У "Греммі" відкинули звинувачення в расизмі
Навіть Адель застала зненацька її перемога у номінації за найкращий альбом року на цьогорічній церемонії "Греммі" - перемога, що, як вважали, мала дістатися Бейонсе.
"Я не можу прийняти цю нагороду", - заявила Адель, розламавши (випадково) статуетку навпіл.
Звісно, вона прийняла її, попи заяви, що Бейонсе більше заслужила на цю нагороду.
Та цей випадок лише посилив звинувачення на адресу "Греммі" в расизмі і послідовному відкиданні темношкірих артистів в угоду білих.
За останні 10 років лише один темношкірий виконавець удостоївся нагороди за найкращий альбом року - однієї із найпрестижніших у "Греммі". Це був Гербі Генкок, і отримав він її за альбом "River" - добірку каверів на композиції білого фолк-виконавця Джоні Мітчелла.
У десятиріччя до того справи виглядали краще: Outkast, Лорін Гілл і Нора Джонс везли додому статуетки за найкращі альбоми.
Чи справді у "Греммі" існують проблеми із расизмом? За словами президента премії Ніла Портнова - ні.
"Я не думаю, що існує якась расова проблема, - заявив він у інтерв'ю Pitchfork. - Пам'ятайте, що це нагорода, що присуджується за результатами голосування. Тож коли ми говоримо про «Греммі» - це не одна особа, це 14 тисяч членів Академії (звукозапису. - Ред.)".
"Ми на 100% гарантуємо: це демократичний вибір більшості. Тож хтось отримує чи не отримує "Греммі" в результаті голосування", - заявив він.
Та критиків ці слова не вразили.
"Добросовісні люди часто не розуміють, як виглядає систематичний расизм, - написав минулого року, після того, як Тейлор Свіфт перемогла Кендріка Ламара у номінації за найкращий альбом, музикознавець Джон Віланова. - Ось так і виглядає систематичний расизм".
За його словами, темношкірих виконавців висувають на «темношкірі» номінації, як-от найкращий альбом у жанрі сучасної міської музики (який узяла Бейонсе) чи найкращий виступ у жанрі R&B (який узяла її молодша сестра Соланж).
Сама Соланж висловилася після цьогорічного програшу своєї сестри. У пізніше видаленому твіті вона написала: "Створюйте власні комітети, будуйте власні інституції, давайте нагороди своїм друзям, винагороджуйте себе, і будьте тим золотом, яке бажаєте отримати, дівчата".
Тим часом активіст Кевін Повелл припустив, що альбом Lemonade Бейонсе, що підіймає теми расизму, поліцейського насильства і прав жінок, викликав почуття дискомфорту у членів Академії звукозапису, що голосували на "Греммі", бо був "безкомпромісно чорним".
"Ми й досі країна, що не хоче так прямо мати справу із правдою", - заявив він CNN.
"Альбом Адель - сильний, та це просто пісні про любов. Він безпечний і не контроверсійний, він не піднімає нічого нового - як загалом і виборці "Греммі", коли мова йде про обирання переможців конкретно цієї нагороди", - сказав він.
Із іншого боку, "Греммі" і не зобов'язана відзначати культурний внесок альбому Бейонсе - яким би беззаперечним він не був.
І говорячи суто про комерційну сторону, альбом "25" Адель був найбільш успішним альбомом серед конкурентів - його примірників продали удев'ятеро більше, ніж альбому Бейонсе.
Та тут набагато важливіше розуміння того, що внесок темношкірих виконавців у музику - недооцінений. Френк Оушен, Каньє Вест і навіть Джастін Бібер саме з цієї причини проігнорували цьогорічну церемонію "Греммі".
І якщо організатори не зроблять щось, щоб виправити цей расовий баланс, уся нагорода може стати неактуальною.
Та, зрештою, чи справа дійсно у нагородах? Потужний перформанс Бейонсе на цьогорічній церемонії зробив значно більше для її альбому Lemonade, ніж могла зробити ще одна статуетка в її й так численній колекції.
Після недільної церемонії продажі Lemonade зросли у чотири рази, тоді як продажі альбому Адель - ледь подвоїлися.