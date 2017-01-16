Ціна "сніданку" у Давосі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Пінчук вже неодноразово пояснював свою позицію і запевняв, що не є противником євроінтеграції України

Традиційний український сніданок у Давосі, який організовує український бізнесмен і меценат Віктор Пінчук, вирішили не відвідувати президент Петро Порошенко, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цінцадзе та низка інших політиків.

Це сталося після того, як у впливовому американському виданні The Wall Street Journal Віктор Пінчук написав про доцільність "болючих компромісів", на які має піти Київ, а також Захід щодо Криму і Донбасу.

Ті, хто закликав представників влади не їхати "до Пінчука", вважали, що цей майданчик дискусій може бути використаний ним задля подальшого просування його ідей стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі та поліпшення відносин із Росією, які багато хто називав "капітуляцією" перед Кремлем.

Український ланч, що відбудеться 19 січня, організатори назвали "Майбутнє України у мінливому світі". Остаточний список спікерів та учасників у прес-службі фонду Віктора Пінчука ВВС Україна не надали.

"Так званий мирний план"

Прес-секретар президента Святослав Цеголко, повідомляючи про рішення Петра Порошенка не брати участі в українському ланчі, не пояснив причин, хоча раніше вже лунали припущення. Повідомлення прес-секретаря з'явилося практично одночасно із заявою віце-прем'єра з питань євроінтеграції, яка причини відмови пояснила.

Я б закликала всіх єврооптимістів не їхати так само і не бути фіранкою для того, щоб закривати і посилювати Пінчука своєю присутністю Ганна Гопко, голова комітету ВРУ

"Стало зрозуміло, що тези цього так званого "мирного плану" вже взяла на озброєння російська пропаганда. Вона намагається демонструвати, нібито частина української еліти готова відмовитися і від Криму з Донбасом, і від інтеграції в ЄС і НАТО заради примирення з агресором. Це робиться, щоб поставити під сумнів нашу єдність. І це все - напередодні можливої зустрічі Путіна і Трампа. Певно, щоб показати, що Україна такий варіант може розглядати і навіть погодитися на нього. Враховуючи все це, український сніданок може бути використаний для легітимізації цієї дискусії", - написала на своїй сторінці у Facebook Іванна Климпуш-Цінцадзе, яка раніше працювала у Фонді Пінчука та Ялтинській європейській стратегії.

Участь у заході планує взяти мер Києва Віталій Кличко - це підтвердила ВВС Україна його прес-секретар Оксана Зінов'єва. Серед зареєстрованих учасників українського ланчу, зокрема, голова НБУ Валерія Гонтарєва, низка депутатів парламенту із різних фракцій, а також заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків. Зареєстровані також колишні члени уряду Арсенія Яценюка. Проте кілька депутатів вже заявили через соціальні мережі, що хоча вони і запрошені на ланч, однак вирішили його не відвідувати.

У той же час, за повідомленням прес-служби президента, в української делегації на чолі із Петром Порошенком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі - насичена програма і багато двосторонніх зустрічей.

Заклики ігнорувати

Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, яка чи не найбільше закликала керівників держави та політиків не відвідувати український ланч, вважає, що ті, хто братиме участь у заході, організованому Віктором Пінчуком, посилюватиме його своєю присутністю.

"Президент має відмовитися від участі в українському сніданку Пінчука, який буде при Давосі, а не на самому Давосі. Також я б закликала всіх єврооптимістів не їхати так само і не бути фіранкою для того, щоб закривати і посилювати Пінчука своєю присутністю", - заявила вона на одному із телеканалів.

Бойкотувати захід - це контрпродуктивно Володимир Фесенко, політолог

Ганна Гопко також звернулася до фонду "Відродження", який є одним із партнерів Фонду Пінчука, із закликом припинити "будь-яку, і перш за все, фінансову підтримку організацій та осіб, які публічно закликають до поступок агресору в питанні територіальної цілісності, національної безпеки чи стратегічних питаннях внутрішньої й зовнішньої політики України".

