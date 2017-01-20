Японія у владі сніговиків-аніме
До відкриття славетного Сніжного фестивалю в Саппоро залишається менше місяця. Автори снігових скульптур вже наповнили соціальні мережі фотографіями своїх творінь.
Любителі гри для мобільних телефонів Pokemon GO відразу упізнають крижаного Mega Kamex, якого біля підніжжя гори Фудзіяма створив Кацу Сае з міста Фудзійошіда.
Скульптор запевняє, що будував його кілька днів.
Користувачка Instagram на ім'я @Abemi пише, що створена нею фігура готова увійти до вашого будинку.
Це трохи лякає, адже її творіння - це привид Каонасі з аніме "Віднесені примарами", що поїдає людей в їх власних будинках. Але якщо його запросили увійти.
Цей персонаж був створений кіностудією Studio Ghibli.
Схоже, що цей лякаючий привид дуже популярний серед авторів снігових скульптур.
Ось такий Каонасі вийшов у фахівця з акупунктури Цубаса Синтані в префектурі Міє в центральній Японії.
Набагато дружелюбнішим виглядає не менш популярний герой Тоторо з іншого класичного аніме Studio Ghibli "Мій сусід Тоторо". Його зліпив користувач Instagram на ім'я xiakеa, який щороку вигадує нового сніговика.
На жаль, якщо у фільмі Тоторо перелітає з місця на місце за допомогою парасольки, то цьому сніговику навряд чи вдасться втекти від яскравого сонця.
Масаюкі Камачо з Фурано на північному острові Хоккайдо вирішив залишити свого Тоторо просто на автобусній зупинці, як в аніме.
Втім, чи дочекається він свого снігового "котобуса" - залишається питанням.
Юріко Мінамі скористалася небувалими холодами в Саппоро - там температура падала нижче 20 градусів за Цельсієм - щоб створити такого гігантського снігового супергероя і вразити дитину.
Супергероя звуть Анпанмен. Замість голови у нього булочка з джемом із сої (традиційний японський анпан), а бореться він з лиходієм на ім'я Байкінмен (Людина-вірус).
А це - людожер Титан, герой серіалу "Полювання на Титана", який пожирає людей, що залишилися на Землі і намагаються сховатися від нього за величезними стінами.
На щастя, цьому Титану не пережити наступну відлигу. Але монстр, споруджений користувачем Instagram @beta58a330, може по-справжньому налякати вас, якщо ви натрапите на нього в тумані.
Користувач Instagram @cobrakasano з Нагої зліпив свого Титана лише за кілька годин після того, як у місті пройшов сильний снігопад.