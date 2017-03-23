Убитий екс-депутат Держдуми Вороненков: ким він був?

Копирайт изображения Anadolu Agency/Getty Image caption Після зустрічі з екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим Вороненков мав відправитися на допит у військову прокуратуру України

У Києві вбито екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Українська і російська влади звинуватили в причетності до вбивства одна одну. У Москві також обговорюється версія Вороненкова, пов'язана з бізнесом. Російська служба Бі-бі-сі згадала основні епізоди його біографії.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство стратою свідка, зв'язавши його з Кремлем. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков в свою чергу назвав версію про російський слід абсурдною.

Колишній депутат від КПРФ, який виїхав в Україну торік, давав свідчення у справі екс-президента України Віктора Януковича і критикував владу Росії. "На цей момент розглядається як версія вбивства свідка справи Януковича, так і вбивства у справі контрабанди ФСБ Російської Федерації", - сказав на брифінгу Луценко.

Справа "Трьох китів"

Йдеться про один із епізодів у багатій біографії Вороненкова. Він брав участь в розслідуванні гучної кримінальної справи "Трьох китів" - про контрабанду меблів. За інформацією "Новой газеты", в 2005 році Вороненков став штатним негласним співробітником нині скасованої Федеральної служби з контролю за оборотом наркотиків (ФСКН).

"Це особлива категорія оперативних працівників, які діють під прикриттям. Вороненков отримав звання майора, хоча, як кажуть його товариші по службі, нібито представлявся генерал-майором і заступником директора ФСКН", - писало видання. До цього Вороненков працював в органах прокуратури.

ФСКН займалася оперативним супроводом справи "Трьох китів" і "розробляла" багатьох високопоставлених співробітників ФСБ. В результаті протистояння спецслужб глава ФСКН Віктор Черек покинув свій пост, а кілька оперативників відомства, які розслідували справу "Трьох китів", були арештовані.

Як писала "Новая газета" з посиланням на джерела в силових відомствах, на відміну від заарештованих оперативників Вороненков лише імітував діяльність. "Ніякою реальною оперативною роботою він не займався, так ще й примудрявся витягувати з цього особисту вигоду", - розповів виданню колишній голова департаменту оперативного забезпечення ФСКН Олександр Бульбов, який в 2010 році отримав умовний термін за шахрайство і перевищення повноважень.

Політична кар'єра

Перший досвід Вороненкова в Держдумі завершився не дуже вдало. У 2000 році колишній слідчий прокуратури влаштувався референтом апарату фракції "Єдність". Та незабаром його затримали під час отриманні хабара в розмірі 10 тисяч доларів від підприємця Євгена Тростенцова. У липні того ж року справу закрили.

Перед тим, як стати депутатом у 2011 році, Вороненков встиг попрацювати чиновником в адміністраціях Нарьян-Мару і Ненецького автономного округу, а також науковим співробітником в Юридичному інституті в Петербурзі.

У Держдуму він балотувався від КПРФ під другим номером в регіональній групі №50, Нижегородська область. Входив до фракції КПРФ, думський комітет з безпеки і протидії корупції.

Будучи депутатом-комуністом, Вороненков виступав з патріотичних позицій. Наприклад, влітку 2016 року, перед самим від'їздом з Росії, він звертався до міністра зв'язку Миколи Никифорова з проханням заборонити гру Pokemon Go через те, що "за допомогою відеоігор органи, відповідальні за ведення психологічної війни в США, намагаються сформувати образ майбутньої війни, максимально відповідний цілям та інтересам Вашингтона".

У 2015 році Вороненков одружився з оперною співачкою і депутатом від "Єдиної Росії" Марією Максаковою. Голова Держдуми Сергій Наришкін співав на їхньому весіллі.

КПРФ відмежувалася від свого колишнього депутата після того, як той поїхав в Україну. Після його вбивства лідер компартії Геннадій Зюганов висунув версію про те, що "цю диверсію могла продумати СБУ [Служба безпеки України] під керівництвом ЦРУ".

Потрібно опрацювати версію про його роботу до депутатства, в лихі 90-і. Матеріальні претензії були до нього і під час його роботи депутатом Валерій Рашкін, депутат Держдуми від КПРФ

У комуністів є й інші припущення, з чим може бути пов'язане вбивство Вороненкова. "Потрібно опрацювати версію про його роботу до депутатства, в лихі 90-і. Матеріальні претензії були до нього і під час його роботи депутатом", - сказав Російській службі Бі-бі-сі депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін.

