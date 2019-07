Музблог: 15 концертів літа в Україні

Копирайт изображения HERBERT P. OCZERET/AFP Image caption Виступ гурту Billy Talent на фестивалі Nova Rock в Австралії. Невдовзі це можна буде повторити в Києві

Літо-2017 вже називають найконцертнішим в Україні.

Чи не в кожній області є свій опен-ейр фестиваль. Деякі з них стрімко підтягуються до рівня європейських фестивальних традицій, а Київ став наче магнітом для західних зірок.

Для тих, хто вже змирився, що побачити все не вдасться, ВВС Україна підготувала стислі рекомендації щодо виступів, які мають найбільше шансів доповнити гарну відпустку.

Röyksopp

1 липня, Київ. Так-так, ми в курсі, що на фестивалі Atlas Weekend, який від середи триває на ВДНГ у Києві, будуть Prodigy, але ветерани рейву із Британії підкорюють Київ уже далеко не вперше. Чого не сказати про ще одного учасника Atlas Weekend - мрійливий електронний дует із Норвегії. Гурт існує із кінця 1990-их, і відданим фанам, які чекали усі ці роки, залишається лиш сподіватися, що окрім нової програми вони виконають щось на зразок What Else Is There?

Kiasmos

8 липня, Київ. Якщо комусь видасться замало скандинавських бітів, то ісландський електронний проект Kiasmos до ваших послуг. Дебютувавши минулого року, Hedonism Festival на Трухановому острові одразу заявив про себе як про серйозне дійство, і тепер підтверджує статус цікавими хедлайнерами. Шкода, щоправда, що до Києва Kiasmos приїде без мультиінструменталіста і композитора Оулавюра Арнальдса, а лише у вигляді діджей-сету Януса Рассмусена. Хоча для охочих потанцювати під мінімалістичне техно із тонами меланхолії це навряд чи стане проблемою. До речі, не менш цікавою буде pre-party фестивалю, де 3 липня виступить австралійський автор і виконавець RY X.

Борщ

15 липня, Дубно. "Бабло", "П'яна свиня", "Паразіта кусок", "Міліція" - для багатьох в Україні ці пісня стали легендарними. Панк-рок гурт "Борщ", створений одними із засновників "Воплів Відоплясова" Юрієм Здоренком та Олександром Піпою, припинив своє яскраве існування у 2008 році. Цього літа вони обіцяють єдиний реюніон - для виступу на фестивалі "Тарас Бульба" у Рівненській області. Який і сам повернувся до справи після кількарічної паузи - тепер це найстаріший діючий рок-фестиваль України, кажуть організатори.

Uriah Heep

16 липня, Київ. Напевно, навіть слова "ветерани" більше не достатньо для того, аби описати статус цих хард-рокерів із Лондона. Хоча із початково складу у групі залишився тільки гітарист Мік Бокс, на сцені колектив - із 1969 року. В Україні за свою тривалу кар'єру вони бували вже не один раз, але враховуючи, що перед вами живі свідки та діючі особи епохи хіппі, кожен їхній виступ - як і на фестивалі MotoOpenFest на автодромі "Чайка" - може стати останньою нагодою послухати кумирів наживо. Як бонус - фінські фріки і шок Євробачення-2006 Lordi.

Димна Суміш

17 липня, Київ. Ще один довгоочікуваний і гучний реюніон. Гранж-рокери під керівництвом Олександра Чемерова у другій половині 2000-их були улюбленцями київської (і не тільки) неформальної молоді, збиравши повні зали дуже активних людей. У 2012-му він переїхав до Лос-Анджелеса, оголосивши перерву у роботі гурту. Минулого року у мережі з'явилися два нових треки - інтрига наростала. І ось - це станеться. Окрім Києва "Димна Суміш" виступить на фестивалі Faine Misto у Тернополі, а також на pre-party "Західфесту" у Львові. На додачу Олександр привезе свій новий проект, створений у США - The Gitas.

Depeche Mode

19 липня, Київ. 20 тисяч - стільки квиктів вже продали на концерт англійського феномену електронної музики на НСК "Олімпійський" - у рамках світового туру Global Spirit Tour. Що іще потрібно сказати про очікування від виступу Дейва Гаана і компанії? Напевно, нічого...

