Копирайт изображения Getty Images Image caption "Дональда Трампа не назвеш людиною, яку часто обтяжують почуття скромності або сорому", - вважає колишній британський посол в Росії

Доповідь на 35 сторінок, у якій стверджується, що у російської влади нібито є інформація, за допомогою якої вона може шантажувати Дональда Трампа, передав директору ФБР сенатор Джон Маккейн.

Наскільки відомо, доповідь написав колишній агент МІ-6 Крістофер Стіл на замовлення опонентів Дональда Трампа, які не бажали його обрання президентом США.

Вашингтонська компанія, яку спонсорують демократи і яка замовила цей звіт, спочатку працювала на "антитрампівську супергрупу" - політичний комітет дій - під час республіканських праймеріз.

Потім, уже під час загальних виборів, її спонсорував анонімний донор Демократичної партії.

Сам Трамп і люди в його оточенні категорично заявили, що все, написане в цьому документі, є брехнею.

Намагаючись зрозуміти, чи варто серйозно ставитися до інформації в доповіді, сенатор Маккейн звернувся за допомогою до колишнього посла Великої Британії в Москві Ендрю Вуда, оскільки той особисто знав Крістофера Стіла.

ВВС зв'язалася з Ендрю Вудом і попросила його розповісти про цю зустріч з сенатором Маккейном.

Ендрю Вуд: Ми зустрілися на міжнародній конференції з безпеки в Галіфаксі (Канада). Я добре знайомий з одним з його співробітників. 18 листопада, само собою, плани адміністрації Трампа і суть його відносин з Росією були однією з головних тем для обговорень.

Не варто забувати, що на той час вже з'явилося багато повідомлень - особливо в американській пресі - про його фінанси, про те, хто конкретно несе відповідальність за хакерські атаки і чому президент Трамп настільки зацікавлений у дружбі з Путіним.

Я знав Кріса Стіла. Доповідь, про яку ви говорите, на той час бачили вже багато людей у Вашингтоні, але не сенатор Маккейн.

Я сказав йому, що я в курсі змісту доповіді, хоча сам її не читав. Вона може бути правдивою, а може й ні - я не в змозі це оцінити.

Але в доповіді містяться два основних звинувачення: по-перше, що кандидат Трамп був якимось чином замішаний в хакерських атаках, а, по-друге, що він вчинив сексуальні дії в Росії, які його компрометують.

До цих звинувачень, з моєї точки зору, слід ставитися серйозно - якщо вони відповідають істині.

Маккейн сам знайшов копію доповіді, а потім поговорив про це з директором ФБР.

ВВС: Тобто на той момент ви самі цієї доповіді не бачили?

Е.В: Ні, на той момент не бачив. Я сказав йому, що я знав про існування цієї доповіді.

ВВС: Ви самі її не читали?

Е.В.: Я міг би це зробити. До того ж зараз вона вже опублікована. Але я її не читав тоді і не читав тепер.

Найскладніше, коли мова йде про доповіді такого роду, - не видавати своїх джерел інформації. Я не знаю, з ким Кріс розмовляв. Я не хотів про це говорити раніше, оскільки ім'я Крістофера Стіла ще не було оприлюднене.

Але в доповіді містяться твердження, яким додало певну вагу те, як Трамп говорив про хакерські атаки, а також історії про те, як він ставиться до жінок.

Не варто також забувати, що КДБ/ФСБ регулярно вдається до "медових пасток" (коли спецслужби знімають на відео або фотографують майбутню жертву шантажу в компрометуючих сексуальних ситуаціях. - Ред.).

Так що Маккейн вирішив, що треба поставитися до цієї інформації серйозно і що її необхідно перевірити.

ВВС: Але, з іншого боку, може, хтось цілеспрямовано поширює неправдиву інформацію?

Е.В.: Так, це можливо.

ВВС: Розкажіть про Кріса Стіла - ви добре його знаєте?

Е.В.: Я його знаю як дуже компетентного, професійного агента, який пішов з секретної служби і у нього тепер власна приватна компанія.

ВВС: Ви йому довіряєте?

Е.В.: Я не думаю, що він міг би взяти і придумати це. Я не впевнений, що в кожному випадку він прийде до правильного висновку, але це різні речі.

ВВС: Він зараз переховується...

Е.В.: Це не дивно.

ВВС: А чого саме він боїться?

Е.В.: Ну, по-перше, перед дверима його будинку величезний натовп журналістів, постійно вимагають якихось коментарів, що сильно заважає.

По-друге, якщо його джерела сказали йому правду і він написав правду, то це саме по собі небезпечно - такі речі знати небезпечно.

ВВС: Наскільки це небезпечно? Можливо, Росія може щось зробити, але що?

Е.В.: Росія, безсумнівно, хотіла б дізнатися, звідки він отримав свою інформацію. Звичайно, якщо ця інформація відповідає істині, і чи він її не придумав, у що я не вірю. А Росія звикла застосовувати заходи (в таких випадках. - Ред.).

ВВС: Його джерела могли вигадати всю цю інформацію, зробивши це за вказівкою російської влади...

Е.В.: Це можливо, але це було б досить складною операцією для того, щоб дискредитувати Кріса Стіла, і я не бачу, кому й навіщо це було б потрібно.

ВВС: Незалежно від того, правда це чи ні, чи не зміцнилися від цього позиції президента Путіна?

Е.В.: Я думаю, що той факт, що про цю інформацію стало відомо або що про неї ходять чутки, послаблює його позиції.

Я також вважаю, що Дональда Трампа не назвеш людиною, яку часто обтяжують почуття скромності або сорому, і, навіть якщо це правда, що він був так само скомпрометований, він відреагує дуже різко, і скаже: "Ну і що?"

Але це моя особиста точка зору.

ВВС: Але ж він сам сказав на своїй прес-конференції, що на "Міс Усесвіт" він говорив всім навколо, що всюди містяться приховані камери і не треба робити ніяких дурниць?

Е.В.: Так, але я не маю найменшого поняття, що він сказав тоді.

ВВС: Російське посольство в Лондоні написало в Twitter, що колишніх агентів МІ-6 не буває.

Е.В.: Я думаю, що вони говорять це, виходячи зі свого досвіду роботи в КДБ.

ВВС: Чи завдала ця історія шкоди відносинам між Британією з одного боку, і США й Росією - з іншого?

Е.В.: Я не думаю, що спроба дізнатися правду може якимось чином нашкодити. Набагато краще знати щось і робити це відкрито, ніж робити вигляд, що цього не існує.йн.