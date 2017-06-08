Копирайт изображения Investigative Committee of Russia Image caption Артем Широбоков два роки воював на Донбасі у складі "Азова"

Російський суд уперше виніс вирок громадянину Росії, який воював на Донбасі у складі українського батальйону "Азов". Жителя Самари Артема Широбокова заочно засудили до п'яти років позбавлення волі.

Радянський районний суд Самари виніс вирок Широбокову напередодні, 7 червня. Його визнали винним за кримінальною статтею про найманство.

Житель Самари після початку бойових дій на сході України став бійцем батальйону "Азов" і отримав прізвисько "Єсенін".

У інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі Широбоков розповів, навіщо поїхав воювати на Донбас і чи збирається повертатися до Росії.

Бі-бі-сі:Ви взагалі знали про те, що суд у Самарі готується винести вам вирок? Вас у суді представляв якийсь адвокат?

Артем Широбоков: Ні, зі мною ніхто ані з суду, ані зі слідчих не виходив на зв'язок. Мені ця справа була абсолютно нецікава, тому що було одразу зрозуміло, чим все закінчиться, а раз так - який сенс було у цей процес втягуватися.

Навіть про те, що проти мене порушили кримінальну справу, я дізнався з новин, коли на сайті Слідчого комітету з'явилося повідомлення, що мене судитимуть заочно. Потім мені вже почали писати знайомі, колишня дівчина про те, що їх допитують.

Викликали якихось однокласників, з якими я не спілкувався багато років, незрозумілих сусідів, які свідчили, що я найманець. Власне про вирок, що дали п'ять років, я дізнався теж вчора із новин.

Бі-бі-сі: Чи плануєте його оскаржувати чи від початку виходите із того, що в Росію ви ніколи повернутися не зможете?

А.Ш.: Ні, я не планую повертатися у Росію і оскаржувати вирок не збираюся. Не бачу в цьому ніякого сенсу, у мене є цікавіші справи.

Бі-бі-сі: У вироку у вашій справі йдеться, що, перебуваючи у Маріуполі, ви разом із іншими бійцями "Азова""здійснювали прицільну стрілянину по ополченцях ДНР і мирному населенню".

А.Ш.: Мені цікаво, хто про це свідчив. Якщо вони дійсно вважають, що я це робив, тоді чому вирок такий м'який? Всього п'ять років загального режиму за убивство кількох людей, мирних жителів, участь у збройному конфлікті на території іншої країни?

Коли колишній бійці з того боку проходять в Росії за кримінальними справами, участь у війні на боці бойовиків вважається пом'якшувальною обставиною Артем Широбоков

Бі-бі-сі: Винним ви визнані тільки за статтею "Найманство".

А.Ш.: В принципі, я згоден з тим, що я порушив закон Російської Федерації. Але я вважаю, що цей закон працює вибірково на території Росії.

Мене засудили - окей. Але яка була доказова база? Які гроші я отримував? Від кого? За які дії? А судова система ангажована, добровольці, які воюють за "ДНР", не притягаються.

Коли колишній бійці з того боку проходять в Росії за кримінальними справами, участь у війні на боці бойовиків вважається пом'якшувальною обставиною.

Бі-бі-сі: Чим ви займалися до від'їзду із Самари? Російські ЗМІ пишуть, що у Самарі ви належали до ультраправого руху.

А.Ш.: Це знову маніпуляція. Я брав участь у різних опозиційних акціях, мене вносили до різних списків центру із боротьби з екстремізмом: націоналістів, незгодних, опозиціонерів і так далі. Організовували травлю з мого навчання, влаштовували обшуки вдома. Я брав участь у опозиційній діяльності, але не був членом жодної організації, тому що в Росії, на мій погляд, немає достойних опозиційних організацій. Я тільки відвідував окремі мітинги, які я підтримував.

Тому ніяким ультраправим я не був. Так будь-кого незгодного з російською владою можна звинуватити у тому, що він ультраправий, фашист якийсь, нацист.

Тут націоналіст не дорівнює фашист. Тут до націоналізму, якщо це просто любов до своєї нації, ставляться нормально. Артем Широбоков

Бі-бі-сі:Просто у "Азова" теж є певний імідж батальйону, куди вступали в основному українські націоналісти.

А.Ш.: Ну звісно, але тут націоналіст не дорівнює фашист. Тут до націоналізму, якщо це просто любов до своєї нації, ставляться нормально. Тільки в Росії націоналізм прирівняли до фашизму.

Я потрапив у "Азов", бо на Майдані вступив у організацію "Патріот України". Коли почалася війна, із її активістів почав формуватися батальйон. Мені запропонували вступити і поїхати на Донбас, я погодився.

Бі-бі-сі: Тобто членом "Правого сектору" ви не були?

А.Ш.: Я бачив, що про мене це пишуть, але тут все просто: хто в Росії знає "Патріот України"? Ніхто не знає. А "Правим сектором" вже який рік лякають усіх, тому слідчим і вигідно було подавати це як суд на активістом "Правого сектору". Точно так само у російських ЗМІ писали, що позивний "Єсенін" я отримав нібито ще від самарських скінхедів, а насправді - тільки на Майдані, тому що привіз із собою віршів.

Бі-бі-сі: Українським ЗМІ ви розповідали, що брали участь в операціях в Маріуполі, Мар'їнці, Широкиному. Як довго ви перебували на фронті і чи виїжджаєте зараз на передову?

А.Ш.: На фронті я був два роки, зараз у цивільному житті, працюю дизайнером у цивільному корпусі "Азов". Я пішов, коли "Азов" вивели з передової і змусили сидіти на базі. Я вважав, що корисніше піти, зайнятися документами, роботою, дівчина у мене з'явилася. Зараз я їжджу тільки на різні святкові заходи батальйону, а так живу у Києві і на Донбас давно не їздив.

Бі-бі-сі:Слідчий комітет назвав вас серед підозрюваних у здійсненні воєнних злочинів ще у січні 2015 року. Ви розумієте, чому потрапили у їхнє поле зору? Через колишню опозиційну діяльність у Самарі?

А.Ш.: Ні, просто я тут почав давати інтерв'ю, тому що розраховував на легалізацію. Була можливість, як зробили деякі інші росіяни, отримати паспорт через запити депутатів, які співчували добровольцям із Росії.

Я почав з'являтися у ЗМІ, сподіваючись, що вдасться підняти проблему легалізації російських добровольців і вирішити питання отримання документів, але, на жаль, із цього нічого не вийшло. Хоч СК все одно рано чи пізно дізнався б про те, що я на фронті.

Бі-бі-сі:В якому статусі ви зараз знаходитеся у Києві, якщо оформити громадянство не вдалося?

А.Ш.: Я легально знаходжуся, у мене дозвіл на проживання оформлений, але паспорт не дають. Увесь процес, який обіцяв запустити Петро Порошенко, за яким добровольці із Росії зможуть отримувати українське громадянство, абсолютно не працює. Наші документи постійно відхиляють: то тієї довідки немає, то цього папірця. Ти збираєш заново, але їх знову і знову відхиляють. Не хоче влада нас легалізовувати.