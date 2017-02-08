Досвідчений кадр: хто такий новий керівник поліції Князєв?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Генерал Сергій Князєв - новий керівник Нацполіції України

Новий керівник Національної поліції України Сергій Князєв все життя працював у правоохоронній системі й займався кримінальним розшуком.

Генерал Сергій Князєв був одним з трьох кандидатів, які найкраще пройшли консультативний конкурс на керівника поліції.

Згодом саме його з цих претендентів обрав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і подав вже на затвердження Кабміну.

Пан Князєв замінив на посаді Хатію Деканоїдзе, яка подала у відставку восени, заявивши про політичний тиск з боку вищого керівництва.

Багато активістів негативно сприйняли це призначення. Вони сумніваються, що Князєв здатен на реформи в поліції.

Влада ж вбачає у ньому спеціаліста, який може суттєво покращити криміногенну ситуацію.

Людина системи

Сергій Князєв працює у міліції та поліції вже понад чверть століття. В кінці серпня 2016 року президент дав йому звання генерала.

До призначення 8 лютого він очолював департамент карного розшуку Нацполіції.

Власне, майже всю свою кар'єру 45-річний Сергій Князєв пропрацював якраз у карному розшуку Київщини.

Він народився та виріс у Білій Церкві Київської області. З 1992 року почав там працювати міліціонером, а з 1995 року - перейшов до відділу кримінальної міліції.

До 2008 року він поступово зробив кар'єру у карному розшуку міста, дослужившись до начальника кримінальної міліції Білої Церкви.

2008 року пішов ще на підвищення, очоливши карний розшук столичного регіону.

Саме він у той період розкрив низку гучних кримінальних справ. Зокрема, затримав одного з найвідоміших маніяків України Юрія Кузьменка на прізвисько Елвіс.

Копирайт изображения Arsen.Avakov Image caption У зоні АТО

За офіційними даними, того визнали винним у вбивстві 13 людей. Сам Князєв згадував, що провів "у боярських та васильківських лісах півтора року", щоб затримати злочинця.

Сергій Князєв має вищу освіту - закінчив Національну академію внутрішніх справ у 2004 році. Також захистив кандидатську дисертацію у 2012 році на тему "шахрайство шляхом фінансових пірамід".

У зоні АТО

З початком АТО його перевели на Донеччину. У листопаді 2014 року він став заступником начальника міліції області та керівником кримінальної міліції.

У грудні 2014 року його нагородили орденом Данила Галицького "за мужність та героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України".

На Донеччині він виконував бойові завданні в АТО, а також брав участь у спецопераціях під час оборони Дебальцевого.

Кризовий менеджер?

Згодом Сергія Князєва почали направляти у складні у криміногенному плані області України - "гасити пожежі".

У липні 2015 року була гучна стрілянина біля Мукачевого на Закарпатті між правоохоронцями та бійцями "Правого сектора".

Для залагодження ситуації губернатором області призначили Геннадія Москаля. А керувати місцевою міліцією перевели Сергія Князєва. Потім він сам зізнавався, що має гарні стосунки з паном Москалем.

Навесні 2016 року країна заговорила про масштаби нелегального видобутку бурштину у Рівненській області, що супроводжувалось погіршення кримінальної ситуації в тому регіоні.

У квітні 2016 року вирішувати вже цю проблему доручили Князєву.

У Рівному він відзначився увагою до преси. Одній журналістці подарував ноутбук. А іншим на День журналіста влаштував фуршет.

Саме за роботу в Рівному пану Князєву дали генеральське звання.

У країні, крім АТО, йде реальна кримінальна війна Сергій Князєв, голова Нацполіції

Правоохоронці провели у регіоні низку спецоперацій. Видобуток нелегального бурштину вдалось частково призупинити.

Тоді запрацював оперативний штаб з протидії незаконного видобутку. В Рівненську область до листопада 2016 року відправляли на ротації спецпризначенців з різних регіонів України.

Попри це, ні Сергію Князєву, ні відправленим йому в допомогу спецпризначенцям не вдалося повністю зупинити нелегальний видобуток та реалізацію каміння.

Восени 2016 року, коли у ЗМІ почали все частіше писати про хвилю злочинності по всій країні, зокрема збільшення вбивств та пограбувань, Сергія Князєва призначили керівником департаменту карного розшуку Нацполіції.

Найбільше очікувань від Сергія Князєва саме у боротьби із злочинністю. Про що й заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час призначення.

І Гройсман, і Аваков вказували на великий досвід роботи в органах і у боротьбі зі злочинністю. Вони називали це його великою перевагою.

Натомість активісти, які брали участь в переатестації міліції, висловили іншу думку.

"Найдостойнішим реформатором виявився зацементований в системі ще з кучмівських часів опер", - відгукнулась про призначення активістка Ольга Худецька на сторінці у Facebook.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Князєв (ліворуч) на початку набору до патрульної служби Закарпаття

А деякі активісти вважають, що новий керівник може бути "політично слухняним" для МВС.

"Кримінальна війна"

Сам Сергій Князєв назвав головним завдання боротьбу зі злочинністю, а також реформу поліції.

"У країні, крім АТО, йде реальна кримінальна війна", - заявив він напередодні в інтерв'ю виданню "Сегодня".

При цьому він скаржиться, що в останні роки за різних обставин відбувся відтік старих досвідчених кадрів з поліції - у кримінальному розшуку не вистачає 2,5 тис. людей.

В нове поповнення він не зовсім вірить. "Пройдуть вони всі тести, потім відібраних відправимо на півроку на навчання. І вийдуть … жовторотими, як в будь-якій професії", - поскаржився він журналістам.

Колишня дружина і декларації

Напередодні призначення журналісти-розслідувачі проекту "Народне НАЗК" оприлюднили інформацію, що колишня дружина Сергія Князєва, яка не вказана у його декларації офіційно, начебто може мати велику кількість нерухомості та земельних ділянок.

Керуючи поліцією на Рівненщині, Сергій Князєв ділився деталями своєї кар'єри та сім'ї. Дружину в інтерв'ю та під час спілкування з журналістами він називав "колишня".

З Вікторією Князєвою, якщо судити з декларацій, Сергій Князєв розлучився п'ять років тому. Востаннє вона фігурує у його декларації за 2011 рік.

Сам він володіє четвертою частиною квартири у Чабанах Києво-Святошинського району Київської області, квартирою у Броварах, а також двома земельними ділянками - в Київській та Житомирській областях.

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