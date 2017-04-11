У Чернігові школярі відкопали давні монети

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Майже півтори тисячі монет XVII століття знайшли біля своєї школи чернігівські підлітки.

На скарб діти натрапили випадково - просто набирали на пагорбі землю для пришкільної клумби. Про знахідку одразу повідомили завуча. Педагог викликала поліцію та археологів.

"Ми носили землю на клумбу, - розповідає учень школи №24 Олександр. - Я копав і відчув щось тверде під лопатою. Спочатку думав, що то корінь. Ми з хлопцями вдарили всі разом. Там був глечик, а всередині - старі монети".

Про неймовірну знахідку учні розповідають без зайвих емоцій, але з гордістю. Діти пишаються, що саме вони біля рідної школи відкопали скарб.

Не засмучує навіть те, що знайдені монети буквально за кілька годин забрали поліцейські разом з археологами.

Ми знайшли їх! Були маленькі монети та великі. Ми спочатку подумали, що вони нічого не варті.

"Ми знайшли їх! Були маленькі монети та великі. Ми спочатку подумали, що вони нічого не варті. Потім віднесли завучу і показали. Вона покликали історика нашого, той зателефонував спеціалісту і нам сказали, що монети давні", - розповідає ще один учень школи, якого також звуть Олександр.

Доки археологи працювали зі знахідкою на місці, хлопці, які знайшли скарб, охороняли територію поряд.

Кажуть, любителів легкої наживи прибігло чимало.

"Багато людей тут стояло. Деякі з металошукачами були, шукали тут", - додає учень.

Цінність скарбу

Копирайт изображения Olena Sydorenko Image caption Знайдений скарб має велику історичну цінність, кажуть фахівці

"Археологи" з металошукачами лише марно витрачали час, кажуть науковці. Знайдені монети мають насамперед велику історичну цінність.

Це - перший скарб такого розміру за останні десять років, знайдений в Чернігові. Що ж до грошового еквіваленту - то вони не надто цінні, кажуть фахівці попередньо.

"Вони (монети. - Ред.), звісно, мають свою вартість, але не мільйони, як нам тут розповідали", - з посмішкою каже науковий співробітник Чернігівського історичного музею імені В.Тарновського Євген Іванов.

Для істориків чи не більшу за монети цінність становить горщик, в якому вони були. Точніше - його рештки.

"По ньому можна буде датувати матеріал, який там був, - пояснює Євген Іванов. - На жаль, нам вдалось підняти тільки фрагмент невеликий. Також був знайдений невеликий давньоруський ніж ХІІІ століття".

Кому залишиться скарб?

Копирайт изображения Olena Sydorenko Image caption Найцінніше у знахідці - рештки горщика, де містилися монети, каже науковець Євген Іванов

Звідки взялись на пагорбі біля школи стародавні монети, науковці поки що сказати не можуть. Потрібні додаткові дослідження.

Наразі підтверджують тільки те, що монети датуються приблизно 1622-1628 роками.

Це польські монети короля Сигизмунда Третього.

Сама знахідка хоча і порадувала археологів, але не надто здивувала. Чернігів стоїть фактично на давньоруському кладовищі. Тут будь-де можна натрапити на знахідки минулих століть.

Знайдені ж монети археологи ретельно зібрали. Їх відвезли до поліції, але незабаром обіцяють передати до місцевого історичного музею.

Головні ж герої - учні, які знайшли скарб - собі не згадку теж лишили по кілька монеток. Діти жартома називають один одного мільйонерами.