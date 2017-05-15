Копирайт изображения Jacob Peters Photography Image caption Девід і Дженні й гадки не мали, що їх фотографують

Який найромантичніший спосіб освідчитися коханій? Можливо, зробити це на світанку на вершині могутньої скелі?

Фотограф з Арканзасу Джейкоб Пітерс отримав незвичайне замовлення. Йому заплатили за те, щоб рано на світанку він здолав підйом на вдалу позицію навпроти відомої скелі Гоксбілл (інша назва - мис Вітакер) і сфотографував там закохану пару.

Як потім виявилося, він зробив знімки не тих людей.

Копирайт изображения Jenny Pham Image caption А що як десь причаївся професійний фотограф?

Девід Ле і Дженні Фам зустрічалися два з половиною року. Коли Девід вирішив освідчитись коханій, у нього з'явилась ідея: зробити це в поході, на гірській вершині.

Він не здогадувався, що того ж ранку аналогічні плани мала інша пара. Він також не знав, що ті люди замовили в Джейкоба зйомку цієї події, але потім спізнилися.

Ясна річ, фотограф вирішив, що прийшли його клієнти. Він не міг у цьому пересвідчитись, оскільки в тій місцевості не було сигналу мобільного зв'язку.

Дженні погодилась вийти заміж за Девіда й пізніше написала на своїй сторінці у Facebook, що прекрасно провела вихідні та має щастя назвати Девіда своїм нареченим.

Копирайт изображения Jenny Pham Image caption Дженні та Девід

"Ми дуже любимо ходити в походи. Цей похід Девід планував особливо ретельно й хотів, щоб усе було ідеально. Тепер я розумію, чому він так хвилювався!" - розповіла Дженні кореспонденту ВВС.

"Краєвид був такий, що перехоплювало подих. Девід попросив мене зняти світанок, і я ще здивувалася - як сентиментально! Та потім я обернулася й побачила, що він стоїть на одному коліні й тримає в руках обручку. Це було фантастично, як у кіно", - додала вона.

Девід, у свою чергу, відчув полегшення - все йшло так, як він і планував.

"Реальність навіть перевершила мої очікування. Раніше я пробував найняти фотографа, але ніхто не міг виїхати так далеко в такий час. Тому я вирішив обійтися нашими власними фото".

На диво, поки Дженні фотографувала подію на свій телефон, закохані помітили, що здалека їх знімає Джейкоб.

"Пізніше ми побачили ті фото і дізналися, що відбулося. Я зв'язався з Джейкобом. Він повівся дуже щедро й не взяв з мене ні цента", - каже Девід.

Джейкоб опублікував світлини на своїй Facebook-сторінці, шукаючи, кого ж він насправді зняв. Фото таємничих заручин швидко поширились мережею - і невдовзі дійшли до Девіда та Дженні.

Копирайт изображения Facebook Image caption Facebook допоміг швидко розкрити таємницю (допис Девіда Ле: "Привіт, Джейкобе! Не вірю своїм очам! Моя наречена шаленіє від цих знімків. У неї аж мурашки пішли по шкірі". Відповіді: "Це ви?" "Оце круто!" тощо)

Копирайт изображения Jacob Peters Photography Image caption Джейкоб Пітерс зробив кілька знімків цієї пари, не знаючи, що це не його клієнти

Хоча Джейкоб не взяв грошей за ці знімки, він розповів ВВС, що радий буде включити їх до свого портфоліо.

"Весілля - мій основний заробіток. Гадаю, цей досвід буде для мене корисний".

Спочатку він подумав, що його замовник "недооцінив, скільки часу забере дорога до того місця. Я прибув вчасно, а пара - трохи пізніше".

"Я не міг знати, що знімаю не тих людей. Докладного опису мені не дали. Вважаю, що ніхто в цьому не винний. Телефон там не працював, адже це гориста місцевість. Тільки повернувшись додому, я дізнався, що відбулося".

Джейкоб не надто зрадів помилці й понадіявся на "силу Facebook", щоб знайти сфотографовану пару.

"Це мене одночасно потішило й засмутило, - каже він. - Я допоміг увічнити важливу подію одній парі, але інша пара лишилася без фото".

Замовники Джейкоба не схотіли називати свої імена; втім, він сподівається, що скоро й вони матимуть свої ідеальні світлини.

Матеріал підготувала Шері Райдер, UGC and Social News