Президентські доньки: владні й впливові, як їхні тата

Копирайт изображения Reuters Image caption Іванка Трамп - підприємець і знаменитість

Після повідомлення про те, що Іванка Трамп отримала призначення у Білому Домі й стала черговою "першою донькою" на посаді радника свого батька-президента, кореспондент ВВС Валерія Перассо пропонує поглянути на інших відомих у світі перших доньок.

Як повідомив один із представників адміністрації Президента США, Іванка Трамп щойно стала новою "першою донькою" Америки, отримавши призначення в Білому Домі.

35-річна Іванка виконуватиме функцію "очей та вух" Дональда Трампа, але не матиме офіційної посади чи зарплатні за свою роботу в Західному крилі Білого Дому.

Ця успішна бізнес-леді та знаменитість нещодавно приєдналась до списку доньок-високопосадовиць глав держав зі всього світу.

Кореспондент ВВС Валерія Перассо пропонує поглянути на різноманітні ролі інших впливових перших доньок.

Сімейна кампанія

43-річна Маріям Наваз Шаріф - дочка прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа.

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Як представник благодійних організацій родини, пані Наваз відіграла визначну роль в управлінні успішною передвиборчою кампанією свого батька, в результаті якої його переобрали на посаду в 2013 році.

Зараз вона співпрацює з його партією, правою фракцією Мусульманської Ліги Пакистану (Наваз).

"Вона завжди зосереджена", - повідомив кореспондент пакистанської служби ВВС Асіф Фаруджі, котрий зустрічався з нею декілька разів. "Коли вона з'явилась на політичній арені, одразу стало зрозуміло, що вона - сильний, а цілком можливо, що вже й призначений політичний спадкоємець свого батька".

Минулого року її ім'я з'явилось у "Панамських документах", в яких були свідчення того, що пані Наваз та двоє її братів пов'язані з незадекларованими офшорними компаніями та банківськими рахунками, які використовувалися для придбання елітної нерухомості в Лондоні.

Її батько відкинув ці звинувачення, назвавши витік такої інформації роботою людей, "котрі нападають" на нього і його сім'ю "щоби досягти власних політичних цілей".

Зараз ці звинувачення розглядає Верховний суд Пакистану, вердикт мають винести протягом кількох наступних тижнів.

Танцівниця рок-н-ролу

Копирайт изображения Reuters Image caption Донька Путіна Катерина отримувала призові місця на конкурсах

Як відомо, Володимир Путін захищає своє особисте життя, тому світ і дотепер мало знає про двох його дочок.

"Російські офіційні особи із великою підозрою сприймають інтерес, який до них виявляють ЗМІ", - повідомив кореспондент російської служби Бі-бі-сі Фаміль Ісмаїлов. "Це справа журналістів, як далеко вони можуть просунутися у цьому питанні, де більшість інформації сім'я ніколи не підтверджувала".

У 2015 році молодша дочка Катерина привернула до себе увагу преси після того, як виявилось, що вона живе в Москві під ім'ям Катерини Тихонової.

Відтоді росіяни дізналися з новин, що вона одружена із бізнесменом Кирилом Шамаловим, сином одного зі старих друзів її батька, і що статки пари оцінюють у два мільярди доларів, які вони отримали завдяки інвестиціям у газо- та нафтохімічну промисловість.

30-річна Катерина зараз керує фінансованими з держбюджету проектами з "інтелектуального розвитку" в Московському державному університеті.

Повідомляється, що вона контролює контракти вартістю у декілька мільйонів доларів, а серед її радників є люди із найближчого оточення пана Путіна.

Пані Тихонова також займається акробатичним рок-н-ролом і зайняла п'яте місце на Чемпіонаті світу 2013 року в Швейцарії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пані дос Сантос отримала освіту у Великій Британії, має бізнес

"Найбагатші африканці"

43-річна Ізабель дос Сантос - старша донька незмінного президента Анголи Хосе Едуардо дос Сантоса, котрий править країною із 1979 року.

Вона керує державною нафтовою компанією "Sonangol", а у 2013 році журнал Forbes підрахував, що вона є найбагатшою жінкою Африки та першою жінкою-мільярдером, котра володіє понад трьома мільярдами доларів.

