10 найкрасивіших підлог світу

Важко повірити, що ці вишукані твори мистецтва - від вілли в Помпеях до станції московського метрополітену - призначені для того, щоби по них ходили ногами.

Лоджії Вілліс-тауера, Чикаго

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Прозора підлога - атракціон завжди досить захопливий. Чи витримає вона мою вагу? Чи викличе запаморочення? З'ясувати це можна, відвідавши Ледж - дві скляні консолі, які виступають із 103-го поверху хмарочоса Вілліс-тауер у Чикаго, другої найвищої будівлі в Західній півкулі.

Прозорі лоджії спроектувала архітектурна фірма Skidmore Owings Merrill у 1973 році. Стіни консолі складаються з трьох шарів скла, кожний товщиною 1 см. Попри безпечність конструкції, багатьом відвідувачам нелегко наважитись зробити крок у повітря на висоті пташиного польоту над Чикаго.

Але вид на чотири штати і місто внизу, без сумніву, того вартий.

Станція метро "Маяковська", Москва

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Можливо, саме так мав виглядати рай для радянського пролетаріату? Це - одна з найкрасивіших станцій Московського метрополітену, побудованих у 1930-ті роки.

Інтер'єр станції, створений за проектом архітектора Олексія Душкіна, складається з граніту і мармуру чотирьох відтінків і прикрашений декоративними мозаїковими панно, що демонструють велич повітряних сил Радянського союзу.

У Другу світову війну станція слугувала бомбосховищем і залою для виступів Сталіна. Тут також був розташований командний пункт для зеніток.

Рокфеллер-плаза, 30, Нью-Йорк

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Розкішне фойє Ар-Сі-Ей-Білдінг з відполірованою підлогою і підсвіченням, виконане в стилі ар-деко, є шедевром, який заслуговує на окрему увагу. Так само вражає уяву й хмарочос, який здіймається над ним на висоту 260 метрів і є центральною будівлею Центру Рокфеллера - амбітного проекта архітектора Раймонда Гуда.

Побудований в 1933 році, хмарочос "30 Rock" був головним офісом Американської радіокорпорації. Тепер тут розташована штаб-квартира телекорпорації NBC.

Будівля частково відкрита для відвідувачів, які можуть пройтися підлогою з геометричним декором, виробленим із блискучого чорного дерева і позолоти.

Так виглядає частина холу в одній з приголомшливих веж Манхеттена, що побудовані за часів Великої депресії, але й сьогодні кидають виклик світу.

Сієнський собор

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На думку вікторіанського мистецтвознавця Джона Раскіна, монохромний інтер'єр Сієнського собору XIII століття виглядав "абсурдним у будь-якому сенсі". Раскін, який був величезним прихильником венеційської готики, називав його "зразком надто смугастого і безбожного марнославства".

Внутрішнє оздоблення собору й може бути питанням смаку, але краса і вишуканість його підлоги ні в кого не викликає сумніву. Цей величезний килим із декоративного мармуру створювали кілька поколінь митців і ремісників XIV-XVI століть.

Зображення на підлозі можна роздивлятися як галерею мистецтва. В різноманітних стилях, складних геометричних формах і художніх рішеннях підлога собору оповідає історію жертвоприношення і вічного життя. Приголомшливо.

Велика галерея Палацу Венарія, Турин

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На перший погляд, це - бездоганний зразок шахової підлоги XVIII століття. Але вигляд може бути оманливим. Невдовзі після того як Наполеон Бонапарт увійшов в Турин у 1800 році, цю величну підлогу перевезли в міську Галерею Бомон.

Те, що ви бачите сьогодні, - копія оригінальної підлоги, створеної за проектом придворного архітектора Савойської династії Мікеланджела Гарове. Велика галерея - 80 метрів завдовжки і 15 метрів заввишки - з'єднувала апартаменти короля і наслідного принца.

До 1978 року в палаці були розташовані казарми. Тепер тут - музей, а шахова галерея є улюбленим місце зйомок різноманітних світських заходів.

