Копирайт изображения AFP Image caption Навколо Балаклії розташовані кілька населених пунктів

Ніч із середи на четвер стала для жителів Балаклії та навколишніх сіл тією, про яку завжди думали зі страхом.

Через вибухи на складі з боєприпасами десятки людей мусили похапцем збиратися вночі та залишати домівки.

Зараз їх прихистили у навколишніх санаторіях і дитячих таборах.

ВВС Україна поспілкувалася з очевидцем початку вибухів, який розповів, як рятував свою сім'ю.

Окрім того, своїми міркуваннями щодо інциденту поділився чоловік, який раніше служив на тій базі, і знає її вздовж і впоперек.

"Вирішили їхати одразу"

"Можу сказати точно - було 02:58, тому що я подивився на мобільний", - Дмитро Бовдуй із села Вербівка неподалік Балаклії розповів ВВС Україна, що вибухи розбудили його вночі.

"Один, потім другий, третій... Усі розуміли, що там вибухає. Усі приблизно знають радіус загрози від місця, де розташовані снаряди. Тому вирішили їхати одразу", - додав він.

Вербівка розташована за 4-5 кілометрів від місця вибухів - це найближчий до Балаклії населений пункт: "Машина за машиною, весь час усі їхали. І це ж тільки один напрямок, на інших, певно, те саме".

Копирайт изображения Reuters Image caption Люди почали масово виїздити ще вночі

Разом із сім'єю чоловік доїхав до Слобожанського і там чекав до ранку, поки до них не прибули місцеві чиновники. Разом із десятком інших авто їх відправили до табору відпочинку неподалік.

За його словами, у четвер вдень до табору приїхали приблизно 40 людей.

Люди кажуть, що там вже скрізь бігають собаки Дмитро Бовдуй , Житель села Вербівка

"Усі знали, що робити, тому що ці склади - досить серйозне місце. Хоча таких інцидентів раніше не було. Лише, коли почалася АТО, його стали посилено охороняти", - додав пан Бовдуй.

Вдома він мусив залишити батька, оскільки матір хвора, і її не можна перевозити - це те, що наразі турбує чоловіка найбільше.

"Люди кажуть, що там вже скрізь бігають собаки", - розповів житель Вербівки.

"Реальна база"

База у Балаклії - одна з двох найбільших у колишньому СРСР, розповів ВВС Україна Олександр Чернявський, який служив там за радянських часів.

Її площа - 4 квадратних кілометри. Окрім того, є зона з житлом працівників бази. Ця територія повністю ізольована.

"У допоміжну зону в принципі можна перелізти через огорожу з боку колій. Але на саму територію складів - це виключено", - каже він.

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Жодних предметів проносити із собою не можна: "Ідіотів повно, але ж усі розуміють, що якщо вибухне, то втекти не встигнеш".

На його пам'яті, розповідає чоловік, був лише один випадок, коли сторонній намагався проникнути на базу, і одна спроба крадіжки. Але викрадену коробку з капсулями - пристроями для запалювання порохового заряду у вогнепальній зброї - пізніше знайшли.

Це не те, що Новобогданівка, де серед поля було просто навалено Олександр Чернявський, Служив на базі

Навколо бази - два ряди колючого дроту, а також постійно курсує авто з охороною, є вишки, усе освітлюється, і пройти неможливо. Самі склади - приблизно за 50 метрів від огорожі, навколо них склади.

"Це не те, що Новобогданівка, де серед поля було просто навалено. Це реальна база, друга за величиною у Радянському Союзі. До речі, перша - у російському Забайкаллі - вже давно підірвалася", - додає пан Чернявський.

Пожежна безпека, продовжує він, там на дуже високому рівні. Коли чоловік служив там, кілька разів загорялася трава, але її одразу гасили. За базою постійно спостерігають, є спеціальна пожежна частина, пожежний поїзд.

"Усе найнебезпечніше - у критих складах. Я впевнений, що більша частина припасів вціліє. А із найважливішими - ракетами, торпедами - взагалі нічого не станеться, тому що вони лежать в укріплених підземних складах. Якщо тільки туди не занесли міну", - вважає він.

Копирайт изображения EPA/PAVLO PAKHOMENKO Image caption Виїхати у безпечне місце змогли не всі

Підірвати припаси на базі, за словами чоловіка, загалом не так просто - для детонації треба влучити вибухівкою у снаряд, а всі вони - під накриттями.

Окрім того, більшість снарядів на складах у неготовому до стрільби стані, оскільки на них немає підривачів: "Ви не повірите, що ми робили з тими припасами... Від звичайного падіння з ними нічого не трапиться. Це не так просто - підірвати їх".

"Тому я впевнений, що зараз мала місце диверсія. Або заздалегідь занесли вибухівку, або штурмовий безпілотник, до того ж влучних пострілів мало бути кілька", - переконаний співрозмовник.