Пані дос Сантос отримала освіту у Великій Британії, володіє часткою капіталу у фінансовій, телекомунікаційній та діамантовій промисловості, що робить її найбільш впливовою людиною у бізнесі Анголи.

Також вона має капітал в електроенергетичному, нафтовому й газовому секторах Португалії, колишній метрополії Анголи.

У країні, котру міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International назвала однією з найкорумпованіших у світі, пані Дос Сантос часто критикують. Переважно за те, що вона завдячує своїми статками посаді батька. Вона та її радники категорично це заперечують.

"Мій сьогоднішній успіх не з'явився за одну ніч", - сказала вона ВВС у 2015 році. - "Я працювала над цим два десятки років".

Татова улюблениця

31-річна Сюмейє Ердоган - наймолодша донька Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, відома як його улюблениця.

Копирайт изображения Turkish Presidency/Y. Bulbul/Anadolu Agency/Getty Image caption Сюмейє Ердоган одружена із бізнесменом Сельчуком Байрактаром

"Батько називає її "моя газель", - повідомляє кореспондент турецької служби ВВС Ірем Кокер. - "У Туреччині цим словом називають вродливих і дорогих людей".

Вона отримала освіту за спеціальністю "політологія" у США та Великій Британії і працювала радником свого батька, коли той керував "Партією справедливості та розвитку" (тур. AKP), і супроводжувала його у різноманітних дипломатичних поїздках.

У 2015 році з'являлися чутки, що Сюмейє, можливо, візьме участь у парламентських виборах, але цього не сталося.

Зараз вона обіймає скромну посаду в організації із захисту прав турецьких жінок.

Крім участі в кампанії батька, Сюмейє також відкрито підтримує його та його уряд.

Копирайт изображения PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN Image caption Озода одружена із Джамоліддином Нуралієвим, у них п'ятеро дітей

Голова адміністрації та сенатор

39-річна Озода Рахмон - донька Емомалі Рахмона, президента Таджикистану, який обіймає цю посаду вже багато років.

Вона отримала юридичну освіту і почала кар'єру в дипломатичній службі, доки не стала заступником міністра закордонних справ у 2009 році.

У 2016 році батько поставив її на чолі президентської адміністрації, а також вона отримала місце в Сенаті країни.

Озода одружена із Джамоліддином Нуралієвим, першим заступником голови Центрального Банку Таджикістану, пара виховує п'ятьох дітей.

Вона не єдина із сім'ї Рахмон, хто обіймає урядову посаду. Один із дев'яти дітей Президента, її старший брат Рустам - мер Душанбе, столиці Таджикистану, а молодша сестра Рухшона працює у міністерстві закордонних справ.

Відомо, що й інші родичі Президента мають високі посади в бізнесі та уряді, завдяки чому сім'я Рахмон є однією з найбагатших та найвпливовіших в Таджикистані.

Голос на захист секс меншин

Донька кубинського президента Рауля Кастро, Маріела Кастро - небога покійного президента-революціонера Фіделя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Донька Рауля Кастро Маріела є затятим борцем за права ЛГБТ

"Її матір, Вілму Еспін, вважають активною захисницею прав жінок", - повідомила кореспондент іспанської служби ВВС Ліліет Ередеро. - "А зараз дочка наслідує її на свій розсуд".

Пані Кастро народилась у 1962 році, є членом парламенту й відомою поборницею прав представників секс-меншин.

Вона керує "Національним центром сексуальної освіти" (Cenesex), який фінансує урядова організація у Гавані. Саме вона відіграла ключову роль у формуванні державної політики щодо низки питань: від попередження ВІЛ/СНІДу до прав гомосексуалістів.

Маріела Кастро також допомагала у лобіюванні нового закону, який ухвалили в 2008 році, котрий гарантував безкоштовні операції зі зміни статі на Кубі.

"Однак, багатьом вона здається суперечливою фігурою", - розповідає пан Ередеро. - "Чимало людей кажуть, що їй дозволили все це здійснити лише тому, що вона донька президента".