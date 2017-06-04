Напади в Лондоні: кількість загиблих зросла до семи

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Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Лондоні зросла до семи, 48 людей поранені.

У ніч проти неділі, 4 червня, у британській столиці стався теракт, під час якого фургон збивав пішоходів. Деякі з них загинули. Після того нападники полишили фургон і з ножами кинулися на людей у районі "Боро Маркет", розташованому поблизу.

Поліція повідомила, що підозрюваних було троє, і всіх їх убили правоохоронці, які прибули на місце події.

Білий фургон

У поліцію і швидку допомогу надійшли дзвінки від людей, які повідомили, що на їхніх очах білий фургон врізався у людей на Лондонському мосту. Це сталося 3 червня о 22:08 за місцевим часом (4 червня в 00:08 за Києвом).

Кореспондент BBC Холлі Джонс, яка саме тоді була на мосту, каже, що машина проїхала біля неї, перш ніж виїхати на тротуар і збити п'ятьох-шістьох людей.

"Водій білого фургона на швидкості приблизно 80 кілометрів на годину повернув на тротуар і врізався у натовп", - сказала вона.

Точну кількість загиблих поліція повідомила не одразу.

Газета Sun зазначила, що їх семеро, проте поліція потім повідомила про шістьох загиблих. Щонайменше 30 людей поранені, їх може побільшати.

Троє з ножами

Незабаром транспортна поліція повідомила, що крім фургона троє нападників із ножами атакували людей на ринку Боро-Маркет поруч із мостом.

Очевидці повідомили, що ті троє вистрибнули з фургона, яким наїжджали на людей.

На міст вирушили поліцейські. Незабаром з'явилися повідомлення, що у районі ринку чути постріли.

Поліція заявила, що кваліфікувала подію як теракт.

Ще один загін збройної поліції вирушив у лондонський район Воксхолл, де на людей також напали з ножем. Пізніше поліція уточнила, що цей напад не пов'язаний із попередніми.

Муляжі бомб

Спочатку повідомляли, що водія фургона затримали відразу ж після наїзду на людей. Однак ця інформація виявилася помилковою - живим не "взяли" нікого.

Після другого нападу поліція підтвердила, що підозрюваних троє.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У поліції повідомили, що усіх нападників убили

Газета Sun повідомила, що двох підозрюваних застрелила поліція, а в соцмережах з'явилося фото, на якому, як стверджує автор, є тіло одного з них.

На фотографії видно, що на тілі чоловіка закріплені предмети, схожі на саморобні вибухівки. Автор фото каже, що поблизу ці предмети здалися йому більше схожими на муляжі, аніж на справжні бомби.

Поліція довго не підтверджувала фактів затримання або убивства підозрюваних. Ба більше, до ранку, в поліції заявляли, що не можуть стверджувати, що небезпека позаду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лондонський міст перекрили

Під ранок у поліції повідомили, що нападників убили, і на них були муляжі поясів смертників.

У Лондоні обмежили рух потягів. Поліція виводила людей з усіх пабів і ресторанів на Боро-Маркет. Також поліція патрулює Темзу, якщо хтось стрибнув з мосту, рятуючись від нападників.

Людей із важкими травмами шпиталізували.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поранених везуть до лікарень

Людей із легкими пораненнями відвезли до готелю Andaz на Ліверпуль-стріт, яку взяли під охорону озброєні поліцейські.

Відповідальність за напад поки ніхто не взяв.

Реакція

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей висловила вдячність поліції і екстреним служабам, які працюють на місці події.

"Наші думки з тими, хто виявився мимовільним учасником цих страшних подій", - зазначила вона.

Мер Лондона Садок Хан зазначив, що постійно перебуває на зв'язку з керівництвом міської поліції і отримує оперативну інформацію про події.

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"Ми ще не знаємо всіх деталей, але це була навмисна і боягузлива атака на невинних лондонців і гостей міста, які насолоджувалися суботнім вечором", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп сказав, що: "Сполучені Штати зроблять все, щоб допомогти Лондону і Сполученому Королівству. Ми з вами. Бережи вас бог!" - написав він у своєму Twitter.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "перед обличчям нової трагедії Франція як ніколи підтримує Сполучене Королівство".

Третій теракт за три місяці

Це третій теракт у Британії за три місяці.

22 березня шість людей разом із нападником загинули і щонайменше 50 людей були поранені через напад біля будівлі парламенту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людей евакуювали з місця нападу

Нападник Халід Масуд спочатку на автомобілі наїхав у пішоходів на Вестмінстерському мосту, а потім вийшов із машини і з ножем побіг до парламенту, де його застрелили поліцейські.

22 травня 22 людини загинули і 116 були поранені через вибух смертника на "Манчестер-Арені".

Нападником виявився 22-річний Салман Абеді, який підірвав саморобну бомбу в фойє концертного залу, коли глядачі розходилися після виступу американської поп-співачки Аріани Гранде.