Продаж Леніна у Чопі: не металобрухт, а виріб

Копирайт изображения Andriy Ganusich Image caption Леніна продали

У найзахіднішому місті України, Чопі, що в Закарпатській області 28 березня провели аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну. Раніше Ленін стояв на центральній площі міста.

До бюджету Чопа надійшло більше 9 тисяч доларів, які, як стверджує місцева влада, підуть на поліпшення якості питної води у місті.

Що буде з майже 4-тонною бронзовою статуєю вождя світового пролетаріату, сказати складно. Покупець Леніна, місцевий підприємець, відмовився від коментарів з цього приводу.

Про нелегку долю чопського Леніна і безпрецедентний аукціон кореспондент BBC у Києві Святослав Хоменко поговорив із заступником мера Чопа Ігорем Гіжаном.

ВВС: Пам'ятник Леніну в Чопі був знесений в лютому 2014 року. Скільки він простояв і як виглядав?

Ігор Гижан: Не назву вам точну дату, коли його поставили на Привокзальній площі в центрі міста Чоп, але було це досить давно. Після цього її, звичайно, перейменували на площу Леніна, а зараз вона носить назву Європейської.

Збирали на цей пам'ятник і жителі міста, і його установи і організації.

Це була бронзова скульптура заввишки близько 3,5-4 метрів і вагою близько 3 700 кг.

Після здобуття Україною незалежності, на початку 90-х, в Чопі провели референдум щодо того, що зробити з цим пам'ятником. Пропонували три варіанти: залишити його на місці, демонтувати або перенести в інше місце. Жителі проголосували за третій варіант, і його встановили в будинку ветеранів Чопа.

Спочатку (24 лютого 2014 року, через два дні після відсторонення Віктора Януковича від влади. - Ред.) активісти його упустили. Чесно кажучи, поваляли той пам'ятник. При цьому він практично не пошкодився, тому міська рада забрала його і перевезла на зберігання у двір комунального господарства. Там він у нас і лежав з того часу.

ВВС: Активістів, які повалили пам'ятник, знайшли?

Копирайт изображения AFP Image caption За словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, останній пам'ятник Леніну в містах на підконтрольній уряду території України демонтували в жовтні 2016 року

І.Г.: Так їх, власне, ніхто особливо і не шукав. Звичайно, була подана заява у міліцію, але ніхто цим не займався, тому що пам'ятник не був пошкоджений, а демонтувати його на той момент так чи інакше потрібно було.

ВВС: Місцеві ЗМІ писали, що спочатку пам'ятник хотіли переплавити.

І.Г.: Так, але до цього справа так і не дійшла. Він лежав у нас у дворі комунгоспу під інвентарним номером і з балансовою залишковою вартістю.

Але зараз у нас в місті загострилася проблема з постачанням питної води, ми збираємо кошти на новий водозабір, звідки тільки можемо.

І ось ми задумалися, що у нас є такого, що нам не потрібно? І з'ясували, що пам'ятник Леніну встановлювати ми вже точно не будемо ніде і ніколи. А це досить цінна річ, і громада цим майном не користується. Значить можна його продати.

Разом з Леніним продавався автомобіль "Волга", який дуже любить їсти бензин, але не дуже багато їздить. Ось ці дві речі ми запропонували продати з аукціону (згідно з повідомленням Чопської міськради, покупця на автомобіль ГАЗ знайти не вдалося).

ВВС: Як встановлювали стартову ціну для Леніна?

І.Г.: Ми визначили на конкурсі оцінювача, який, в свою чергу, визначив вартість пам'ятника. Депутати її обговорили і затвердили на сесії міськради.

Копирайт изображения Stanislav Tsalyk Image caption Леніна на Майдані Незалежності в Києві демонтували ще в 1991 році

Ми наполягали на тому, що пам'ятник - це не брухт, а саме виріб, тому ціна вийшла досить високою, майже 254 тисячі гривень (приблизно 9400 доларів).

ВВС: А якщо б його переплавили і продали як лом, скільки б він коштував?

І.Г.: Фахівець сказав нам, що в такому разі його ціна була б близько 150 тисяч гривень, тобто різниця суттєва.

Багато депутатів говорили, що ціну потрібно знижувати, тому що ми продамо його тільки як брухт. Але ми наполягли на тому, що це - річ, яка, можливо, має для когось значення, і продавали його саме як скульптуру Леніна.

До проведення аукціону інтерес до покупки виявляв багато хто. Приїздила навіть людина з Угорщини, з парку тоталітарної культури біля Будапешта, дивилась той пам'ятник.

Хоча мені і говорили, що це не типовий пам'ятник, обласне управління культури нам видало довідку про те, що культурної цінності він не становить. Тобто теоретично ми його могли продати і за кордон.

Але угорці заявку не подали. Єдину заявку на участь в аукціоні подав наш закарпатський підприємець, і ось він за цією ціною - а умовою конкурсу був продаж за вартістю не нижче стартової - його і придбав.

Він, власне кажучи, його вже забрав. Гроші надійшли місту.

ВВС: Чи є у вас якісь дані про те, що покупець Леніна збирається робити з цією статуєю?

І.Г.: Чесно кажучи, я цим не цікавився. Але думаю, що якщо він його купив, значить, знає, що з ним робити.

ВВС: На що конкретно місто планує витратити отримані кошти? Наскільки вони допоможуть Чопу отримати новий водозабір?

І.Г.: На новий водозабір нам потрібні майже 20 млн гривень, два мільйони з яких ми вже назбирали.

Рішення про те, куди конкретно направити кошти, виручені на аукціоні, ухвалить сесія міськради. Але ідея була така, щоб поповнити ними програму "Питна вода" і потроху починати щось робити.

Копирайт изображения Andriy Ganusich Image caption Від "ленінопада" Чопська бронзова статуя Леніна не постраждала, стверджує заступник мера міста

ВВС: А що залишилося від пам'ятника Леніну на Європейській площі і біля будинку ветеранів у Чопі?

І.Г.: Біля будинку ветеранів пам'ятників зараз ніяких немає, там просто невеликий порожній постамент.

А Європейська площа вже після демонтажу пам'ятника Леніну була перебудована, капітально відремонтована. Місця, де стояла ця скульптура, як такого вже не залишилося. Там уже нічого не нагадує про те, що там стояв Ленін.

ВВС: Як ви думаєте, ваш досвід можна застосувати в інших українських містах і селах, де теж залишилися знесені пам'ятники Леніну?

І.Г.: Я б порекомендував в першу чергу звернути увагу на умови зберігання цього майна, тому що на такі речі звертається мало уваги, і такі пам'ятники втрачаються. А це неправильно, це все-таки наше, може, і помилкове, але надбання.

Все, що в "коморі" лежить, має бути використано - я собі це так уявляю.

ВВС: Але чи не є дії чопської влади порушенням закону про декомунізацію? Адже виходить, що ви зберігали Леніна, потім продали і тим самим сприяли збереженню цього монумента?

І.Г.: Я б не сказав, що це порушення закону - це скоріше дбайливе ставлення до громадського майна. А яке це майно - інша справа. Адже ми на нього не молилися, не виставляли його на загальний огляд. Він у нас зберігався у дворі комунгоспу, поки сесія не ухвалила рішення про його відчуження. Я вважаю, ми вчинили вірно.