Каплиця Святого Івана Хрестителя, Церква Святого Роха, Лісабон

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Розкішне оздоблення цієї церкви в стилі рококо, над яким працювали римські архітектори Нікола Салві і Луїджі Ванвітеллі, було створене на гроші від золотих копалень з португальських колоній у Бразилії.

Церкву звів у XVI столітті орден єзуїтів і спочатку вона мала досить скромний інтер'єр. Але коли 1759 року єзуїтів прогнали, внутрішнє оздоблення храму почало перетворюватися на скриньку з коштовностями.

І хоча інтер'єр каплиці багато хто вважає кітчем, її розкішна мозаїкова підлога вабить очі. Вона створена за малюнками німецького художника Ігнаціо Стерна і зображує армілярну сферу - національний символ Португалії доби Великих географічних відкриттів.

Центр Гейдара Алієва, Баку

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Де закінчується підлога і починається стіна чи стеля? Чуттєвий, плавкий силует Центру Гейдара Алієва, створеного архітектурною компанією Захи Хадід і відкритого в 2012 році, кидає виклик традиційним будівельним категоріям. З площі, на якій стоїть центр, він радше нагадує твір не архітектора-скульптора, а каліграфа, який виводить тонкі лінії зі скла та бетону.

Хадід писала про мечеті: "Каліграфічні та декоративні візерунки, які безперервно здіймаються з килимів на стіни і вище на стелі, згладжують відмінності між вертикальними архітектурними елементами і землею".

Як зазначала дизайнерка, ця концепція й лягла в основу проекту центру.

Двір Великої мечеті в Алеппо

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Мінарет XI століття цієї старовинної мечеті було зруйновано в квітні 2013 року. А під час обстрілів у грудні 2016-го знищено вщент й більшу частину будівлі, заснованої 715 року нашої ери.

Однак мозаїкова підлога на внутрішньому дворі мечеті збереглася, хоча й з пошкодженнями.

Скільки ніг ходили нею протягом століть? Візерунок кам'яних плит складається в геометричні фігури, які всередині двору перериваються сонячним годинником та кількома фонтанами, що помітно постраждали від куль.

Двір об'єднує в єдиний комплекс внутрішні приміщення мечеті, серед яких усипальня Святого Захарія, батька Івана Хрестителя. Поверхня двору приховує інший історичний шар - грецьку агору та сади візантійського собору Святої Єлени.

Лабіринт Шартрського собору

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Лабіринт на підлозі Шартрського собору, який відкривають для огляду по п'ятницях влітку і під час літнього сонцестояння, інтригує відвідувачів та вірян вже майже вісім століть.

Діаметр лабіринту, викладеного з контрастного каменю і прикрашеного готичним орнаментом, складає майже 13 метрів, а загальна довжина серпантину дорівнює 262 метрам. Мідна пластина в центрі, вилучена 1792 року під час Французької революції, зображувала героїв давньогрецької міфології Тезея і Мінотавра.

Яке значення мав цей легендарний сюжет для середньовічного духовенства, залишається таємницею, але освітлений променями сонця у день літнього сонцестояння або світлом від свічок, він дійсно справляє магічне враження.

Будинок Фавна, Помпеї

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У традиціях давньоримської архітектури Будинок Фавна був ззовні цілком непомітним, але всередині мав розкішний інтер'єр. Побудований в другого столітті до нашої ери, він займав ділянку цілого міського кварталу.

Під час виверження Везувію в 79 році нашої ери, мозаїки на стінах і підлозі вкрив вулканічний попіл, завдяки чому вони чудово збереглися. Майже в первинному вигляді їх винайшли під час розкопок у 1830 році.

Приголомшлива мозаїка на морську тематику, яка зображує акул, скатів, лобстерів, восьминога та інших морських чудовиськ, вела до кухні будинку, нагадуючи про багатий морепродуктами раціон мешканців неаполітанської затоки.

Сьогодні мозаїку можна побачити в Національному археологічному музеї в Неаполі.

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