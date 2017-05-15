Переплутав клієнтів: фотограф, що зняв не ту закохану пару
Який найромантичніший спосіб освідчитися коханій? Можливо, зробити це на світанку на вершині могутньої скелі?
Фотограф з Арканзасу Джейкоб Пітерс отримав незвичайне замовлення. Йому заплатили за те, щоб рано на світанку він здолав підйом на вдалу позицію навпроти відомої скелі Гоксбілл (інша назва - мис Вітакер) і сфотографував там закохану пару.
Як потім виявилося, він зробив знімки не тих людей.
Девід Ле і Дженні Фам зустрічалися два з половиною року. Коли Девід вирішив освідчитись коханій, у нього з'явилась ідея: зробити це в поході, на гірській вершині.
Він не здогадувався, що того ж ранку аналогічні плани мала інша пара. Він також не знав, що ті люди замовили в Джейкоба зйомку цієї події, але потім спізнилися.
Ясна річ, фотограф вирішив, що прийшли його клієнти. Він не міг у цьому пересвідчитись, оскільки в тій місцевості не було сигналу мобільного зв'язку.
Дженні погодилась вийти заміж за Девіда й пізніше написала на своїй сторінці у Facebook, що прекрасно провела вихідні та має щастя назвати Девіда своїм нареченим.
"Ми дуже любимо ходити в походи. Цей похід Девід планував особливо ретельно й хотів, щоб усе було ідеально. Тепер я розумію, чому він так хвилювався!" - розповіла Дженні кореспонденту ВВС.
"Краєвид був такий, що перехоплювало подих. Девід попросив мене зняти світанок, і я ще здивувалася - як сентиментально! Та потім я обернулася й побачила, що він стоїть на одному коліні й тримає в руках обручку. Це було фантастично, як у кіно", - додала вона.
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Девід, у свою чергу, відчув полегшення - все йшло так, як він і планував.
"Реальність навіть перевершила мої очікування. Раніше я пробував найняти фотографа, але ніхто не міг виїхати так далеко в такий час. Тому я вирішив обійтися нашими власними фото".
На диво, поки Дженні фотографувала подію на свій телефон, закохані помітили, що здалека їх знімає Джейкоб.
"Пізніше ми побачили ті фото і дізналися, що відбулося. Я зв'язався з Джейкобом. Він повівся дуже щедро й не взяв з мене ні цента", - каже Девід.
Джейкоб опублікував світлини на своїй Facebook-сторінці, шукаючи, кого ж він насправді зняв. Фото таємничих заручин швидко поширились мережею - і невдовзі дійшли до Девіда та Дженні.
Хоча Джейкоб не взяв грошей за ці знімки, він розповів ВВС, що радий буде включити їх до свого портфоліо.
"Весілля - мій основний заробіток. Гадаю, цей досвід буде для мене корисний".
Спочатку він подумав, що його замовник "недооцінив, скільки часу забере дорога до того місця. Я прибув вчасно, а пара - трохи пізніше".
"Я не міг знати, що знімаю не тих людей. Докладного опису мені не дали. Вважаю, що ніхто в цьому не винний. Телефон там не працював, адже це гориста місцевість. Тільки повернувшись додому, я дізнався, що відбулося".
Джейкоб не надто зрадів помилці й понадіявся на "силу Facebook", щоб знайти сфотографовану пару.
"Це мене одночасно потішило й засмутило, - каже він. - Я допоміг увічнити важливу подію одній парі, але інша пара лишилася без фото".
Замовники Джейкоба не схотіли називати свої імена; втім, він сподівається, що скоро й вони матимуть свої ідеальні світлини.
Матеріал підготувала Шері Райдер, UGC and Social News