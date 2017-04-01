Євтушенко: радянський класик і напівдисидент
Поет Євген Євтушенко, який помер 1 квітня, був одним з найвідоміших російських поетів другої половини минулого століття. Він написав двадцять великих поем і приблизно 200 віршів і пісень.
Історики мистецтва кажуть, що шедеври народжуються у боротьбі, і що найкраще середовище для розквіту культури те, де на творців тиснуть, але не душать.
Післясталінська епоха породила особливу категорію талановитих поетів, письменників і режисерів, які не приховували ліберальних поглядів і критичного ставлення до радянської дійсності, і одночасно були наділені славою і всілякими благами.
Балансували на межі дозволеного Володимир Висоцький, Андрій Вознесенський, Едуард Рязанов, брати Стругацькі та, звичайно ж, Євтушенко. Вони не ставали депутатами і лауреатами Ленінських премій, але їм давали працювати, а чутки про невдоволення вищого начальства і боротьба з цензурою захоплювали публіку.
"Євтушенко - класичний шістдесятник. Хороша людина, хоча і дуже суєтна, він зробив багато добра в найстрашніші роки. Бачачи несправедливість і жорстокість, кидався у бій (Чехословаччина, розправа над Бродським, доля Солженіцина). Але він не перейшов фатальну межу. У віршах переходив, але вірші не зрозуміли. Чи не вміли читати між рядків. Чи боялися прочитати? Переслідувати настільки відомого поета - собі дорожче. Це зрозумів навіть Андропов. Солженіцин, Владимов, Аксьонов, Войнович, Галич - чужі. Євтушенко з натяжкою був схожий на свого", - писала дисидент і правозахисник Валерія Новодворська.
З Сибіру до Москви
Майбутній класик народився 18 липня 1932 року в селищі Нижнєудинськ Іркутської області в родині Олександра Гангнуса, прибалтійського німця, гідрогеолога і любителя поезії.
Ставлення до німців під час війни було відомим, і мати, переїжджаючи до Москви, поміняла Євгену прізвище на своє дівоче.
Незабаром після зведення Берлінської стіни керівник НДР Вальтер Ульбріхт поскаржився Микиті Хрущову: "ваш Євтушенко, перебуваючи в НДР, сказав, що Німеччина стане колись єдиною".
"Ну, що мені з ним робити? - відповів радянський лідер. - У Сибір відправити? Так він там народився!"
Рання слава
Перший вірш Євтушенко опублікував в 1949 році в газеті "Радянський спорт". Через три роки за поетичну збірку "Розвідники прийдешнього" з неодмінними в той час проявом любові до Сталіна став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР.
"Мене прийняли до Літературного інституту без атестата зрілості і майже одночасно до Союзу письменників, в обох випадках визнавши достатньою підставою мою книгу. Але я знав їй ціну. І я хотів писати по-іншому", - розповідав пан Євтушенко в спогадах.
Незабаром прийшла приголомшлива слава. "Діти XX з'їзду" - юні Євген Євтушенко, Роберт Рождественський, Андрій Вознесенський, Булат Окуджава, Белла Ахмадуліна, втілили дух і настрої "відлиги", збирали на поетичні читання багатотисячні аудиторії і увійшли до історії літератури під ім'ям "стадіонних поетів".
Особливо прославилися вечори у Великій аудиторії Політехнічного музею Москви, де Євтушенко до кінця життя кожен рік виступав у день свого народження.
У країні без реальної політики і підприємництва у людей було більше часу і бажання цікавитися культурою. Література і поезія підміняли парламентські дебати і публіцистику.
Хоча Євгену Євтушенку вдавалася любовна лірика, він був найбільш політизованим з колег. "Поет в Росії більше, ніж поет", - проголосив він дещо пізніше своє життєве кредо.
Він не приховував, що бере приклад з Володимира Маяковського, не в плані поетичної форми, але в претензії на роль трибуна.
На думку критиків, Євтушенко перейняв у Маяковського схильність до нарцисизму. "Женя дуже хоче, щоб його любили: і Брежнєв, і дівчата", - писав режисер Андрій Тарковський.
Натяками і безпосередньо
Євген Євтушенко майстерно використовував мову Езопа: критикував тупу необмежену владу, поліцейщину, доноси, цензуру, вірнопідданство, вдаючи, ніби мова йшла виключно про царат. Засуджував війну у В'єтнамі і нейтронну бомбу, але не з класових, а з гуманістичних позицій.
У поему "Казанський університет" поруч з панегіриками Леніну вставив слова: "Лише той, хто мислить, той народ. Все решта - населення".
А часом висловлювався прямо.
У 1961 році написав поему "Бабин Яр", перекладену на 72 мови, яка закінчується словами: "Еврейской крови нет в крови моей. Но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому - я настоящий русский!"
