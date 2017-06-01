Найяскравіші жіночі образи на фестивалі Comic Con

Копирайт изображения AFP Image caption Фанатки в костюмах улюблених персонажів на фестивалі MCM London Comic Con, що відбувся минулими вихідними

Уважніше придивіться до того, що відбувається на фестивалі Comic Con, - і ви побачите, що тисячі молодих жінок відвідують його, аби відчути свою силу.

Учасники таких фестивалів часто мають репутацію диваків і зануд. Проте одна з учасниць каже: "Тут кожного сприймають таким, яким він є, і можна на день перевтілитись у кого завгодно - це унікальний шанс".

Ось кілька героїнь цьогорічного фестивалю в Лондоні.

Саманта Проспер - Емілі з мультфільму "Труп нареченої"

"Мені дуже подобається цей фільм і персонаж. Емілі пристрасна й добра, тож мені хочеться бути на неї схожою".

"Тут чудова атмосфера - дівчата почуваються абсолютно вільно, бо ніхто нікого не засуджує".

"Тут радо вітають усіх, незалежно від зовнішності чи кольору шкіри. Атмосфера дуже привітна, і ніхто не почувається не в своїй тарілці. Можна прийти в будь-якому образі та чудово провести час".

Софі Скай і Еліза - Малефісента

Софі: "Я граю Малефісенту - таку, якою її показала Анджеліна Джолі. Мені подобається косплей, бо він дає шанс побути кимось іншим бодай на день. Це ескапізм, чиста фантазія".

"Хтось обирає закриті костюми, а хтось - мінімум одягу. До всіх ставляться з повагою і дозволяють самовиражатися як завгодно. У світі коміксів, аніме та кіно є безліч дивовижних жіночих персонажів, тож не треба довго шукати натхнення".

Еліза: "Мені подобається юна Малефісента, бо в неї величезні крила! Вона дуже швидко літає й взагалі крута! Крила зробив мені тато, а намисто я купила вже тут".

"Тут так багато різноманітних костюмів, і всі пов'язані з коміксами".

Фібі та Марта - Фіонна з телевізійного мультсеріалу "Час пригод" і Гарлі Квінн з фільму "Загін самогубць"

Фібі: "Обожнюю комікси, мультфільми та художні фільми. Я обрала костюм Фіонни, бо вона дуже сильна і смілива - одного разу вона навіть врятувала принца".

"Я вже була на цьому фестивалі минулого року. Одне з найбільших вражень - те, що я познайомилася з художниками, які малюють комікси, наприклад із Джесс Бредлі".

Марта: "Нещодавно я подивилася фільм "Загін самогубців". Мені особливо сподобалася Гарлі Квінн, бо вона стильна та крута. Тому я вирішила вдягнутись, як вона. Класно, що тут так багато людей у різних костюмах".

Ґрейс Форд - Синій Діамант із мультсеріалу "Стівен Юніверс"

"Я відвідую цей фестиваль ось уже шість років. Люблю переодягатися - це дозволяє втекти від реального життя, і взагалі це весело. Образ Синього Діаманта сподобався мені візуально, тож я подумала - чому б і ні".

"Зізнаюся, було дещо тривожно їхати сюди після подій у Манчестері, але добре, що тут багато поліції. Це заспокоює".

Авторка коміксів, художниця-ілюстраторка Джесс Бредлі

"Ми з чоловіком любимо відвідувати подібні фестивалі, бо вони дозволяють донести нашу творчість до ширшої аудиторії. Атмосфера тут фантастична!"

"Я приїжджаю сюди вже майже десять років і отримую стільки позитивних відгуків! Це чудовий захід".

"Я малюю комікси, а також ілюструю дитячі книжки та розмальовки. Зазвичай я стараюся видавати свої книжки сама, бо тоді я повністю керую процесом".

Вівіан Парк - персонаж фільму жахів "Судна ніч"

"Мій костюм створений за мотивами фільму "Судна ніч" - у ньому є щось антиутопічне, і це мене надихає. Маску я купила на Венеційському карнавалі".

"Я дуже люблю фестиваль Comic Con, бо він збирає найрізноманітніших людей, які мають між собою щось спільне, звідки б не приїхали".

"Тут кожного приймають таким, як він є, і можна на день перевтілитись у кого завгодно - це унікальний шанс".

Кеті Беррі та Келлі Піч - Милість і Ді.Ва з відеогри Overwatch

Кеті: "Я тут, бо обожнюю комікси! Такої атмосфери більше ніде не знайдеш".

"Я сама зробила свій костюм з органічного скла. Десь місяць пішов на виготовлення нагрудника і ще місяць - на решту".

Келлі: "Я тут уже шостий чи сьомий рік. Тут завжди ті самі люди, і відчувається справжня спільнота - всі мають спільне захоплення та прагнуть приділити увагу тим інтересам, які важко розвивати в повсякденному житті. Перевдягання - це особливо весело".

Емілі Гопкінс - Джилліан Гольтцманн з нового фільму "Мисливці на привидів"

"Мені тут подобається геть усе. Я стаю впевненішою серед людей, які безтурботно проводять час і люблять те саме, що й я".

"Завдяки цьому фестивалю я змогла прийняти своє захоплення - воно не божевільне, а прекрасне й цікаве. Адже всі люди різні, і це круто. Можна тимчасово облишити реальне життя та максимально проявити творчість".

"Я обрала образ мисливиці на привидів, бо час знімати більше фільмів про сильні жіночі персонажі. Вважаю, що нищівна критика цього фільму безпідставна. Його критикували переважно ті, хто стрічку навіть не дивився і не дав їй шансу".

Авторка коміксів, художниця-ілюстраторка Карен Рубінс

"Я тут, щоби продавати свої комікси та принти, а також спілкуватися з тими, кому подобається моя робота".

"Я працюю над серією коміксів під назвою "Фенікс", а саме над історією "Дрижаки". Серед наших персонажів багато дівчаток, які розгадують таємниці та дають відсіч надприродним загрозам".

"На фестивалі Comic Con серед художників - принаймні 50% жінок. Це прекрасне місце, де справді дотримуються прав жінок і можна відкрити для себе безліч різних коміксів".