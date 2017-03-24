"Вино для Молдови - як нафта для Росії"

Копирайт изображения PA

Вино в Молдові - більше, ніж напій. Це предмет національної гордості й стратегічного експорту, фактор геополітики і привід для всенародного гуляння. Віднедавна вино - це ще й продукт харчування.

Закон про вино і виноград

Парламент Молдови схвалив нову редакцію "Закону про вино і виноград". Згідно із ним вино більше не вважається алкогольним напоєм.

"Після ухвалення закону вино, на відміну від інших алкогольних напоїв, можна буде купити в продовольчих магазинах після 22:00. Крім цього, дозволена реклама вина в ЗМІ", - пояснив автор поправок, депутат Іон Белан.

На його переконання, вино, порівняно з міцними алкогольними напоями, має позитивний вплив на здоров'я громадян.

На думку депутата, визнання вина продуктом харчування сприятиме підвищенню популярності цього напою і підтримці місцевих виробників вина. А підтримувати є що. У виноробні справи Молдови вже давно втрутилася геополітика.

У стані війни

За влучним визначенням російського блогера Іллі Варламова, "вино для Молдови - це як нафта для Росії. Без нього не буде ані робочих місць, ані економіки".

Росія була найбільшим ринком збуту для молдавських виноробів ще з часів Радянського Союзу. Протягом десятиліть туди надходило до 85% усього виробленого в Молдові вина.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російський ринок був головним для виноробів Молдови

З огляду на це, винороби країни не надто переймалися його якістю. Адже дешеве міцне солодке і напівсолодке вино, а не вишукані сухі сорти, - це саме те, що було потрібно для більшості російських споживачів.

Така залежність від російського ринку далася Молдові взнаки, коли країна вирішила стати на шлях євроінтеграції. Саме по цій критичній галузі економіки завдала важкого удару Росія, раптово знайшовши в молдавських винах шкідливі речовини.

Два ембарго на поставки вина, запроваджені у 2006 і 2013 роках, коли країна відмовлялася грати за правилами Москви, практично знищили виноробну галузь Молдови. Багато приватних компаній тоді збанкрутували. На фоні катастрофічної нестачі коштів державні ледь жевріли.

Від Європи до Китаю

Проте немає лиха без добра. Торгівельні війни з Росією змусили виробників вина у Молдові перелаштуватися на нові ринки та інші смаки. І хоча до експорту вина в об'ємах колишніх поставок до Росії ще далеко, процес відродження набирає обертів.

За інформацією ресурсу Vinmoldova.md, aк і раніше, левова частка винного експорту Молдови, близько 60%, надходить на ринки колишніх країн Радянського Союзу. Серед них найбільшим споживачем є Білорусь - 38%.

Стійким попит вина Молдови мають в Казахстані і Україні.

Якби кожен китаєць купив по пляшці нашого вина, ми б вирішили усі свої проблеми.

Після підписання угоди про асоціацію з ЄС Молдова значно розширила географію поставок вина до країн Європи: Румунії, Польщі, Чехії, Латвії, Естонії, Німеччини і Великої Британії. А квоти і серйозна конкуренція з боку Франції, Італії, Іспанії і Португалії підштовхнули виробників до ринків Азії.

Сухі молдавські вина визнаних у світі сортів припали до смаку китайцям.

"У 2016 році експорт туди виріс зразу на 100%, до 2 600 000 літрів", - пише Vinmoldova.md.

"Якби кожен китаєць купив по пляшці нашого вина, ми б вирішили усі свої проблеми", - жартують молдавські винороби.

Вино, Путін і Додон

Просувати молдавські вина на російський ринок взявся нещодавно обраний президент країни Ігор Додон. Раніше Москва скасувала заборону на експорт для вин, вироблених у проросійки налаштованих Гагаузії і Придністров'ї.

Тож новий президент підняв питання повного зняття торгівельного ембарго під час першого візиту до Москви у січні цього року.

Копирайт изображения EPA Image caption Ігор Додон обговорював з Володимиром Путіним питання ембарго

В результаті "Росспоживнагляд" перевірив 20 молдавських компаній і зняв заборону для п'ятьох.

"Ми упевнено повертаємося на російський ринок," - проголосив тоді пан Додон.

Але молдавські експерти не поділяли його оптимізму. Адже за десять років економічних війн з Росією там було повністю знищено дистриб'юторську мережу. Самі по собі дозволи "Росспоживнагляду" нічого не вирішують, зазначають вони.

Вина молдавського виробника "Крікова" стали інформаційним приводом під час другого візиту пана Додона до Москви у середині березня. Він неабияк здивував Володимира Путіна, коли на початку зустрічі заявив:

"Я сьогодні привіз вам подарунок. У вас є своя колекція в "Крікові" ще з 2002 року. Кілька десятків пляшок із вашої особистої колекції я вам привіз".

На це очільник Росії відповів: "Мені моє ж і привезли."

Виявляється, під час візиту до Молдови 15 років тому пан Путін отримав кілька сотень пляшок раритетного вина у подарунок з нагоди свого 50-річчя. Зазвичай лідери країн такі подарунки додому не везуть, а залишають вина дозрівати в рідних підвалах.

Деякі російські ЗМІ назвали "подарунок" пана Додона "своєрідним" і "оригінальним".

"Людина - душа вина"

Та попри економічні труднощі, мешканці Молдови не забувають, що вино - це вічний супутник веселощів і святкувань. Вони навіть вигадали спеціальне свято, аби вшанувати цей напій.

Копирайт изображения Getty Images

З 2002 року на початку жовтня країна відзначає національний День вина. Готуються до нього так само, як до Різдва, Нового Року або Великодня.

На відкритті Дня вина - 2016 прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп сказав: "Вино є продуктом, яким ми можемо пишатися. Пишатися тим, що ми - громадяни Молдови, а це - наша головна візитівка за кордоном. Вітчизняні вина однаково цінують і в Молдові, і за кордоном."

Традиційно епіцентром свята є Кишинів, а також провідні виноробні компанії країни.

Девізом минулорічного фесту став вираз "Людина - душа вина". За два дні свята в ньому взяли участь понад 100 тисяч відвідувачів, які випили 115 тисяч пляшок вина.