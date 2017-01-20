Японія у владі сніговиків-аніме

Копирайт изображения Twitter: ‏@wild_kaz

До відкриття славетного Сніжного фестивалю в Саппоро залишається менше місяця. Автори снігових скульптур вже наповнили соціальні мережі фотографіями своїх творінь.

Копирайт изображения Instagram: kazu.sae

Любителі гри для мобільних телефонів Pokemon GO відразу упізнають крижаного Mega Kamex, якого біля підніжжя гори Фудзіяма створив Кацу Сае з міста Фудзійошіда.

Скульптор запевняє, що будував його кілька днів.

Копирайт изображения Instagram: haruflower.beautytree

Користувачка Instagram на ім'я @Abemi пише, що створена нею фігура готова увійти до вашого будинку.

Це трохи лякає, адже її творіння - це привид Каонасі з аніме "Віднесені примарами", що поїдає людей в їх власних будинках. Але якщо його запросили увійти.

Копирайт изображения Instagram: tsubasa.shinya

Цей персонаж був створений кіностудією Studio Ghibli.

Схоже, що цей лякаючий привид дуже популярний серед авторів снігових скульптур.

Ось такий Каонасі вийшов у фахівця з акупунктури Цубаса Синтані в префектурі Міє в центральній Японії.

Копирайт изображения Instagram: xiakea

Набагато дружелюбнішим виглядає не менш популярний герой Тоторо з іншого класичного аніме Studio Ghibli "Мій сусід Тоторо". Його зліпив користувач Instagram на ім'я xiakеa, який щороку вигадує нового сніговика.

На жаль, якщо у фільмі Тоторо перелітає з місця на місце за допомогою парасольки, то цьому сніговику навряд чи вдасться втекти від яскравого сонця.

Копирайт изображения Instagram: chiikamagram

Масаюкі Камачо з Фурано на північному острові Хоккайдо вирішив залишити свого Тоторо просто на автобусній зупинці, як в аніме.

Втім, чи дочекається він свого снігового "котобуса" - залишається питанням.

Копирайт изображения Instagram: yuri_3wave

Юріко Мінамі скористалася небувалими холодами в Саппоро - там температура падала нижче 20 градусів за Цельсієм - щоб створити такого гігантського снігового супергероя і вразити дитину.

Супергероя звуть Анпанмен. Замість голови у нього булочка з джемом із сої (традиційний японський анпан), а бореться він з лиходієм на ім'я Байкінмен (Людина-вірус).

Копирайт изображения Instagram: beta58a330

А це - людожер Титан, герой серіалу "Полювання на Титана", який пожирає людей, що залишилися на Землі і намагаються сховатися від нього за величезними стінами.

На щастя, цьому Титану не пережити наступну відлигу. Але монстр, споруджений користувачем Instagram @beta58a330, може по-справжньому налякати вас, якщо ви натрапите на нього в тумані.

Копирайт изображения Instagram: cobrakasano

Користувач Instagram @cobrakasano з Нагої зліпив свого Титана лише за кілька годин після того, як у місті пройшов сильний снігопад.