А заступник голови фракції комуністів у Держдумі Микола Коломєйцев нагадав, що Вороненков працював в ФСКН. "Вони тоді закрили три нічні клуби і перекрили потік наркоторгівлі. Він був людиною, яка наступила на інтереси багатьох, зокрема й спецслужб", - сказав він. "Росії його вбивство не потрібно. Він не як Ходорковський, гроші звідси не вивів, все залишилося тут", - додав Коломєйцев.

Копирайт изображения NurPhoto/Getty Image caption Для Вороненкова шлюб з Максаковою - другий в житті, для неї - перший

"Панамські документи"

Згідно з "панамським документам", що їх опублікували журналісти-розслідувачі в 2016 році, людині з прізвищем та ім'ям Денис Вороненков частково належали компанії на Британських Вірниньских островах - Kaul Engineering Ltd. (співвласник Анатолій Ткачук) і Tarrington Real Estates S.A (співвласник Олександр Плотніков).

Ім'я Ткачука вже згадувалося у зв'язку з Вороненковим. Як писав Forbes, у вересні 2011 року в московському кафе був розстріляний екс-власник німецьких верфей Wadan Yards і колишній віце-президент "Мира-банка" Андрій Бурлаков. Цивільна дружина Бурлакова Анна Еткіна в 2013 році звинуватила в організації цього вбивства Вороненкова і віце-президента Міжнародного конгресу промисловців і підприємців, пенсіонера ФСБ Анатолія Ткачука.

Адреса реєстрації співвласника Kaul Engineering Ltd. на Рубльовському шосе збігається з адресою Ткачука, зазначеною в заяві Еткіної, уточнював Forbes.

Зв'язок простежується і зі співвласником другого офшору Олександром Плотніковим, зареєстрованим в Москві за адресою Тверська вулиця, 28. За даними Росреєстра, в 2009 році людина з таким ім'ям подарувала половину квартири з такою ж адресою Вороненкову Миколі Денисовичу - так звуть сина вбитого екс-депутата.

Сам Вороненко заявив РБК, що не бачив ніяких документів з особистими даними і підписом, які б пов'язували його з офшорними компаніями. "Прес-секретар президента сказав, що це все ["панамські документи"] брехня і підступи спецслужб Заходу. У мене нема ніяких офшорів, це все нісенітниця", - сказав тоді він.

Кримінальна справа

Проблеми у Вороненкова почалися в 2014 році: Слідчий комітет Росії (СКР) звинуватив депутата в рейдерському захопленні будівлі на Міжнародній вулиці, 38 в центрі Москви, яка належала єдиному засновнику ТОВ "Тома" Отарі Кобахідзе.

Згідно з матеріалами справи, в 2010-2011 роках директор ТОВ "Тома" Марина Владимирська (фактично - керівник розташованої в будівлі пекарні) за допомогою групи силовиків подала до податкової інспекції фіктивні документи, в результаті чого Кобахідзе перестав бути засновником товариства. Вороненков знайшов покупця - підприємця Віталія Качура, якого він, як писала "Новая газета", "розробляв" ще в середині 2000-х як співробітник ФСКН.

Будівлю було продано за 20 млн рублів (350 тисяч доларів) за ринкової вартості в 127 млн ​​(2,2 млн доларів). У СКР вважають, що Качур виплатив Вороненкову понад 1,2 млн доларів за організацію цієї угоди.

Копирайт изображения ANNA ISAKOVA/GETTY Image caption Покинувши Росію, Вороненков почав активно критикувати владу Росії

Потім Качур за сприяння Вороненкова і адвоката Віталія Чабана, підробивши документи, переоформив будівлю на одну з будівельних компаній, вважає слідство.

Кобахідзе вдалося відсудити будинок, всі фігуранти отримали умовні терміни, крім Качура (1,5 роки колонії), Чабана (чотири місяці колонії) і Вороненкова, якого в лютому 2017 року оголосили у федеральний і міжнародний розшук. Його звинуватили в шахрайстві та фальсифікації відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Український період

На момент оголошення в розшук Вороненков з дружиною і дитиною вже був у Києві. Він переїхав у жовтні 2016 року і давав свідчення в генеральній прокуратурі України у справі про державну зраду, порушеній проти колишнього президента країни Віктора Януковича. Шостого грудня екс-депутат отримав громадянство України.

