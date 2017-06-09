10 несподіваних фактів про вибори в Британії
У Британії завершилися дострокові парламентські вибори. Вони принесли несподіваний результат - консерватори втратили абсолютну більшість у нижній палаті, і Терезі Мей тепер доведеться формувати коаліційний уряд.
Ці вибори виділяються з-поміж інших низкою цікавих фактів, не всі з яких потрапили в заголовки новин. Ось деякі з них.
- Королева дозволила Терезі Мей сформувати уряд
- Британія опинилася перед перспективою "підвішеного парламенту"
Поразки відомих політиків
Найвідомішим з політиків, які втратили місце в парламенті, слід вважати колишнього лідера ліберальних демократів і екс-віце-прем'єра Ніка Клегга, який поступився своїм місцем лейбористу в Шеффілді.
Він займав його 12 років і вочевидь засмутився, дізнавшись про поразку. Однак його програш, схоже, не надто шокував виборців. Одним із найбільш поширених питань в пошуковику Google в ніч після виборів був "Хто такий Нік Клегг?"
Серед інших "жертв" нинішніх виборів - колишній лідер шотландських націоналістів Алекс Салмонд, який програв шотландським консерваторам, і лідер фракції Шотландської національної партії в Палаті громад Ангус Робертсон, який також поступився своїм місцем консерватору.
Незвично висока активність виборців
Явка на виборчі дільниці виявилася найвищою з 1997 року. Вона зросла на 2% і склала 69%. Але є чимало виборчих округів, де вона була набагато вищою.
Джеремі Корбін привернув інтерес молоді
Схоже, що лейбористам на чолі з лідером Джеремі Корбіном вдалося залучити молодих виборців до своєї платформи і спонукати їх до участі в голосуванні.
В округах, де проживає багато учнівської та іншої молоді у віковій групі 18-24 років, лейбористи набрали значно більше нових місць, ніж в районах зі старшим населенням. У таких округах з переважанням молоді відзначена також більш висока активність виборців.
У парламенті ніколи не було стільки жінок
У нинішній склад парламенту обрано рекордну кількість жінок. У Палаті громад їх буде понад 200 - порівняно з 196 депутатками, обраними 2015 року.
Близько 30% кандидатів цього року були жінками - 2015 року жінок було 26%.
Обрана перша жінка-сикх
Лейбористка Прит Каур Гілл перемогла в окрузі Бірмінгем-Еджбастон, ставши першою в історії сикхсько. жінкою в Палаті громад.
44-річна лейбористка заявила, що інтерес до політики виник у неї під впливом покійного батька і його близького друга лорда Кінга, який був першим сикхом, обраним до британського парламенту.
У цьому окрузі з 1953 року виборці посилають в парламент виключно жінок, причому від обох основних партій.
Вибори були про "брекзит", попри усе
Лейбористи впевнено випереджали консерваторів у тих округах, де минулого року більшість проголосувала проти виходу Британії з ЄС.
І, навпаки, в тих округах, які в основному голосували за вихід з ЄС, перевага належала консерваторам.
Джеремі Корбін не вміє робити "high five"
Лідер лейбористів провів успішну і активну кампанію, але поки що не дуже опанував мистецтвом молодіжного вітання "high five" ("Дай п'ять"), поставивши у незручне становище міністра закордонних справ тіньового кабінету Емілі Торнберрі.
Найджел Фарадж може повернутися в політику
Фарадж покинув посаду лідера Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) в липні минулого року, визнавши своє завдання виконаним за підсумками референдуму про вихід з ЄС.
Але тепер, після нищівної поразки його партії на нинішніх виборах, він не виключає свого повернення на цю посаду з тим, щоб боротися за "брекзит".
Хто такі демократи-юніоністи?
Демократична юніоністська партія (ДЮП) ще 2015 року побудувала свою виборчу кампанію на тезі, що вона стане партією, яка визначає формування коаліцій у Вестмінстері.
Тоді цього не сталося через успіх консерваторів, але тепер, в умовах "підвішеного" парламенту, роль 10-ти обраних юніоністів знову вийшла на перший план.
Керівництво ДЮП не приховує, що негативно ставиться до Джеремі Корбіна через його симпатій до партії "Шинн Фейн", але Тереза Мей чи інший лідер консерваторів може стати партнером по майбутньому коаліційному уряду, оскільки обидві партії займають близькі позиції щодо "брекзиту" й інших питань на правоцентристському фланзі.
Поки що зарано оцінювати, чи цікавляться юніоністи створенням офіційної коаліції або ж просто готові підтримувати консерваторів під часи голосування з конкретних питань.
Повернення до двопартійної системи
Дві основні партії - консерватори і лейбористи - знову повернули собі домінантне становище в політиці - вперше з 1970-х років.
Цього року за консерваторів проголосувало 42% виборців, за лейбористів - 40%, а ось дрібніші партії, крім лібдемів, розгубили підтримку.