Відомо, що фонд "Відродження", створений Джорджем Соросом, фінансує поїздки, зокрема, журналістів на українські ланчі у рамках Всесвітнього економічного форуму.

Цей фонд також відреагував на статтю Віктора Пінчука, наголосивши, що не поділяє багатьох його пропозицій, проте не планує згортати співпрацю із ним.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українська делегація на Всесвітньому економічному форумі у Давосі матиме насичену програму

Хоча у соціальних мережах та в ЗМІ лунає багато закликів ігнорувати український ланч, є чимало тих, хто вважає, що це було би помилкою, зважаючи на підвищений інтерес у світі до подій в Україні.

"Відмовитися від цього майданчика дискусій - це не Пінчука, а себе покарати. Якщо керуватися логікою необхідності покарання Пінчука за його статтю, то краще вже за гроші Пінчука бути на "ланчі" і переконати всіх учасників, що Пінчук неправий", - написав дипломат Богдан Яременко у Facebook.

Перший український ланч у Давосі був організований Віктором Пінчуком у січні 2005 року - після того, як заснована ним корпорація "Інтерпайп" стала першим українським корпоративним членом Всесвітнього економічного форуму.

Фактично, українська ланч-конференція є найбільшим міжнародним зібранням за межами України, на якому обговорюються болючі для України теми.

"Бойкотувати захід - це контрпродуктивно. Якщо такі проекти працюють на Україну, їх треба використовувати. Щоб про Україну не забули і не вирішували наші проблеми за нас", - сказав ВВС Україна політолог Володимир Фесенко, який планує взяти участь в українському ланчі.

Копирайт изображения http://pinchukfund.org/ Image caption Петро Порошенко відвідував українські ланчі у Давосі на запрошення Віктора Пінчука ще до обрання президентом

Позиція Пінчука

У статті для The Wall Street Journal, опублікованій перед новим роком, Віктор Пінчук запропонував свій сценарій завершення конфлікту із Росією.

Відомий олігарх вважає, що Україна має погодитися на "болючі компроміси" заради миру. Він, зокрема, запропонував Києву відмовитися від мети вступу до НАТО та ЄС "у коротко- та середньостроковій перспективі" і оголосити про нейтралітет.

Однак чи не найбільший резонанс викликали думки Віктора Пінчука з приводу анексії Криму та подій на Донбасі.

Зокрема, він наголошував, що хоча Київ має стояти на позиції, що Крим - це Україна, він "не повинен стати перешкодою на шляху рішення, яке покладе край війні на сході на справедливій основі". Ці його слова були сприйняті як заклик відмовитися від Криму на користь Росії.

Тези цього так званого "мирного плану" вже взяла на озброєння російська пропаганда Іванна Климпуш-Цінцадзе, віце-прем'єр-міністр України

Віктор Пінчук також запропонував Україні погодитися на місцеві вибори в окремих районах Донбасу до повного повернення контролю над цією територією з метою "продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з Росії.

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Багато хто назвав цей план Пінчука ідентичним кремлівському, таким, що означатиме капітуляцію України перед Росією.

Через кілька тижнів Віктор Пінчук знову пояснив свою позицію в "Українській правді", зокрема, наголосивши, зокрема, що не ставить під сумнів український статус Криму.

Володимир Фесенко наголошує: те, що приписують Пінчуку і те, що він написав в американському журналі, це не одне і те ж. Політолог також переконаний, що 2017 рік має означитися переглядом тактики стосовно вирішення проблем України.

"Він не пропонував відмовитися від Криму, його опоненти тут некоректні. Також мені не подобається прокурорський тон обвинувачень, хоча я також не з усіма його ідеями погоджуюся. Ми маємо визнати: обговорення гнучкішої тактики української зовнішньої політики зараз на часі, і це - поза сумнівом", - сказав політолог у коментарі ВВС Україна.