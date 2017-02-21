Кого на виборах у Франції можна вважати кандидатом Кремля?

Копирайт изображения Reuters Image caption На нещодавньому карнавалі у Ніцці фігури Франсуа Фійона і Марін ле Пен трималися за руки

До першого туру президентських виборів у Франції залишається менше двох місяців, а їх результат передбачити дедалі складніше.

За останніми опитуваннями, уперед вирвався молодий незалежний кандидат - екс-міністр економіки Еммануель Макрон.

При цьому обидва його суперники, яких до останнього часу вважали головними претендентами на посаду президента, користуються підтримкою Кремля.

Це лідерка ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен (опитування свідчать, що вона може набрати найбільшу кількість голосів у першому турі, але поступиться Макрону в другому), і кандидат від партії "Республіканці" Франсуа Фійон.

Інтрига ще більш ускладнилася після того, як Фійон опинився в центрі скандалу.

Його звинуватили у тому, що він взяв на роботу помічником власну дружину Пенелопу, коли був депутатом. Вона, начебто, отримувала зарплату із державного бюджету за роботу, на якій навіть не з'являлася.

Вважають, що Франсуа Фійон має добрі стосунки з Володимиром Путіним ще відтоді, як обоє були прем'єр-міністрами.

Фійон дуже стримано говорить про анексію Криму і багато в чому підтримує російську воєнну кампанію в Сирії.

Що стосується Марін Ле Пен, то вона неодноразово відкрито висловлювалася на підтримку пана Путіна та його політики.

Російська служба Бі-Бі-Сі запитала двох французьких експертів про те, кого можна вважати кращим кандидатом для Кремля на майбутніх виборах, і як фактор Москви може вплинути на результати голосування.

Мішель Єльчанінофф, шеф-редактор Philisophie Magazine, автор книг "У голові Володимира Путіна" та "У голові Марін Ле Пен"

Image caption Мішель Єльчанінофф: "Те, як Марі Ле Пен зображує "відродження Європи", дуже схоже на те, яким хотіли би бачити майбутнє Заходу в Кремлі"

Історично склалося так, що партію "Національний фронт" підтримував Кремль.

Вони поділяють однакове бачення світу, за яким треба зруйнувати Євросоюз, переглянути відносини Франції зі США і зробити ставку на союз із Росією.

У разі обрання Марін Ле Пен можна очікувати скасування санкцій, запроваджених проти Росії. Вона не приховує свого захоплення Володимиром Путіним.

Ле Пен переконана: відбувається зміна світу, ініційована Путіним. У тому ж ключі вона пояснює перемогу "брекзиту" в Англії і Дональда Трампа у США.

На нещодавньому мітингу Ле Пен заявила, що ми переживаємо зміну циклу, і що вона є частиною процесу змін. Йдеться про руйнування парадигми 1960-х років - ідеалу відкритої демократичної толерантної держави, де права меншин є захищеними.

Те, як Марін Ле Пен зображує "відродження Європи", дуже схоже на те, яким хотіли би бачити майбутнє Заходу в Кремлі.

Галина Аккерман, історик, колишній журналіст Radio France Internationale

Image caption Галина Аккерман: "Фійон провалився, і Кремлю буде важко й надалі підтримувати його"

Треба розуміти, що у Кремля завжди є те, що можна назвати планом А і планом Б.

План А - це підтримати системного кандидата, на якого можна впливати і який стане інструментом підтримки Росії всередині Євросоюзу.

Якщо план А не вдасться, запрацює план Б. Це підтримка позасистемного кандидата, який прагне зруйнувати Євросоюз.

Іншими словами, план А - це підкорити Євросоюз, план Б - зруйнувати його.

Поки у Кремля в запасі була лише Марін Ле Пен, діяв план Б. Але праймериз (у правоцентристів) виграв Франсуа Фійон, і Кремлю було значно вигідніше працювати з Фійоном і втілювати план А.

Ставку зробили на Фійона. Навіщо витрачати гроші на підтримку Марін Ле Пен - позасистемного кандидата, якщо є гарний системний, із яким можна домовитися?

Адже у Фійона дуже хороші зв'язки в Росії. Навіть будівництво російського культурно-духовного центру на березі Сени стало можливим завдяки особистій домовленості між Фійоном і Путіним.

Але тепер, після скандалу, не знаю, що ще має статися, аби Фійон знову піднявся у соцопитуваннях. Навіть якщо карну справу не порушать, аморальність його поведінки є достатньо очевидною.

Можна сказати, що Фійон провалився, і (Кремлю) буде важко і далі підтримувати його.