Skindred

23 липня, Тернопіль. Альтернативний метал, реґі, ска-панк, хардкор-панк - усе це поєдналося у творчості гурту із Уельса. Завдяки запальним пісням та емоційному фронтмену Бенджі Веббу гурт побував на сценах Download Festival, Wacken Open Air, Przystanek Woodstock, Sonisphere Festival, а тепер доїде і до тернопільського іподрому - на фестиваль Faine Misto.

Foals

27 липня, Київ. Мільйони переглядів на YouTube, стадіонні концерти по всьому світу, виступи на одній із культових студій ВВС Maida Vale - ці англійські інді-рокери є кумирами свого покоління. У 2015-му лідер гурту Янніс Філліпакіс (який, до того ж, має українське коріння) був помічений у київських барах. Він приїхав до української столиці для зйомок кліпу на пісню What Went Down - на житловому масиві Троєщина. Тож виступ на Арт-заводі "Платформа", напевно, виправдає багато очікувань.

Crystal Castles

26 липня, Київ. Концерти канадського гурту, що практикує шалену електронну музику у стилі 80-х на сучасний лад, межують із істерією. Минулого року це сповна відчули відвідувачі фестивалю "Західфест". Тепер у них є шанс згадати пережите. Цей виступ у певному сенсі ставить Київ в один ряд із Нью-Йорком, Лос-Анжелесом і Торонто, де гурт також гратиме пізніше цього року.

Billy Talent

29 липня, Київ. Ще один гість із Канади. Billy Talent унікальні своєю монолітністю - у тому сенсі, що з 1993 року вони жодного разу не змінювали склад. До Києва - через п'ять років після останньої своєї появи тут - вони приїдуть із новим альбомом Afraid of Heights, який поєднує запальний хардкор та мелодійний поп-панк. Для любителів "погамселити".

Marilyn Manson

2 серпня, Київ. Страшний і жахливий, король пітьми і гротеску знову призначив побачення київській публіці. Один з попередніх його візитів на землі Східної Європи був не найуспішнішим - його виступ у Москві в 2014-му зірвали з допомогою православних активістів. Тож напевно, у Києві можна очікувати вдвічі більше епатажу, шаленої енергетики, а також нових пісень із альбому Say10, вихід якого запланований на кінець року.

Editors

20 серпня, Родатичі. На фестивалі "Західфест" у Львівській області цього року традиційно багато іменитих закордонних гостей - Breaking Benjamin, In Extremo, Dark Tranquillity, PAIN, The Qemists і Enter Shikari, які вже наче прописалися в Україні. Але чи не найбільше організатори звертають увагу на одного учасника - інді-рок гурт Editors з Бірмінгема. Вони справді виводять український фестиваль на рівень топових європейських аналогів.

Simian Mobile Disco

23 серпня, Київ. Цех і склад перетворяться на рейв-простір і галерею, обіцяють організатори фестивалю Brave! Factory у Києві, який цього року розрісся до нових масштабів і відбуватиметься в авторемонтній майстерні підприємства "Метробуд". Танцювальний марафон об'єднає 50 музикантів і діджеїв з усього світу. Серед них і Simian Mobile Disco - англійський електронний проект, відомий експериментами із аналоговим звуком та вибуховими сетами.

alt-J

28 серпня, Київ. Почувши будь-яку пісню із репертуару "лідської четвірки" alt-J бодай раз, її буде дуже складно викинути з голови впродовж наступних кількох днів. За 10 років кар'єри вони вже встигли дістатися таких фестивалів як Sziget і Glastonbury. Фольк, хіп-хоп, інді - усім цим нарешті можна буде насолодитися і в Києві на Арт-заводі "Платформа".

Amon Amarth

28 серпня, Київ. Якщо ж попередній варіант видасться комусь надто легким завершенням літа, то шведські метал-вікінги миттю все поправлять, окутавши вас в атмосферу нордичного холоду і передчуття Вальгалли. Минулого року вони видали свій черговий альбом Jomsviking, і тепер готові презентувати його у клубі Sentrum. Концерт для тих, кого цікавить скандинавський епос і важка, але водночас мелодійна музика.