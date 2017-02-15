Зла червона панда – образ нової японської бізнес-леді

Копирайт изображения Sanrio Image caption Агрецуко далека від образу миленької Hello Kitty, яку теж придумала компанія Sanrio

Хороша японська дівчинка має бути дуже кавайна або супер-миленька. А що ж трапляється, коли дівчинка виростає? Десятиліттями Hello Kitty була японським посланцем няшності, але зараз зла червона панда допомагає простим жінкам-трудівницям випускати пару.

В Японії дівчат навчають етикету з дитинства, і часто це навчання більш суворе, ніж у хлопчиків. Воно стосується не лише зовнішності, але й поведінки.

Японська фірма Sanrio, яка найбільше асоціюється із кавай-продукцією, розуміє все це дуже добре.

Її заслуга - глобальний феномен Hello Kitty, добре виховане кошенятко. Воно, як стверджує Sanrio, насправді британська школярка, не дивлячись на те, що її вважають найтиповішим японським явищем. Вона навіть з'являється в навчальних відео, які вчать дітей добрих манер.

Але нещодавно компанія представила нового персонажа з дещо відмінним підходом до життя.

Агресивна Рецуко - або Агрецуко - це 25-річна червона панда, котра має нудну й нецікаву роботу в офісі.

Зовнішність у неї також мила, але коли вона гнівається на боса чи колег, її личко видозмінюється, доки не перетвориться на маску, що нагадує учасників американської глем-метал групи Kiss.

"Я таки звільнюсь колись!!! Це не моя доля!!!" - кричить вона всередині, коли бос навалює купу паперів на її стіл.

Після роботи вона сама іде в караоке і співає пісні в стилі "метал", в яких скаржиться на день, що минув.

"Мені вона нагадує мене саму, коли мені було 25", - зазначає Рейка Катаока, молода мама, яка зараз у декретній відпустці. "Я теж раніше цівкала отрутою на роботі, як і вона".

Копирайт изображения Sanrio Image caption Агрецуко ненавидить свою роботу

"Японські дівчата страждають від тиску суспільної організації, яка передбачає, що вони повинні поводитись пристойно", - розповіла ВВС співачка-трансвестит, відома під сценічним ім'ям Чарлі Шіказакі, котра вдень працює науковим співробітником.

"Але багато з нас мають приховані якості. Вони можуть виглядати милими ззовні й бути агресивними всередині. Sanrio показує таких дівчат в образі Агрецуко", - пояснює вона.

У суспільстві, котре значне місце відводить ввічливості, нечасто можна побачити людей, що відверто виражають реальні емоції публічно. А японська мова не має еквівалентів для англійської побутової лайки яку можна почути в офісі.

Копирайт изображения Sanrio Image caption Більшість часу вона ледь стримує лють

"Крик душі" офісних працівників

Як же створили Агрецуко? Насправді, її поява завдячує голосуванню про персонажів, представленими на розгляд публіки працівниками компанії Sanrio та іншими авторами. Тема конкурсу була "salaryman" ("людина-на-зарплаті" або офісний працівник). Вона явно прийшлась до душі учасникам голосування.

Sanrio повідомляє, що дизайнер, котрий називає себе Йєті, бажає залишитись невідомим. Але через відділ зв'язку компанії дизайнер сказав: "Я спостерігав за офісними працівниками, які знаходяться в центрі японської корпоративної культури, і я чув їхній крик душі".

"Умови роботи в Японії часто стають занадто складними, і я думаю, що багато людей переживають сильний стрес", - додав Йєті.

Зараз це питання обговорюється в Японії. Зокрема, минулого місяця президент провідної японської рекламної агенції Dentsu пішов у відставку, взявши на себе відповідальність за смерть 24-річної працівниці. Мацурі Такахаші заподіяла собі смерть на Різдво у 2015 році після того, як поскаржилась на надмірну кількість робочих годин.

Її смерть - частина явища, відомого як каросі, або "смерть від робочого перевантаження" ("згорання на роботі"), яке вперше офіційно визнали 30 років тому.

Коли ми запитали японських жінок про їхній так званий Агрецуко-момент, їхні найменш милі звички, вони були дуже відвертими.

Копирайт изображения Charlie Shikazaki Image caption Співачка Чарлі Шіказакі каже, що втомилась від постійного тиску бути жіночною

Пані Шіказакі сказала, що саме вимога виглядати милою і поводитись відповідним чином підштовхнула її до того що рік тому під час виступів вона почала одягатись, як чоловік. Це було "для вираження моїх почуттів та емоцій".

"Оскільки я раніше викладала в університеті, реакція моїх студентів була приголомшливою: типу "що, в дідька, сталось?"- сказала вона.

"Я виступаю в Лондоні й Токіо, але люди в Лондоні приймають мене без зайвих вагань".

"Але я й не очікую, що мене зрозуміють в Японії, тому я не розповідала про це багатьом людям, з котрими раніше працювала", - додала вона.

Копирайт изображения Sanrio Image caption Агрецуко заливає своє горе пивом і важким металом - зовсім не жіночний спосіб

"Люди зазначають, що те, що я замовляю в ресторані, - не зовсім миле", - розповідає фахівець з комунікацій Момо Охмуравона. "Я люблю такі речі, як сушена риба чи потрух, наприклад, курячу печінку. Я також люблю японське саке - навіть більше, ніж шампанське!"

Кавай-леді можуть пити алкогольні напої в Японії, але здатність випити більше за чоловіка - це не те, чим прийнято хвалитись перед бойфрендом.

Багато фанатів Агрецуко були здивовані, коли дізнались, що її створила компанія Sanrio.

Копирайт изображения Sanrio

Але вона - не перший їхній нетрадиційний персонаж.

Гудетама, або "ледаче яйце", з'явилось на світ у 2013 році й з того часу страждає на руйнівну депресію, видаючи категоричні однорядкові сентенції про темний бік життя.

Цього персонажа розглядали, як виразника нового покоління, самооцінка якого постійно знижується, а відчуття нещастя збільшується.

Копирайт изображения Sanrio Image caption Персонаж іноді буває в доброму настрої й нещодавно знайшов кохання

"Я завжди думала, що цільова аудиторія Sanrio - діти, але цікаво, чи вони зосереджуються на міленіалах і старших людях", - сказала пані Катаока.

Напередодні Дня святого Валентина Агрецуко, виявляється, закохалась. У своїй щотижневій програмі на каналі TBS вона вперше не гнівалась протягом цілої серії.

Хоча їм подобається дивитись на неї, коли вона мила, її численні фани сподіваються, що вона продовжить давати вихід своїм негативним почуттям навіть після того, як знайшла кохання свого життя.

Здається, це саме те, на що все більше японських бізнес-леді бажають отримати ліцензію.