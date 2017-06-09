10 несподіваних фактів про вибори в Британії

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У Британії завершилися дострокові парламентські вибори. Вони принесли несподіваний результат - консерватори втратили абсолютну більшість у нижній палаті, і Терезі Мей тепер доведеться формувати коаліційний уряд.

Ці вибори виділяються з-поміж інших низкою цікавих фактів, не всі з яких потрапили в заголовки новин. Ось деякі з них.

Поразки відомих політиків

Копирайт изображения Reuters Image caption Нік Клегг перестав бути членом парламенту

Найвідомішим з політиків, які втратили місце в парламенті, слід вважати колишнього лідера ліберальних демократів і екс-віце-прем'єра Ніка Клегга, який поступився своїм місцем лейбористу в Шеффілді.

Він займав його 12 років і вочевидь засмутився, дізнавшись про поразку. Однак його програш, схоже, не надто шокував виборців. Одним із найбільш поширених питань в пошуковику Google в ніч після виборів був "Хто такий Нік Клегг?"

Image caption Алекс Салмонд втратив своє місце в окрузі Гордон в Шотландії

Серед інших "жертв" нинішніх виборів - колишній лідер шотландських націоналістів Алекс Салмонд, який програв шотландським консерваторам, і лідер фракції Шотландської національної партії в Палаті громад Ангус Робертсон, який також поступився своїм місцем консерватору.

Незвично висока активність виборців

Явка на виборчі дільниці виявилася найвищою з 1997 року. Вона зросла на 2% і склала 69%. Але є чимало виборчих округів, де вона була набагато вищою.

Джеремі Корбін привернув інтерес молоді

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Схоже, що лейбористам на чолі з лідером Джеремі Корбіном вдалося залучити молодих виборців до своєї платформи і спонукати їх до участі в голосуванні.

В округах, де проживає багато учнівської та іншої молоді у віковій групі 18-24 років, лейбористи набрали значно більше нових місць, ніж в районах зі старшим населенням. У таких округах з переважанням молоді відзначена також більш висока активність виборців.

У парламенті ніколи не було стільки жінок

У нинішній склад парламенту обрано рекордну кількість жінок. У Палаті громад їх буде понад 200 - порівняно з 196 депутатками, обраними 2015 року.

Близько 30% кандидатів цього року були жінками - 2015 року жінок було 26%.

Обрана перша жінка-сикх

Лейбористка Прит Каур Гілл перемогла в окрузі Бірмінгем-Еджбастон, ставши першою в історії сикхсько. жінкою в Палаті громад.

44-річна лейбористка заявила, що інтерес до політики виник у неї під впливом покійного батька і його близького друга лорда Кінга, який був першим сикхом, обраним до британського парламенту.

У цьому окрузі з 1953 року виборці посилають в парламент виключно жінок, причому від обох основних партій.

Вибори були про "брекзит", попри усе

Лейбористи впевнено випереджали консерваторів у тих округах, де минулого року більшість проголосувала проти виходу Британії з ЄС.

І, навпаки, в тих округах, які в основному голосували за вихід з ЄС, перевага належала консерваторам.

Джеремі Корбін не вміє робити "high five"

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Лідер лейбористів провів успішну і активну кампанію, але поки що не дуже опанував мистецтвом молодіжного вітання "high five" ("Дай п'ять"), поставивши у незручне становище міністра закордонних справ тіньового кабінету Емілі Торнберрі.

Найджел Фарадж може повернутися в політику

Фарадж покинув посаду лідера Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) в липні минулого року, визнавши своє завдання виконаним за підсумками референдуму про вихід з ЄС.

Але тепер, після нищівної поразки його партії на нинішніх виборах, він не виключає свого повернення на цю посаду з тим, щоб боротися за "брекзит".

Хто такі демократи-юніоністи?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідеру партії ДЮП Арлін Фостер є чому радіти - в Палаті громад тепер буде 10 її депутатів

Демократична юніоністська партія (ДЮП) ще 2015 року побудувала свою виборчу кампанію на тезі, що вона стане партією, яка визначає формування коаліцій у Вестмінстері.

Тоді цього не сталося через успіх консерваторів, але тепер, в умовах "підвішеного" парламенту, роль 10-ти обраних юніоністів знову вийшла на перший план.

Керівництво ДЮП не приховує, що негативно ставиться до Джеремі Корбіна через його симпатій до партії "Шинн Фейн", але Тереза ​​Мей чи інший лідер консерваторів може стати партнером по майбутньому коаліційному уряду, оскільки обидві партії займають близькі позиції щодо "брекзиту" й інших питань на правоцентристському фланзі.

Поки що зарано оцінювати, чи цікавляться юніоністи створенням офіційної коаліції або ж просто готові підтримувати консерваторів під часи голосування з конкретних питань.

Повернення до двопартійної системи

Дві основні партії - консерватори і лейбористи - знову повернули собі домінантне становище в політиці - вперше з 1970-х років.

Цього року за консерваторів проголосувало 42% виборців, за лейбористів - 40%, а ось дрібніші партії, крім лібдемів, розгубили підтримку.