Автора розкритикували, у тому числі сам Хрущов, а редактор "Літературної газети" Валерій Косолапов незабаром після публікації "Бабиного Яру" залишився без посади.
Створену в тому ж році культову пісню " Хотят ли русские войны?" деякі високопоставлені військові вимагали заборонити, як пацифістську.
У 1962 році "Правда" надрукувала вірш "Спадкоємці Сталіна": "Ми винесли з Мавзолею його. Але як із спадкоємців Сталіна Сталіна винести?"
На межі
Деякі епізоди біографії Євтушенка за дещо інших подій могли закінчитися для нього погано.
На зустрічі Микити Хрущова з інтелігенцією 11 грудня 1961 року Євтушенко заступився за скульптора Ернста Неизвестного, якому перший секретар ЦК прилюдно порадив "забиратися, якщо не подобається наша країна".
"Горбатого могила виправить", - кинув Хрущов, стукнувши кулаком по столу. "Минули і, сподіваюся, назавжди, часи, коли людей виправляли могилами", - відповів пан Євтушенко. Присутні завмерли в очікуванні реакції лідера, але той поплескав у долоні.
У березні 1963 року, перебуваючи в Парижі, поет віддав у тижневик "Експрес" автобіографію у віршах.
Особливе невдоволення керівництва СРСР викликали слова Євтушенко про те, що він, мовляв, задовго до XX з'їзду розумів, що в країні коїться щось не те.
Протягом декількох місяців в газетах публікували статті про "хлестаковщину", "політичну юродивість" і "Дунька в Європі". "Правда" надрукувала байку Сергія Михалкова "Синиця за кордоном", яка закінчується словами: "Мабуть, за кордон не варто посилати таку синицю".
Пана Євтушенка на якийсь час дійсно зробили "невиїзним", та й видавати практично перестали - поки він не написав ідейно витриману поему "Братська ГЕС".
Вірш "Танки йдуть по Празі", який народився на одному диханні 23 серпня 1968, поширювався у самвидаві. Його видали лише в роки перебудови.
Євтушенко їздив за кордон, мабуть, частіше, ніж будь-хто з його колег, і відвідав понад сто країн. Зрозуміло, його речі на митниці не оглядали.
Однак в травні 1972 року після повернення з США, де він зустрічався з самим Річардом Ніксоном, поета чотири години обшукували і вилучили 124 примірника заборонених книг і журналів.
Формально, за радянськими законами, Євтушенку загрожувала в'язниця. У пояснювальній записці він написав, що вивчає ідеологію противника, щоб знати, як з нею боротися.
На другий день Євтушенко запросили до КДБ. Високопоставлений чекіст поговорив з поетом цілком мирно, натякнувши, що на нього "стукнув" хтось із його оточення і порадив надалі акуратніше обирати друзів.
Більшу частину книг через три місяці повернули.
Йосип Бродський розцінив лібералізм держбезпеки по-своєму, вирішив, що його колега - інформатор Луб'янки і вимовив фразу: "Якщо Євтушенко скаже, що він проти колгоспів, значить, я буду за колгоспи!" - незважаючи на те, що, коли Бродського садили за "дармоїдство", Євтушенко клопотав за нього через італійських комуністів.
Ходіння в політику
У 1989 році на з'їзді народних депутатів СРСР зібрався цвіт творчої інтелігенції. Євтушенко з величезною перевагою виграв альтернативні вибори в одному з округів Харкова. Він брав участь у створенні товариства "Меморіал" і літературного процесу в підтримку перебудови "Апрель".
Коли в Росії настав час бізнесменів і політтехнологів, поїхав викладати в США, але продовжував виступати і видаватися на батьківщині. У 2010 році подарував державі свою колекцію картин, в тому числі полотна, колись подаровані йому Пікассо і Шагалом.
Слово "шістдесятник" з часом стало предметом глузувань і паплюження зліва і справа, але Євтушенко до кінця своїх днів говорив, що пишається цим званням.
У лютому 2014 років Євтушенко написав вірш, присвячений Майдану, де є такі слова:
"Здесь идут, как на стенку стенка,
брат на брата, а сын на отца.
Вы, Шевченко и Лина Костенко,
помирите их всех до конца!
Что за ненависть, что за ярость
и с одной, и с другой стороны!
Разве мало вам Бабьего Яра,
и вам надо друг с другом войны?"
Ще він автор ось таких рядків про Росію:
"Люблю Россию без мессий
взаимнейше ругательных.
В России множество россий,
но больше прилагательных.
Мы собирать умеем рать.
Жаль, чересчур могучимся.
Мы научились умирать.
Когда же жить научимся?"