26 травня після ремонту й реконструкції в Одесі відкрили Потьомкінські сходи - національний пам'ятник архітектури та "візитівка" міста.

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Реконструювали східці рік - за 22,7 мільйона гривень. В одеській мерії зазначили, що зробили укріплення й гідроізоляцію, а "гранітний одяг" сходів замінили на новий.

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Востаннє символ Одеси відновлювали понад 80 років тому — в 1933-му. Тоді сходи ще йменувалися "Бульварними".

Відкриття сходів відвідали президент України, мер Стамбула та мер Одеси Геннадій Труханов.

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Цього ж дня відкрили новий Стамбульский парк (Одесу з турецьким Стамбулом пов'язують побратимські відносини — Ред.).

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Парк у східному стилі облаштували на схилі між будівлею одеської мерії та Потьомкінськими сходами.

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Проект є спільним для муніципалітетів Одеси й Стамбулу.

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Серед тих, хто прийшов, були і представники громадської організації "Калина". Вони розгорнули плакат "Одеса в полоні бандитів і сепаратистів. Куди дивиться українська влада?".