Крім того, Вороненков виступав з різкими заявами на адресу влади Росії. Зокрема, в інтерв'ю українському виданню "Цензор.НЕТ" він порівняв ситуацію в Росії з нацистською Німеччиною і розповідав про те, як "розслідував корупцію в ФСБ".

"У мене був вибір без вибору - або вони зі мною впораються, або виїжджати з країни", - говорив в тому інтерв'ю екс-депутат.

За словами Вороненкова, одним з фігурантів справи "Трьох китів" був Олег Феоктистов, на той момент - високопоставлений співробітник ФСБ, на момент інтерв'ю - керівник служби безпеки "Роснефти".

"Феоктистов отримав завдання розправитися з усіма співробітниками наркоконтролю, хто був причетний до розслідувань проти керівництва ФСБ, - стверджував Вороненков. - У 2007 році на мене було скоєно замах в центрі Москви. У мене стріляли. Це в самий розпал справи "Трьох китів". Я впевнений, що замах здійснювали співробітники Феоктистова".

Генерал Бульбов, який служив в ФСКН, в інтерв'ю "Новой газете" казав, що ніякого замаху не було. За його версією, Вороненков "впав і проколов собі ногу". "Травма була дійсно серйозна. Але найсмішніше в тому, що він потім намагався за це "поранення" вибити собі орден", - розповідав він.

Про Феоктистова згадав і Ілля Пономарьов - ще один колишній депутат Держдуми, який знаходиться в Києві. Він розповів, що Вороненков був убитий, коли прямував на зустріч з ним.

"Моя основна версія, звичайно, що ті, хто за цим стоїть, - це ті само люди. Олег Феоктистов, колишній і чинний генерал", - сказав Пономарьов журналістам після того, як його допитали слідчі.

"Справа "Трьох китів" була однією з найбільш резонансних на початку 2000-х років, перший гучний скандал... Багато генералів втратили позиції. Звичайно, на цьому Денис придбав дуже багато ворогів, і ці вороги вже влаштовували замаху на нього, - розповів Пономарьов. - Тут він дав свідчення у справі Януковича і збирався розслідувати корупційні справи, які проходили в Росії".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вбивство Вороненкова: відео з-під готелю

Журналіст "Цензора.НЕТ" Юрій Бутусов, який брав інтерв'ю у Вороненкова, розповів Російській службі Бі-бі-сі, що той планував стати штатним експертом по Росії в Раді безпеки України. Він "перебував під охороною однієї зі спецслужб України", сказав після вбивства генпрокурор Луценко.

Колишній депутат не мав ніякого бізнесу в Україні. Це підтверджують і дані комерційних реєстрів. "Перед тим, як виїхати з Росії, він капіталізував свої активи. З грошима у нього питань не виникало. Я не чув про якісь контакти Вороненкова з українськими політиками", - розповів Бутусов.

Колишній російський депутат активно співпрацював з українськими слідчими, розповіло джерело Російської служби Бі-бі-сі в Раді безпеки України.

"Головна цінність Вороненкова - свідоцтва. І не стільки у справі Януковича, скільки по тому, як готувалася і реалізовувалася агресія Росії проти України. Він був депутатом тоді, коли проходили в тому числі закриті засідання з цього питання. Він активно співпрацював зі слідством" , - розповіло джерело.

"Хотів він у нас працювати чи ні, ми не знаємо. Може, хотів, але не встиг. У принципі, [ми] не були б проти мати такого досвідченого консультанта. Але це все теорія", - додав він.

Вороненкова застрелили в центрі Києва біля готелю Premier Palace вдень 23 березня. Вбивця кілька разів вистрілив в нього з пістолета ТТ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вбивцею Вороненкова був громадянин України

Чоловік, який застрелив Вороненкова, отримав поранення в груди і голову, він помер в лікарні, повідомила Російській службі BBC прес-секретар генпрокуратури України Лариса Сарган. Його особистість встановлена, він громадянин України, повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Охоронець екс-депутата також отримав поранення. У Вороненкова потрапили чотири кулі - дві в обличчя, одна в шию і одна в живіт. Він помер на місці.