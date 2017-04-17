"Британія у фокусі": 170 років британського фото

Нова виставка "Британія у фокусі" охоплює період із зародження фотографії в XIX столітті до наших днів. Ці знімки наочно демонструють життя у Британії й індивідуальний погляд на нього кожного конкретного фотографа - як любителя, так і професіонала.

Знімки зроблені у різноманітних жанрах - від документальної зйомки до пейзажних і художньо-постановочних. Вони - і чорно-білі, і кольорові, залежно від моди й настрою фотохудожника.

Всебічно обдарований англійський учений Вільям Генрі Фокс Талбот поклав початок історії британської фотографії, винайшовши процес калотипії. Цей метод дозволив тиражувати знімки. Науковець запатентував його в лютому 1841 року.

Вкривши аркуш паперу йодистим сріблом, він виставляв його на світло, а потім "фіксував" за допомогою тиосульфату натрію. У такий спосіб три роки по тому він почав друкувати свій перший альбом фотографій "Природний олівець".

Цей знімок, який зафіксував робітників з драбиною, він зробив біля свого будинку в Абатстві Лекок.

Копирайт изображения Henry Fox Talbot/ Nat. Science and Media Museum Image caption Драбина, квітень 1844 р.

Розвиток технології фотодруку означав, що з початком Першої світової війни солдати могли робити знімки свого військового побуту.

Компанія Kodak, яку 1888 року створив Джордж Істман, зробила любительську фотографію надзвичайно популярним заняттям. А коли 1912 року з'явилася перша кишенькова розкладна камера (Vest Pocket Kodak camera), вона відразу стала відома як "солдатський Kodak".

1915 року було продано понад 28 тисяч таких камер, а це означало, що солдати могли документувати своє життя в окопах і відсилати додому знімки.

Це фото зроблене безіменним автором того ж року.

На ньому зафіксувані солдатів Йорк-ланкастерського полку в траншеях Першої світової у Бельгії на каналі Ізера.

Їхні усміхнені обличчя не віщують майбутньої трагедії.

Копирайт изображения Jon Cooksey Image caption Солдати Йорк-ланкастерського полку в траншеях Першої світової на каналі Ізера, що на північ від Іпра, 1915 р.

У вікторіанську епоху, ще до того, як газети почали публікувати фотографії, поштові картки були для британців улюбленим способом обмінюватися інформацією про себе.

Кольорові картки з'явилися лише у 1960-і роки. Вони прекрасно передавали оптимізм того десятиліття, коли нація піднялася після суворих буднів Другої світової й відновлювального післявоєнного періоду.

Фотографічні картки, що випускалися Джоном Гайндом, підкреслювали, а часом навіть робили яскравішими реальні кольори знімку - для більшої привабливості.

На пляжних фото зазвичай фігурували яскраво вбрані, усміхнені сім'ї, що мало показати нове майбутнє, яке чекає на Велику Британію.

Копирайт изображения John Hinde Archive Image caption Автоперегони в затоці Сент-Уен на острові Джерсі, Елмар Ладвіг, 1960-1975 рр.

Газета Sunday Times стала першою в Британії, яка 1962 року почала в друкувати кольоровий додаток.

Це дозволило кольоровій фотографії досягти ширшої аудиторії. Її взяв на озброєння фотограф і кінорежисер Джон Балмер.

Цей знімок простої йоркширської жінки, що розвішує білизну, він зробив спеціально для Sunday Telegraph одразу на кольоровій плівці.

Копирайт изображения John Bulmer Image caption "Сушіння білизни", Галіфакс, 1965 р.

Ці фото поні, які працюють на кінній підземній відкатці на шахті Волдрідж у графстві Дарем, фотограф зробив у рамках того ж проекту.

Балмер спеціально зробив цей знімок взимку, щоб передати атмосферу півночі Англії - дощову, холодну й туманну.

Копирайт изображения John Bulmer Image caption Даремські шахтарі зі своїми робочими поні, 1965 р.

Майже 10 років по тому Пітер Мітчелл зафіксував на плівці зміни, які почали відбуватися в робітничих кварталах Лідса. У той час там закривалося багато фабрик і підприємств.

На знімку ми бачимо подружжя Хадсон, що стоїть біля свого магазинчика, де продаються газети й різні дрібниці, в районі Лідса Сікрофт.

Фотографію зроблено середньоформатним апаратом Hasselblad за допомогою драбини.

Копирайт изображения Peter Mitchell Image caption Подружжя Хадсон біля своєї газетно-журнальної крамнички. Сікрофт, Лідс, 1974р.

Копирайт изображения Fay Godwin Image caption У долині Гленко, Шотландія, 1989 р.

В опублікованому 1985 року альбомі під назвою "Земля" фотографа Фей Годвін було багато чудових пейзажних знімків з усією Британії.

Однак її фотографії змогли передати не тільки красу місцевого ландшафту, а й ті зміни, яких зазнало довкілля через забруднення і стрімку урбанізацію.

Копирайт изображения Fay Godwin Image caption Загороджена міністерством оборони громадська земля, Лідд, 1988 р.

Виставка "Британія у фокусі: Історія у фотографіях" проходить в Національному музеї науки і ЗМІ у Бредфорді з 17 березня до 25 червня 2017 року.