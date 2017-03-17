Наскільки працьовитий принц Вільям?

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Вільям приміряє ковбойського капелюха під час візиту до Канади

Після того як у британських таблоїдах з'явилися фотографії принца Вільяма, що розважається на гірськолижному курорті в Швейцарії, багато газет задалися питанням: наскільки етична така поведінка принца в той час, коли інші члени королівської сім'ї зайняті церемоніальними зустрічами з керівництвом країн Співдружності.

Коли майбутній король повернувся додому, пропустивши офіційні заходи з нагоди Дня Співдружності, його зустріли глузливими заголовками типу "Ледар на троні".

Насправді, коли герцог Кембриджський не танцює на гірськолижному курорті у Верб'є і не проводить час із сім'єю, він розподіляє час між виконанням своїх королівських обов'язків, роботою пілота вертольота швидкої допомоги і благодійною діяльністю.

У цьому році 34-річний принц 12 днів присвятив церемоніальним заходам, включаючи поїздку в Південний Уельс, гала-вечерю і церемонію вручення Ордена Британської імперії в Букінгемському палаці.

Запис про його участь у цих заходах була внесена в "Придворний циркуляр" - розклад прийомів, аудієнцій та інших заходів королівського двору, який востаннє оновлювався 10 березня, при цьому в ньому не уточнюється, скільки часу тривав кожен захід.

Не вказується в циркулярі й те, скільки часу пішло на підготовку до цих подій за участю членів королівської сім'ї.

З 2015 року принц працює пілотом вертольота швидкої допомоги, його зміна триває 9,5 годин, і в середньому він працює по 20 годин на тиждень, а зарплату перераховує на благодійні цілі.

Враховуючи години роботи пілотом і церемоніальні обов'язки, в 2017 році принц Вільям відпрацював 34 з можливих 53 робочих днів.

Раніше він вже оголосив, що влітку піде з пілотської роботи, щоб присвятити більше часу виконанню королівських обов'язків.

Участь членів королівської сім'ї в церемоніальних заходах в 2017 році до 10 березня включно:

Принцеса Анна - 34 дні

Принц Чарльз - 29 днів

Королева - 28 днів

Герцог Кембриджський - 12 днів

Герцогиня Кембриджська - 10 днів

Герцог Единбурзький - 9 днів

Пітер Гант, кореспондент ВВС при королівському дворі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог і герцогиня Кембриджські по можливості не пропускають меморіальну службу

Принц Вільям, та й усі члени його сім'ї, не вперше стає мішенню бульварної преси: цьому неминучому ризику десятиліттями піддається вся королівська родина.

Коли принц вирішив покататися на лижах зі своїми приятелями - замість того, щоб перервати відпочинок і поспішити на поминальну службу, якій його бабуся надає стільки значення, - він міг передбачити, що його засудять за цю помилку, і тепер, на дозвіллі, у нього буде можливість про цю помилку пошкодувати.

Чого він, швидше за все, не міг припустити, так це того, що його ім'я буде миготіти в заголовках так довго. Майбутнього короля ЗМІ стомлюють. А газети все більше турбуються з приводу його спроб обійти пресу, використовуючи для цього соцмережі.

Наступне випробування має бути у принца восени, коли виконання церемоніальних обов'язків стане його постійною роботою як високопоставленого члена королівської сім'ї.

Якщо на той час його королівський штатний розклад не ущільниться, існує ризик, що таблоїди знову почнуть оцінювати його діяльність, і ця оцінка буде не на його користь.

У 2016 році принц Вільям присвятив протокольним заходам 80 днів - куди менше, ніж найбільш зайнятий член королівської сім'ї - принцеса Анна, яка відпрацювала 179 днів.

Принц Чарльз, якому виповнилося 68 років, посів друге місце, записавши на свій рахунок 139 днів, а 90-річна королева зрівнялася з онуком, присвятивши протоколу 80 днів.

Сам принц Вільям стверджує, що не ігнорує критику на свою адресу з цього приводу, але і не приймає її занадто близько до серця.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц працює на півставки пілотом вертольота швидкої допомоги, але влітку піде у відставку, щоб повністю присвятити себе протоколу

Принц є опікуном 23-х організацій, включаючи "Королівський фонд герцога і герцогині Кембриджських і принца Гаррі".

При цьому не вся робота, яку він виконує на цій "посаді", зараховується як участь упротокольних заходах.

Благодійна організація Centrepoint, що займається проблемами бездомної молоді, якій принц Вільям допомагає з 2005 року, заявила, що принц відвідує гуртожиток для бездомних як у ході публічних акцій, так і в приватному порядку, працює нарівні з іншими добровольцями і бере участь в засіданнях ради Centrepoint.

"В останньому кварталі він відкрито йактивно підтримав наші плани по створенню загальнонаціональної гарячої лінії для молодих бездомних, - заявив виконавчий директор організації Сейі Обакін, - а в минулому місяці він разом з нами брав участь у запуску цієї гарячої лінії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Вільям, принц Гаррі та герцогиня Кембриджська беруть участь у багатьох благодійних заходах, але не всі вони вважаються протокольними

Принц Вільям також активно бере участь в кампаніях по боротьбі з браконьєрством. У листопаді на міжнародній конференції він закликав уряд Великобританії ввести повну заборону на торгівлю слоновою кісткою на внутрішньому ринку.

На цьому тижні герцог і герцогиня Кембриджські відправляються в Париж, а в липні, на прохання Форін-офісу, поїдуть з офіційним візитом в Німеччину і Польщу.