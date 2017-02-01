Як прощалися із загиблими під Авдіївкою

На Майдані у Києві у середу відбулася церемонія прощання з військовослужбовцями, які загинули під Авдіївкою.

Вшанувати пам'ять сімох бійців 72-ї бригади прийшли сотні людей. Багато хто не стримував сліз.

Цих втрат українська армія зазнала внаслідок боїв у авдіївській промзоні з силами сепаратистів. Причина зіткнень - контроль за містом та стратегічною дорогою між Донецьком та Горлівкою.

Серед загиблих - капітан Андрій Кизило, який у 23 роки був заступником комбата. Його побратими розповідають, що саме він командував бійцями, які захопили опорний пункт сепаратистів і взяли у полон кількох бойовиків.

Українські військові змогли відбити першу контратаку сепаратистів, однак під час другого штурму загинули від вибуху міни.

Сотні людей несли квіти на Майдан.

Загиблі - професійні військові, деякі з яких воювали ще з 2014 року.

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Бої біля Авдіївки та на інших ділянках фронту не стихають. Штаб АТО повідомляє по нові втрати.

Після церемонії прощання на Майдані бійців поховають у їхніх рідних містах.