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Після багатьох років байдужого ставлення до соцмереж українські державні органи починають робити обережні кроки назустріч користувачам Facebook, Twitter і YouTube.

Серед першопрохідців - міністерства економіки, фінансів і оборони, а також державні компанії на кшталт Укроборонпрому.

Їхня мета - розповісти про зміни в країні зрозумілою мовою, зокрема - за допомогою відеороликів, інфографіки і навіть спеціально вигаданих персонажів.

Говорити по-новому

Коли уряд ухвалив непросте рішення про націоналізацію найбільшого банку країни - Приватбанку - йому конче були потрібні інструменти, щоб заспокоїти хоча б частину із 20 мільйонів клієнтів установи.

Саме тоді на допомогу прийшли соцмережі.

Міністерство фінансів опублікувало цілу низку роликів, що мали на меті відповісти на запитання "Що відбувається з Приватбанком?".

Меседж про те, що фінустанова є надто великою, щоб дозволити їй упасти, був донесений до близько 120 тисяч глядачів. Крім того, міністерство поширило статті поважних медіа на кшталт Bloomberg і Financial Times, які позитивно оцінили крок українського уряду.

Хабармен на авансцені

Іншим піонером комунікації з онлайн-спільнотою є міністерство економіки. Заради популяризації реформ там вигадали спеціального героя, чи то пак антигероя, на ім'я Хабармен Семен.

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Це втілення гладкого чиновника-корупціонера є наріжним каменем медіакампанії, спрямованої на викорінення корупції в державних закупівлях.

Мета міністерства - інформувати українців про можливості системи ProZorro, через яку нині проводять усі великі тендери. А Хабармен Семен у цьому допомагає.

Його часто згадує у Facebook перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов. Зокрема, коли йдеться про чергову "зраду".

"Новорічна#зрадоперемогавідійшла від олів'є та оселедця під шубою та, дещо погладшавши, повертається до звичних справ! :) Адже Хабармен Семен не спиняється тирити собі на Куршавель…" - написав 2 січня Нефьодов.

Та існування вигаданого персонажа не обмежується соціальними мережами. Хабармена можна побачити на сітілайтах і в телевізорі, а віднедавна - ще й почути про нього на радіо.

Зважаючи на таку популярність, не дивно, що в нього з'явилися суперники. У вересні минулого року команда ProZorro повідомила, що в їхній комунікації будуть присутні й позитивні герої - троє козаків із легендарного мультсеріалу.

На першому етапі кампанії, яку реалізують спільно з власниками прав на персонажів, козаків Грая, Око і Тура інтегрували в оформлення сайту системи ProZorro.

У чотирихвилинному ролику про цю систему вони виступають у ролях громадського активіста, державного замовника і чесного бізнесмена. Крім того, козаки присутні в розділі "Обличчя реформи" поруч із Нефьодовим та іншими творцями ProZorro.

Онлайн-ігри, гіфки та гештеги

Одним із лідерів комунікації в соціальних мережах є також міністерство оборони.

Його підхід полягає в поширенні відеороликів про міць української армії. Чи не найпопулярнішим контентом на сторінках оборонного відомства є фотографії з бійцями на передовій і відеозвіти про навчання із залученням значної кількості військової техніки.

Не цураються лайків та репостів і деякі державні компанії. Наприклад, Укроборонпром регулярно публікує у Twitter посилання на детальні огляди нового озброєння. А напередодні Нового року концерн запропонував читачам пограти в онлайн-гру "Різдвяне небо Укроборонпрому", де можна відшукати сузір'я українського міномета "Молот", безпілотника ANSERтощо.

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Втім, своєрідним онлайн-проривом для певних державних органів є елементарна комунікація простою і зрозумілою мовою.

Кількість фоловерів офіційної сторінки Верховної Ради у Twitter сягнула 86 тисяч саме після того, як нова SMM-команда почала додавати до текстових трансляцій із зали засідань нотки гумору.

Серед уже звичних інструментів спілкування з аудиторією - гіфки та гештеги.