Препарат з ефектом засмаги може запобігати раку

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Вчені розробили препарат, який імітує сонячне світло. Завдяки йому шкіра засмагає без впливу шкідливої УФ-радіації.

Цей препарат обманним шляхом примусив шкіру виробляти коричневу форму пігменту меланіну на зразках шкіри та мишах.

Є підтвердження, що він діє навіть на рудоволосих людей, які під сонцем зазвичай обгорають.

Дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні сподіваються, що їхній винахід може запобігати раку шкіри та навіть уповільнювати прояв зовнішніх ознак старіння.

Сильна засмага

Шкіра засмагає тому, що ультрафіолетові промені її пошкоджують.

Запускається ланцюг хімічних реакцій, які призводять до утворення темного меланіну — природної сонцезахисної здатності організму.

Винайдений препарат треба втирати в шкіру. Він стимулює вироблення меланіну без шкідливого впливу сонця.

Як повідомив веб-сайту BBC News Девід Фішер, один з дослідників, "препарат викликає сильне потемнішання шкіри".

"Під мікроскопом можна побачити, що це справжній меланін. Він дійсно активує продукування пігменту без ультрафіолету".

Копирайт изображения NISMA MUJAHID AND DAVID FISHER Image caption Препарат було випробувано на зразку шкіри праворуч

Цей метод імітації засмаги помітно відрізняється від інших: тонування шкіри кремами без меланінового захисту; соляріїв, де шкіру опромінюють ультрафіолетом; пігулок, які нібито прискорюють утворення меланіну, але все одно потребують УФ-променів.

Але метою дослідження була не потреба винайти новий косметичний засіб.

Доктор Фішер повідомив, що недостатній прогрес в пошуках ліків від раку шкіри є досить значним розчаруванням. Рак шкіри - це найпоширеніший тип раку.

Вчений додав: "Наша справжня мета — інноваційна стратегія захисту шкіри від УФ-радіації та раку. Темний пігмент асоціюється з нижчим ризиком для всіх форм раку шкіри. Це відкриття може стати великим проривом".

Детально описані в журналі Cell Reports досліди показали, що меланін, який утворюється під впливом цього препарату, може блокувати шкідливі УФ-промені.

Згодом науковці планують додавати свій препарат до сонцезахисного крему. Це забезпечить шкірі максимальний захист від сонячної радіації.

Доктор Фішер рекомендує всім "обов'язково" користуватися сонцезахисним кремом. Єдиний недолік у тому, що шкіра "лишається блідою".

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Завдяки ж винайденому препарату насолоджуватися рівномірною засмагою зможуть і рудоволосі. Адже їхня генетична мутація, що спричиняє рудий колір волосся та блідість шкіри, порушує нормальний процес виділення темного меланіну під впливом ультрафіолету.

Чи виникнуть побічні ефекти, які змінять розкішний колір волосся, поки що незрозуміло. Втім, на думку вчених, волосяні фолікули розташовані надто глибоко в шкірі, тож препарат туди не проникне.

Однак поки що цей препарат не доступний ні рудим, ні білявим, ні брюнетам. Його ще недостатньо дослідили для комерційного використання.

Зараз "ніщо не вказує на проблеми", але науковці хочуть провести якомога більше тестів.

А ще вони, мабуть, поміркують над кращою назвою, ніж "інгібітор сіль-індуктивної кінази".

Як повідомив представник Британської асоціації дерматологів Меттью Ґесс, це дослідження — "інноваційний підхід" до запобігання раку шкіри.

"Авжеж, перш ніж застосовувати цей винахід на людях, потрібна ще колосальна дослідницька робота. Однак пропозиція, безперечно, цікава", — додав пан Ґесс.

"Кількість випадків раку шкіри у Великій Британії зашкалює... тож ми з ентузіазмом вітаємо будь-які дослідження, мета яких — допомогти людям уникнути цього захворювання".

Захист від шкідливої дії ультрафіолету може мати додаткові плюси. Крім протиракового ефекту, він ще й може уповільнювати зовнішні прояви старіння.

Остання пов'язана з цим дослідженням обіцянка доктора Фішера звучить так:

"Найпомітніша, разюча ознака старіння — це зовнішній вигляд шкіри. Навіть незначний вплив ультрафіолету протягом багатьох років дає свої наслідки.

"З погляду медицини це не пріоритет. Але якщо препарат гарантуватиме підвищену безпеку, тоді шкіра довше залишатиметься здоровою".