloring Book

У третьому альбомі цього співака відчутно натхнення від народження його сина й очевидний вплив музики госпел. Ченс легко струшує з себе егоцентричний нігілізм сучасного хіп-хопу, заміняючи його набагато радіснішими нотами.

Влучний, ліричний і незалежний до нестями, цей музикант із Чикаго відмовив багатьом славетним студіям звукозапису та випустив цей альбом як ексклюзивний стрім на сайті Apple Music. Він найперший у США зайняв місце на вершинах чартів, жодного разу не будучи купленим за гроші.

"Альбом Coloring Book чарує небесними трубами й знайомими мелодіями госпелу… Це втілення щедрості та вдячності, чистої радості". [AV Club]

3) Френк Оушен - Blonde

З усією пунктуальністю Південної залізниці, другий альбом Френка Оушена прибув одного серпневого ранку на чотири роки пізніше, ніж очікувалося. Втім, очікування виявилося недаремним.

Туманні й слизькі, сімнадцять композицій цього альбому то стають чіткішими, то розпливаються, як сни під час лихоманки. Співак міркує про любов, втрату і, власне, реальність. Спочатку це важко перетравити, але повторне прослуховування винагороджує меломана рясними й витонченими таємницями світу звуків.

"Френк Оушен створив щось спокійне в цьому бурхливому світі й змушує нас зробити одне - спинитися". [Consequence Of Sound]

2) Девід Боуї - Blackstar

Смерть Девіда Боуї в січні ще більше нас вразила, бо в альбомі Blackstar він видається сповненим творчих сил і енергії.

Названий заднім числом "прощальним подарунком" Боуї, цей альбом показує, як славетний співак намагається змиритися з неминучою смертю (назва натякає на те, що світло від зірки вже згасає). Музика ж, записана разом з нью-йоркським джазовим оркестром, веде нас у світ невідомого.

"Кінець, який міг би стати новим початком". [Q Magazine]

1) Бейонсе - Lemonade

Відколи у лютому Бейонсе виступила на Суперболі в костюмі "Чорної пантери", стало ясно: вона прагне сповідатись.

Два місяці по тому, вона знайшла для цього можливість - у несамовитому багатоплановому альбомі, де розмірковує про історію своєї раси, жіночу ідентичність, зраду, стійкість і спокуту. Все це - на тлі підозр у невірності свого чоловіка Jay-Z.

Альбом відрізняється не лише розкішною продюсерською роботою, а й тим, що тут Бейонсе як ніколи розгорнула крила: згадала про своє техаське коріння в кантрі-баладі Daddy Lessons і разом з Джеком Вайтом створила рок-композицію Don't Hurt Yourself, яку вже номінували на наступну премію Grammy у категорії "найкраще рок-виконання".

Та найголовніше, що Lemonade відкрив вікно в душу співачки, яку часто вважають далекою й недоторканою. У кліпі на пісню Sandcastles вона гнівно зішкрябає з фотографії обличчя Jay-Z - і саме тоді її бездоганний вокал раптом дає осічку.

І все ж, не була б це Бейонсе, якби альбом не завершувався примиренням: "З кожною сльозою приходила спокута, і мій кат зробився моїм цілителем, - каже вона в усній вставці між піснями. - Тож ми зцілимось і почнемо спочатку".

Заодно вона запевняє всіх маргіналізованих жінок по всьому світу, що й вони можуть будь-коли почати все спочатку - для цього знадобляться лише сила духу та вміння прощати. І несамовита вдача.

"Навряд чи ще якась поп-зірка так мало цікавиться тим, щоб продертись на вершину хіт-парадів, як цей політизований ангел помсти". [The Guardian]

25 музичних рейтингів, що ввійшли до нашого огляду: The Atlantic, The AV Club, Billboard magazine, Consequence of Sound, Cosmopolitan, Digital Spy, Entertainment Weekly, The Guardian, The i Newspaper, Mojo, NME, NPR, Paste, Pitchfork, Q Magazine, Rolling Stone, Salon, Spin, Stereogum, The Times, Time Magazine, Time Out London, Time Out New York, Uncut, Vice.

